16 choses sur ses 16 glorieuses années au Bernabeu

Sergio Ramos quitte le Real Madrid comme l'un des joueurs les plus décorés de l'histoire du club.

C’est officiel! Sergio Ramos quittera son bien-aimé Real Madrid, le club qu’il représente depuis son adolescence et qui a mené à tant de gloire au fil des ans.

Le joueur de 35 ans n’a pas pu conclure un nouveau contrat avec le club et partira après une saison rare sans leur remettre au moins un trophée. Dans un bref communiqué publié mercredi, Los Blancos a confirmé le départ du défenseur central vétéran. Le lendemain, le club lui a rendu un hommage d’adieu spécial, en présence du président du club, Florentino Perez.

« Le moment est arrivé, c’est l’une des plus difficiles de ma vie », a déclaré Ramos en commençant à s’adresser aux personnes rassemblées, avant de terminer son discours en larmes en disant: « Une étape merveilleuse se termine, unique dans ma vie, je ne l’expérience de ce que j’ai ici, mais une nouvelle étape passionnante commence, avec beaucoup d’enthousiasme pour montrer mon meilleur niveau depuis de nombreuses années et espérons pouvoir ajouter d’autres trophées. Merci du fond du cœur, et c’est un ‘à plus tard’, parce que tôt ou tard je serai de retour. Merci. »

Ramos a signé pour le Real en 2005 et a fait plus de 600 apparitions, remportant à peu près tout ce qu’il y a à gagner au niveau des clubs et au niveau international.

Pour saluer ces 16 années remplies de succès, voici une collection de 16 faits, statistiques et pépites d’anecdotes sur l’homme qui quitte le Bernabeu en tant que véritable légende du club.

Les débuts de Sergio Ramos au Real Madrid se sont soldés par une défaite. AFP/AFP via Getty Images

1. Première défaite

Le Real Madrid a signé Ramos de Séville à l’été 2005 pour 27 millions d’euros, les frais de transfert les plus élevés qu’un club espagnol ait jamais payés pour un défenseur à l’époque. Bien qu’il n’ait que 19 ans, Ramos s’est immédiatement vu attribuer l’ancien maillot n ° 4 du légendaire Fernando Hierro. Il portait ce maillot pour faire ses débuts contre le Celta Vigo – entrant à la mi-temps lors d’une défaite choc 3-2 en championnat au Bernabeu.

2. Statut légendaire assuré

Au cours des 16 années qui ont suivi, Ramos a accumulé 671 apparitions incroyables pour le Real Madrid, soit une moyenne de 41,9 matchs par saison. Il quitte le club en tant que quatrième meilleur joueur de tous les temps derrière Raul Gonzalez (741), Iker Casillas (725) et Manolo Sanchis (710).

▫️ 16 ans

▫️ 671 jeux

▫️ 101 buts 🏆 🏆 🏆 🏆 La Liga

🏆 🏆 🏆 🏆 Supercoupe d’Espagne

🏆 🏆 🏆 🏆 Ligue des Champions

🏆 🏆 🏆 🏆 Coupe du Monde des Clubs de la FIFA

🏆 🏆 🏆 Supercoupe de l’UEFA

3. Alors. Beaucoup. Trophées.

Ramos a remporté 22 trophées majeurs au cours de sa brillante carrière au Bernabeu, dont 5 titres de Liga, 2 Copa del Reys et 4 Ligues des champions. Seul le grand Francisco Gento a gagné plus avec le club, récoltant 23 distinctions majeures au cours des années 50 et 60. Lionel Messi est le seul joueur de l’histoire de la Liga à avoir remporté plus de matchs (383) que Ramos, qui est à égalité à la deuxième place avec l’ancien coéquipier du Real Iker Casillas (334).

4. Et les objectifs aussi

Alors qu’il est défenseur de métier, Ramos a marqué plus que sa juste part de buts, marquant un total de 101 buts toutes compétitions confondues. L’arrière central est l’un des 22 joueurs Los Blancos‘ histoire d’atteindre un siècle d’objectifs pour le club. Ramos a 74 buts en Liga, ce qui fait de lui le deuxième défenseur le plus marquant de l’histoire de la ligue derrière Hierro (105).

5. Roi d’Europe

Ramos a marqué lors de deux finales de Ligue des champions (2014 et 2016), ce qui en fait le seul défenseur à le faire. Il est l’un des quatre joueurs du Real à avoir inscrit plus d’un but en finale de la Ligue des champions, aux côtés de Cristiano Ronaldo (3), Gareth Bale (3) et Raul (2). Au total, il a marqué 15 buts en Ligue des champions, le neuvième plus haut total de tous les joueurs du Real (à égalité avec Ivan Helguera).

6. Voici la goutte

Malgré tout l’entraînement qu’il a eu à soulever des trophées au fil des ans, cela ne signifie pas que Ramos n’a pas subi d’accidents occasionnels lors de la célébration. Qui pourrait oublier le moment en 2011 où il a accidentellement laissé tomber la Copa del Rey sous le bus à toit ouvert qui les faisait défiler dans la capitale espagnole, mettant une brèche importante dans l’argenterie.

