16 migrants sud-américains qui sont entrés aux États-Unis via le Texas se sont envolés pour la Californie

SACRAMENTO, Californie (AP) – Seize migrants vénézuéliens et colombiens qui sont entrés dans le pays via le Texas ont été transportés par avion en Californie par avion affrété et déposés devant une église à Sacramento, ont déclaré samedi le gouverneur Gavin Newsom et des défenseurs des droits des migrants.

Les jeunes hommes et femmes ont été déposés vendredi devant le diocèse catholique romain de Sacramento avec seulement un sac à dos chacun, a déclaré Eddie Carmona, directeur de campagne chez PICO California, un groupe d’organisation communautaire confessionnel qui aide les migrants.

Les migrants avaient déjà été traités par les autorités américaines de l’immigration et avaient reçu des dates d’audience pour leurs demandes d’asile lorsque « des personnes représentant un entrepreneur privé » les ont approchés devant un centre de migrants à El Paso, au Texas, a déclaré Carmona. Ils ont proposé d’aider les migrants à trouver des emplois et à les amener à leur destination finale, a-t-il déclaré.

« On leur a menti et intentionnellement trompé », a déclaré Carmona, ajoutant que les migrants n’avaient aucune idée de l’endroit où ils se trouvaient après avoir été déposés à Sacramento.

Newsom a déclaré que lui et le procureur général Rob Bonta avaient rencontré le groupe de migrants samedi et avaient appris qu’ils avaient été transportés du Texas au Nouveau-Mexique, puis transportés par jet privé affrété à Sacramento.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec le bureau du maire, ainsi qu’avec des partenaires locaux et à but non lucratif pour garantir que les personnes qui sont arrivées sont traitées avec respect et dignité, et se rendent à leur destination prévue tout en poursuivant leurs dossiers d’immigration », a déclaré Newsom dans un communiqué.

Newsom a déclaré qu’il travaillait également avec le ministère de la Justice de Californie pour savoir qui avait payé le voyage du groupe et « si les individus qui orchestrent ce voyage ont trompé quelqu’un avec de fausses promesses ou ont violé des lois pénales, y compris des enlèvements ».

Au cours de l’année dernière, les gouverneurs républicains du Texas et de Floride ont transporté et transporté par avion des migrants vers des bastions démocrates sans avertissement préalable dans le cadre d’une campagne visant à attirer l’attention sur ce qu’ils disent être l’échec des politiques frontalières de l’administration Biden.

The Associated Press