Dérivant sur le Danube par une soirée chaude, le majestueux Parlement de Budapest à ma droite, il n’est pas exagéré de suggérer que j’avais l’impression que toute ma vie avait conduit à ce moment.

Assis là-bas aux côtés de ma grand-mère et d’un couple de nos compagnons de voyage, nous nous sommes imprégnés de la scène. Le ciel gris du Royaume-Uni semblait un monde à part, et je ne pouvais pas imaginer vouloir être ailleurs.

C’était la première fois de ma vie que je pouvais choisir une destination de vacances. Sachant que je souhaitais explorer plus que des vacances à la plage, ma grand-mère m’a offert une brochure de voyages en autocar pour mes 16 ans. Elle m’a dit qu’elle paierait pour que nous y partions, et j’ai choisi un voyage en Europe centrale.

Le plan était de voyager à travers la France et de passer une nuit en Allemagne. Nous ferions ensuite un tour de ville à travers Vienne, Budapest et Prague, passant notre dernière nuit en Allemagne avant de retourner au Royaume-Uni via la France.

Pas la démographie habituelle

Quand je pensais aux voyages en autocar, les bus remplis de jeunes ne me venaient pas vraiment à l’esprit. J’imaginais des rangées de couples d’âge moyen en route pour la Riviera italienne – mais j’étais excité par cette opportunité et reconnaissant à ma grand-mère d’avoir payé le voyage.

A 16 ans, ma principale préoccupation était Internet. Aurais-je le WiFi dans toute l’Europe? Je voulais m’assurer de pouvoir rester en contact avec ma petite amie d’alors et de suivre les derniers potins de transfert de football. Mes parents, bien sûr, m’ont ordonné de les tenir au courant aussi.

En descendant vers la côte sud pour prendre le ferry de Douvres à Calais, il m’est apparu que j’étais le plus jeune là-bas d’une quarantaine d’années. J’étais là pour la culture et les nouvelles expériences, donc ce n’est pas quelque chose qui m’a mis en phase.

Ma grand-mère et moi avions nos provisions: moi avec mon téléphone et ma tablette, et elle avec son téléphone et une réserve de biscuits digestifs. Entre les épisodes de Football Manager sur ma tablette, je l’aidais à composer des textes à son partenaire, lui faisant savoir que nous étions arrivés dans chaque nouvelle ville.

Notre guide tout au long du voyage était une femme irlandaise sympathique appelée Angela. Elle discutait toujours avec tout le monde dans l’entraîneur, discutant de tout et de tout. Elle nous a instantanément fait nous sentir chez nous.

Lors d’une excursion au château de Prague (le plus grand château antique du monde), ma grand-mère et Angela étions assis ensemble sur un banc. Nous avons parlé de nos familles respectives.

«Alors, êtes-vous le bébé de la famille?» Angela m’a demandé.

«Non, non,» ma grand-mère a répondu à ma place, «c’est le fils de mon fils aîné.

« Oh cher! » ricana Angela, tombant en arrière de rire, « Je pensais que tu étais sa maman! »

Une fin inattendue

Tout le monde n’a pas la chance de faire un voyage en autocar comme celui-ci avec un grand-parent. Tout au long du voyage, nous avons continué à avoir des conversations sur le fait qu’elle n’était pas ma mère. Nous avons parlé à la plupart de nos compagnons de voyage à un moment ou à un autre, le plus souvent lors de nos repas du soir dans les hôtels.

À Prague, nous avons partagé notre table avec deux dames plus âgées. Ils m’ont posé toutes sortes de questions sur mon éducation, y compris les sujets que je devais étudier pour mes A Levels. Après chacun d’eux, ils s’exclamèrent tous les deux « Oooh! » à l’unisson, à chaque fois avec plus d’emphase que la précédente. Ils étaient très excités d’apprendre que je voulais devenir journaliste.

Prague était notre dernière ville et peut-être ma préférée. J’ai aimé me promener dans la vieille ville, m’émerveillant de la beauté intemporelle de l’horloge astronomique, mais avant longtemps, nous avons dû commencer notre voyage de retour. Il était temps pour une autre nuit en Allemagne.

En parcourant la campagne à couper le souffle, je pouvais dire que l’endroit où nous allions rester serait bien loin des villes qui avaient été notre maison ces derniers jours.

Nous avons dévalé les routes sinueuses – un vrai changement par rapport à l’autoroute – avant de nous arrêter juste à côté de la Moselle. C’était un spectacle magnifique, comme quelque chose d’un vieux conte de fées et je me sentais coupé du reste du monde dans ce petit coin d’Allemagne.

L’hôtel n’était pas exactement ce à quoi je m’attendais. Dans cet ancien bâtiment, nous avons été accueillis avec les têtes d’animaux sauvages montés sur les murs et un manque de WiFi. Une fois que nous sommes entrés dans notre chambre, cependant, j’ai été immédiatement distrait par ma grand-mère essayant de fermer les rideaux qui tombaient autour d’elle provoquant une cacophonie sonore.

N’ayant rien d’autre à faire, j’ai décidé de m’allonger dans mon lit pendant un moment et de profiter des événements de la semaine. Avant longtemps, je serais de retour au Royaume-Uni, de retour à la normalité, mais je savais qu’il y avait tellement d’Europe que je devais encore explorer.