7. Le pilier de l’Espagne

Le succès au niveau du club s’est accru sur la scène internationale. Depuis ses débuts internationaux seniors cinq jours seulement après son 16e anniversaire, Ramos a joué 180 fois pour l’Espagne, faisant de lui le joueur masculin européen le plus capé de tous les temps. Ramos est co-quatrième sur la liste globale, avec le record appartenant à Soh Chin Ann de Malaisie pour ses 224 fois stupéfiantes pour son pays entre 1969 et 1984.

8. Panenka pro

En plus de faire ses preuves dans le dos, Ramos a marqué 23 buts pour l’Espagne. Il tire également des pénalités pour son pays, retenant régulièrement son sang-froid et buvant des « Panenkas » à la maison avec une facilité impudente. Ramos a intensifié pour prendre 12 pénalités pour La Roja (sans compter les tirs au but), manquant quatre — dont deux lors du même match de Ligue des Nations contre la Suisse l’année dernière. Le défenseur du Real a été contrecarré par le gardien suisse Jan Sommer à deux reprises dans la nuit, mettant ainsi un terme à une séquence de deux ans sans faille du premier.

9. Pas d’adieu à l’euro

Ramos a été contraint de manquer la sélection pour l’équipe espagnole de l’Euro 2020 en raison de blessures musculaires et ischio-jambiers persistantes qui l’ont vu manquer la majorité du calendrier 2021. Cela signifie que l’Espagne est entrée dans un tournoi majeur sans un seul joueur du Real Madrid dans son équipe pour la première fois.

10. Alors. Beaucoup. Rouge. Cartes.

Il est bien établi que, malgré toutes les qualités positives de Ramos, son dossier disciplinaire laisse beaucoup à désirer. Il a récolté plus de cartons jaunes (173) et rouges (20) que tout autre joueur au cours des 92 ans d’histoire de la Liga. Au total, il a été expulsé 26 fois au cours de sa carrière à ce jour, mais même ce butin extraordinaire n’est rien en comparaison du record de 46 cartons rouges donné à l’exécuteur colombien Gerard Bedoya entre 1995 et 2015.

11. Affrontement controversé

L’un de ses incidents les plus infâmes s’est produit à mi-chemin de la première moitié de la finale de la Ligue des champions 2018, lorsqu’un enchevêtrement avec Mohamed Salah a conduit le couple à toucher le sol avec Ramos semblant tenir le bras de l’attaquant de Liverpool. Salah souffre d’une luxation de l’épaule qui l’a forcé à quitter le terrain dans des flots de larmes. Ramos est resté impuni et a finalement mené son équipe à la gloire.

12. Menacé par Messi

Ramos a également qualifié Messi comme un épisode particulièrement mémorable de le classique entre le Real et Barcelone en 2010 a marqué le temps additionnel. Mené 5-0 au Camp Nou et ayant été malmené par Messi toute la nuit, Ramos a décidé d’arrêter son adversaire dans son élan en bottant violemment les jambes de la star du Barça sous lui. Ramos avait déjà été réservé plus tôt dans le match, mais l’explosion de la 92e minute était toujours considérée comme suffisamment sérieuse pour lui valoir un carton rouge direct.

13. Mariage de l’année

Ramos coupe une silhouette beaucoup plus placide du terrain, consacrant la majeure partie de sa vie non footballistique à la vie à la maison avec son partenaire et leurs enfants. Le défenseur a épousé sa femme Pilar Rubio à l’été 2019 lors d’un mariage qui comptait une liste d’invités aux proportions vraiment épiques. Parmi les invités se trouvait toute une constellation de stars du football, dont David Beckham, Roberto Carlos, Luka Modric et même quelques joueurs du Barça tels que Sergio Busquets et Jordi Alba. Comme si cela ne suffisait pas à sceller le statut légendaire, les mariés sont même entrés dans la pièce à l’intérieur d’un énorme dragon pendant que « The Final Countdown » jouait. Pourquoi demandes-tu? Parce qu’ils le pouvaient.

14. Jeu de chevaux

Ramos est bien connu pour son amour passionné des chevaux et possède même un haras de 44 hectares qui porte son nom, SR4, dans sa région natale d’Andalousie. Le projet a été reconnu en 2018 lorsque son cheval de prix, Yucutan de Ramos, a remporté les grands honneurs à l’exposition universelle SICAB (Salon Internacional del Caballo) dans la ville natale du joueur, Séville.

15. Gourou du fitness

Un coup d’œil sur la sortie Instagram de Ramos révèle son engagement sérieux envers le conditionnement physique, avec le défenseur vétéran partageant régulièrement des vidéos de ses routines d’entraînement intenses. Maintenant, bien sûr, ils servent à annoncer son niveau de forme physique à de nouveaux employeurs potentiels.

16. Toile vivante

Quiconque a vu les vidéos d’entraînement en sueur et torse nu de Ramos saura qu’il a également une énorme passion pour l’art corporel. En effet, une forte proportion du torse de l’homme de 35 ans est couvert de tatouages ​​; une collection diversifiée d’images allant des lions rugissants aux trophées qu’il a remportés, en passant par les hommages aux artistes Banksy et Salvador Dali.