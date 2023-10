Electronic Arts a officiellement dévoilé des statistiques impressionnantes concernant son nouveau jeu vidéo de football EAFC 24. Selon l’éditeur, 1,6 milliard de matchs de football ont déjà été joués dans le jeu depuis sa sortie. EA Sports FC 24 n’est disponible au public que depuis le 29 septembre.

EA a également publié plusieurs autres statistiques sur son dernier match de football. La société affirme que 4,1 milliards de buts ont été marqués par des joueurs de plus de 200 pays différents à travers le monde.

Sans surprise, les quatre clubs masculins les plus sélectionnés dans le match étaient le Real Madrid, Manchester City, Barcelone et Manchester United. Les utilisateurs ont également joué au Clasico plus que tout autre match.

Bien que Liverpool ne soit pas l’un des clubs les plus favorisés dans le jeu, l’attaquant Darwin Nunez est en fait le meilleur buteur des 24 premiers jours depuis la sortie d’EA Sports FC 24. Du côté féminin, la star de Chelsea et de l’Australie, Sam Kerr, occupe actuellement la première place pour les buts marqués par les utilisatrices.

La Premier League est également la division la plus utilisée dans le mode Ultimate Team. Cette partie du jeu permet aux joueurs de constituer leur équipe de rêve et de jouer contre d’autres membres de la communauté EA Sports FC 24. L’élite anglaise a dominé la Liga, la Bundesliga et la Serie A pour la première place.

Dans une nouvelle tout aussi importante, EA a également révélé que la glissade du genou est la célébration la plus utilisée du jeu. La célébration populaire et classique du but est régulièrement préférée à d’autres mouvements tels que « les bras vers la foule » et la « glissade arrière ».

EA Sports FC est le premier jeu de football de la société depuis sa séparation de la FIFA

EA crée des jeux vidéo de football depuis plus de 30 ans. En fait, la société a commencé à créer des jeux en partenariat avec la FIFA en 1993. FIFA International Soccer était la première version de l’éditeur. Cependant, EA a rapidement simplifié son jeu annuel avec FIFA Soccer 95. Ils ont ensuite abandonné le mot « football » pour les versions ultérieures.

Au cours de son partenariat de trois décennies avec la FIFA, EA possédait l’une des franchises de football les plus populaires au monde. Néanmoins, les deux équipes se sont séparées en 2022 pour créer des jeux séparés. EA Sports FC 24 est le 31e opus de la société dans son catalogue de jeux vidéo de football.

Le jeu propose des mises à jour subtiles, mais est comparable à celui de l’année dernière

Malgré les chiffres impressionnants d’EA, les critiques officielles d’EA Sports FC 24 sont relativement médiocres. Andrew McMahon d’IGN a salué les mises à jour de l’arène d’entraînement et la possibilité de personnaliser complètement les joueurs créés. Cependant, McMahon a également affirmé que peu de choses avaient changé dans la dernière version du jeu par rapport à FIFA 23.

“Si vous espériez une réinvention spectaculaire de la simulation de football d’EA en même temps que l’abandon du nom FIFA, EA Sports FC 24 n’est pas cela”, a déclaré McMahon. “Tout compte fait, il a peut-être un nouveau nom, mais EA Sports FC 24 est à peu près le même jeu, frustrant mais magnifique.”

EA Sports FC 24 est actuellement disponible sur Playstation4, Playstation5, Nintendo Switch, Windows, Xbox One et Xbox Series X/S.

Crédit photo : IMAGO / SOPA Images