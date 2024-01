16 grands groupes demandent l’arrêt des armes vers Israël et la Palestine

Nous, les organisations soussignées, appelons tous les États à cesser immédiatement le transfert d’armes, de pièces détachées et de munitions vers Israël et les groupes armés palestiniens alors qu’il existe un risque qu’elles soient utilisées pour commettre ou faciliter de graves violations du droit international humanitaire ou des droits de l’homme.

Les bombardements et le siège israéliens privent la population civile des éléments de base nécessaires à sa survie et rendent Gaza inhabitable. Aujourd’hui, la population civile de Gaza est confrontée à une crise humanitaire d’une gravité et d’une ampleur sans précédent.

En outre, les attaques menées par des groupes armés palestiniens tué environ 1 200 personnes et a pris des centaines d’otages israéliens et étrangers, dont des enfants, et continue de détenir plus de 130 otages captif à l’intérieur de Gaza. Les groupes armés à Gaza ont continué à attaquer sans discernement tirer des roquettes vers les centres de population en Israël, perturber l’école pour les enfants, déplaçant et menaçant la vie et le bien-être des civils. Les prises d’otages et les attaques aveugles sont violations du droit international humanitaire et doit cesser immédiatement.

Agences humanitaires, groupes de défense des droits de l’homme, responsables des Nations Unies et plus de 153 États membres ont appelé à un cessez-le-feu immédiat. Toutefois, Israël continue d’utiliser des armes et des munitions explosives dans des zones densément peuplées, ce qui entraîne d’énormes conséquences humanitaires pour la population de Gaza. Les dirigeants du monde entier ont exhorté le gouvernement israélien à réduire les pertes civiles, mais les opérations militaires israéliennes à Gaza continuent de tuer des personnes à des niveaux sans précédent, selon remarques récentes par le secrétaire général de l’ONU. Les États membres ont la responsabilité juridique d’utiliser tous les outils possibles pour améliorer la protection des civils et le respect du droit international humanitaire. La dernière bouée de sauvetage de Gaza – une réponse humanitaire financée par la communauté internationale – a été paralysée par l’intensité des hostilités, qui ont inclus des tirs sur des convois humanitaires, des pannes de communication récurrentes, des routes endommagées, des restrictions sur les fournitures essentielles, une interdiction presque totale des fournitures commerciales. , et un processus bureaucratique pour envoyer de l’aide à Gaza.

L’activité militaire d’Israël a détruit une partie substantielle des maisons, des écoles, des hôpitaux, des infrastructures d’approvisionnement en eau, des abris et des camps de réfugiés de Gaza ; Le caractère aveugle de ces bombardements et les dommages apparemment disproportionnés qu’ils causent régulièrement aux civils sont inacceptables. Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a averti du « risque accru d’atrocités criminelles » commises à Gaza et a appelé tous les États à empêcher que de tels crimes ne se produisent. Depuis cet appel, la crise humanitaire à Gaza n’a fait que s’aggraver :

Plus de 25 000 Palestiniens, dont au moins 10 000 enfants, ont été tué en moins de quatre mois, selon le ministère de la Santé de Gaza. Des milliers d’autres sont ensevelis sous les décombres et présumés morts.

Plus de 62 000 personnes ont été blessé, beaucoup ont subi des blessures qui ont changé leur vie et qui les laisseront avec un handicap permanent ; parmi eux figurent plus de 1 000 Palestiniens enfants qui ont perdu un ou plusieurs membres supérieurs ou inférieurs.

Un nombre indéterminé de civils palestiniens, parmi lesquels des enfants, auraient été illégalement détenus, selon l’ONU, et doit être libéré.

Des Palestiniens continuent d’être tués presque chaque jour dans les zones que le gouvernement israélien leur a demandé de fuir. Au cours de la première semaine de 2024, une frappe aérienne israélienne tué 14 personnes – en majorité des enfants – à proximité d’une zone désignée par les forces israéliennes comme “zone humanitaire”.

Plus de 85 % de la population de Gaza, soit environ 1,9 million de personnes, a été contrainte déplacé. Beaucoup ont suivi les ordres émis par Israël de se relocaliser vers le sud et sont désormais enfermés dans de minuscules parcelles de terre incapables de nourrir la vie humaine, qui sont devenues un terrain fertile pour la propagation des maladies.

Plus d’un demi-million de Palestiniens à Gaza sont confrontés à la famine et plus de 90 % de la population est confrontée à une situation grave. l’insécurité alimentaire, la proportion la plus élevée jamais enregistrée enregistré par un organisme humanitaire technique chargé de procéder à des évaluations fondées sur des données factuelles de l’insécurité alimentaire.

Plus de 70% de Les maisons de Gaza, une grande partie de ses écoles et ses infrastructures d’eau et d’assainissement ont été détruites ou endommagées et ont laissé la population presque sans accès à l’eau potable.

Pas un seul établissement médical dans l’enclave n’est complètement opérationnel et ceux qui fonctionnent partiellement sont submergés de cas de traumatismes et de pénuries de fournitures médicales et de médecins. Plus de 300 travailleurs du domaine de la santé A été tué.

Au moins 167* des travailleurs humanitaires à Gaza ont été tués, le plus grave de tous les conflits de ce siècle.

Gaza est aujourd’hui l’endroit le plus dangereux pour un enfant, un journaliste et un travailleur humanitaire. Les hôpitaux et les écoles ne devraient jamais devenir des champs de bataille. Ces conditions ont créé une situation de désespoir total à l’intérieur de Gaza, conduisant les hauts responsables de l’aide humanitaire à déclarer qu’il n’y avait plus les conditions nécessaires à une réponse humanitaire significative à Gaza. Cela ne changera pas tant que le siège, les bombardements et les combats ne prendront pas fin. L’ONU a récemment décrit l’accès humanitaire en janvier à une “détérioration significative”. Les forces israéliennes ont refusé à plusieurs reprises l’autorisation aux convois humanitaires d’atteindre les zones situées au nord de Wadi Gaza, où les populations courent le plus grand risque de famine.

Ces dernières semaines, de hauts responsables israéliens ont commencé à appeler à l’expulsion des civils palestiniens hors de Gaza. Le transfert forcé à l’intérieur de Gaza et la déportation d’une partie de la population au-delà des frontières, sans aucune garantie de retour, constitueraient une grave violation du droit international, équivalant à une atrocité criminelle.

Nous exigeons un cessez-le-feu immédiat et appelons tous les États à mettre fin au transfert d’armes susceptibles d’être utilisées pour commettre des violations du droit international humanitaire et des droits de l’homme. Le Conseil de sécurité de l’ONU doit assumer sa responsabilité de maintenir la paix et la sécurité mondiales en adoptant des mesures visant à mettre un terme au transfert d’armes vers le gouvernement israélien et les groupes armés palestiniens et à empêcher la fourniture d’armes risquant d’être utilisées pour commettre des crimes internationaux, de manière efficace. immédiatement.

Tous les États ont l’obligation de prévenir les atrocités criminelles et de promouvoir le respect des normes qui protègent les civils. Il est grand temps que la communauté internationale soit à la hauteur de ces engagements.