Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc tirer une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Appel à toutes les femmes (et hommes) Wonder!

Si vous êtes comme nous, vous comptez anxieusement les jours jusqu’à ce que Gal Gadot reprenne son rôle de la seule et unique Wonder Woman dans le dernier opus de la franchise. Wonder Woman 1984. Et quelle meilleure façon de passer le temps et de célébrer la sortie que des vêtements, chaussures, accessoires et jouets Wonder Woman!

Pour toutes les personnes de votre liste qui admirent le super-héros emblématique, nous avons quelques idées de cadeaux qui leur permettront d’être leur propre héros. Inspiré de Wonder Woman vêtements et ustensiles de cuisine à bijoux en édition limitée et maquillage, vous vous sentirez invincible tout en bercant votre héroïne préférée au quotidien.

Pour découvrir tous nos incontournables de Wonder Woman, faites défiler ci-dessous!