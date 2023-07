16 juin 2023 – Section locale de Shaw

Les informations contenues dans les rapports du shérif du comté de Kane sont obtenues auprès du bureau du shérif du comté de Kane. Les personnes figurant dans les rapports de police qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant les tribunaux.

• Alexis J. Overly, 39 ans, du bloc 1000 de Fox Chase Drive, Oswego, a été inculpé le 26 juin de deux chefs d’accusation de crime aggravé de conduite sous l’influence et de délit de conduite sous l’influence, d’utilisation inappropriée des voies, de conduite avec un sang taux d’alcool supérieur à 0,08 % et conduite d’un véhicule non assuré. Les députés ont été appelés pour un accident sur la route 30 à Sugar Grove à 22 h 42, où ils ont trouvé un SUV Hyundai Tucson noir 2022 face au nord, à moitié dans la voie en direction ouest et à moitié dans le gravier. Le taux d’alcoolémie d’Overly a été mesuré à 0,230 %.