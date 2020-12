La pomme ne tombe pas loin de l’arbre: il suffit de demander à la fille adolescente de Heidi Klum, Leni.

Avec le soutien de sa mère mannequin, la jeune femme de 16 ans a fait ses débuts en tant que mannequin jeudi, posant pour le numéro de janvier / février 2021 de Vogue Allemagne aux côtés de Klum.

La photo de couverture montre Klum, 47 ans, en train de planter un baiser sur la joue de sa fille adolescente. Sur une autre photo, la mère pose sa tête sur l’épaule de sa fille.

« Seize ans est un bon âge » pour commencer à faire du mannequinat, a déclaré Klum au magazine. « Si vous êtes autorisé à conduire une voiture, vous pouvez également avoir un compte Instagram officiel et montrer votre visage. Et être autorisé à commencer avec une couverture Vogue est un privilège insensé. »

Leni a déclaré au magazine que « ce n’était qu’une question de temps » avant de suivre les traces de sa mère.

«La première offre (de mannequinat) est venue quand j’avais seulement 12 ou 13 ans, d’une marque que j’aimais porter: Brandy Melville», a déclaré l’adolescent. «À ce moment-là, j’ai supplié ma mère, mais aucune chance. Maintenant, je comprends qu’il aurait été trop tôt.

Klum a également célébré le jalon de sa fille sur Instagram, où elle a partagé un hommage émouvant à Leni écrit en allemand avec la couverture de Vogue.

La diffusion de Vogue de l’adolescente survient environ une semaine après que Klum a déclaré à People TV que sa fille s’intéressait à la carrière de sa mère.

«Elle vient en quelque sorte (sur le plateau) et regarde et apprend non seulement ce que je fais mais aussi ce que toutes les personnes font sur un téléviseur. Je pense que c’est très intéressant pour elle », dit-elle. «Quand tu as cet âge, tu essaies encore de comprendre qui tu es, ce que tu veux être et de voir pour la première fois quels sont tous ces emplois différents pour faire une émission de télévision. Elle veut faire ce que je fais.

Elle a poursuivi: «Qui sait, peut-être que dans cinq ans, alors que je n’animerai plus l’émission, ce sera peut-être comme ‘Germany’s Next Top Model’ de Leni Klum au lieu de Heidi Klum. Qui sait … Elle joue en quelque sorte avec cette idée.

Klum a accueilli le spin-off «America’s Next Top Model» depuis sa création en 2006.

Heidi Klum dit que sa fille, 16 ans, s’intéresse au mannequinat: « Elle est assez vieille maintenant »

Et elle connaît trop bien les réalités du mannequinat.

« Evidemment, en tant que mère, (je veux que mon) enfant fasse ce qu’elle veut faire. L’industrie est géniale et j’adore ça et j’y suis depuis plus de 20 ans mais c’est aussi, c’est beaucoup de voyages, c’est différent », a-t-elle expliqué. « Vous devez être une personne forte, surtout en tant que femme, vous devez être très forte. »

Klum est tombée enceinte d’Hélène, surnommée «Leni», alors qu’elle sortait avec l’homme d’affaires italien Flavio Briatore, mais l’a élevée avec le musicien britannique Seal après sa naissance. Seal a ensuite adopté Leni, et elle a pris son nom de famille.

Klum partage également trois enfants biologiques avec Seal: sa fille Lou, 11 ans et ses fils Henry, 15 ans et Johan, 14 ans. Le couple était ensemble de 2005 à 2014.

Heidi Klum fait ses débuts avec ses costumes d’Halloween 2020: Voir des photos exclusives des coulisses

Contributeur: Sara M Moniuszko