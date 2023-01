16 cadeaux abordables pour la Saint-Valentin à moins de 50 $

La Saint-Valentin n’a pas à casser la banque. Si vous lisez ceci, vous essayez peut-être de comprendre comment étirer les quelques dollars dont vous disposez pour obtenir un cadeau de la Saint-Valentin qui montrera à la personne spéciale dans votre vie à quel point vous tenez à vous. Bien sûr, ce serait bien de faire des folies, mais tout le monde ne peut pas aller au-delà pour essayer d’impressionner. La bonne nouvelle est qu’il est relativement facile de trouver un cadeau abordable pour la Saint-Valentin, attentionné et romantique.

Ce guide de cadeaux pour la Saint-Valentin regorge de traditionnel et des produits non conventionnels qui plairont autant aux romantiques qu’à ceux qui recherchent un moyen simple d’agrémenter leur quotidien. Voici quelques-unes de nos idées préférées de cadeaux pour la Saint-Valentin à moins de 50 $. Vérifier nos autres guides cadeaux pour des idées si vous cherchez Cadeaux de Saint Valentin pour les copainsles cuisinez dans votre vie et plus.

Williams Sonoma Le moyen le plus simple d’atteindre le cœur de quelqu’un est de passer par son estomac, dit le proverbe. C’est certainement vrai quand il s’agit de ces délicieux biscuits au beurre d’amande de la Vienna Cookie Company. Chaque biscuit Linzer est pris en sandwich avec de la confiture de framboises maison, formant un joli cœur découpé au centre. Parfait pour la Saint Valentin.

Société de date de naissance. C’est un cadeau amusant et flexible : offrez à votre Valentin une bougie en fonction de son anniversaire, de votre anniversaire ou même de la Saint-Valentin elle-même. La bougie Feb. 14 est un mélange de néroli, de lavande, de cédrat, de sauge espagnole et de fleur de mer conçu pour apporter tranquillité et revigoration à l’intérieur comme à l’extérieur.

Amazone Se laver les mains n’est pas toujours l’expérience la plus luxueuse, mais avec l’ensemble de lavage et lotion pour les mains La Chatelaine, cela peut l’être. Cet ensemble se décline en sept arômes, dont l’amande, la lavande, la fleur d’oranger, le gardénia et plus encore. Et comme le lavage des mains est sans sulfate, il ne sèche pas.

Sarah Tew / Crumpe Votre Valentin a-t-il un portefeuille en lambeaux ou a-t-il besoin d'un nouveau ? Le Buffway Slim figure sur la liste des meilleurs portefeuilles minimalistes de Crumpe. Il s'agit d'un simple portefeuille avec blocage RFID et d'une politique de remplacement sans poser de questions de 12 mois pour toute personne qui perd régulièrement des portefeuilles.

Sterling pour toujours Les bijoux sont toujours beaux. Mais ce n’est pas amusant de dépenser beaucoup d’argent pour des bijoux qui ne dureront pas, alors découvrez ces superbes options de Sterling Forever qui viennent en argent ou en or pour compléter n’importe quel teint. Il y a beaucoup de bijoux à découvrir, et tout cela fera sourire n’importe qui le jour de la Saint-Valentin.

Amazone Les casseroles traditionnelles en fonte sont un cadeau merveilleux pour la personne qui aime cuisiner. Étant donné que les fontes Lodge peuvent être utilisées des centaines de fois, c'est un cadeau qui continue de donner. Avec un entretien approprié, chaque repas s'améliorera et votre destinataire pensera à vous à chaque fois qu'il cuisinera.

Cible Les gaufres sont supérieures aux crêpes, haut la main. Le Dash Heart Mini Waffle Maker vous donnera, à vous et à votre Valentin, l'opportunité de faire de belles gaufres en forme de cœur tous les jours. Ce gaufrier est disponible en deux couleurs, rouge et rose, et cuit rapidement pour que la pâte passe du bol au ventre en un rien de temps.

Séphora Vous êtes amoureuse d’un amateur de maquillage mais vous ne savez pas quoi lui offrir ? Prenez une carte-cadeau Sephora et laissez-les décider. Le prix le plus bas auquel vous pouvez obtenir une carte-cadeau est de 10 $, tandis que le plus élevé est de 250 $. Peu importe le prix que vous choisissez, ce cadeau sera toujours apprécié.

Amazone Il y a quelque chose de si spécial dans les cadeaux gravés et cette tasse n'est pas différente. Cette tasse à café en céramique est personnalisable avec trois lignes de texte et de couleur personnalisés. Tout est gravé au laser, de sorte que la tasse passe au lave-vaisselle et est permanente.

Spongelle Un bon luffa avec des produits nettoyants intégrés que vous pouvez utiliser plus d’une fois est une bouée de sauvetage pour la personne qui considère les douches et les bains comme des expériences de spa. Le coffret cadeau Love Always comprend deux loofahs infusés en forme de cœur et nettoyants pour le corps qui nettoieront et exfolieront la peau de la tête aux pieds.

Amazone Vous voulez offrir à votre proche un cadeau qui protège son iPhone et lui permet de jouer à un jeu rétro ou deux ? Cet étui pour console de jeu LucBuy contient 36 petits jeux, afin qu'ils puissent passer le temps à jouer à Pac-Man et à d'autres jeux rétro. Il est plus volumineux qu'un étui ordinaire, mais c'est un jouet amusant pour les joueurs de la vieille école.

Chocolat de Seattle Si vous allez offrir du chocolat à quelqu’un cette année, pourquoi ne pas essayer quelque chose de différent ? Améliorez votre jeu de chocolat et procurez-vous plutôt les truffes de Seattle Chocolate. Ces truffes impressionnantes ne sont pas trop sucrées et beaucoup d’entre elles ont de savoureux centres aromatisés. Un favori personnel est Blackberry Creme – chaque bouchée est comme une fête dans votre bouche.

Cible Il y a un architecte d'intérieur dans beaucoup d'entre nous et ces sous-verres ajoutent du style à la maison d'un joueur. Que ce soit pour divertir les invités de votre Saint-Valentin ou pour jouer à un jeu, ils peuvent compter sur ces sous-verres pour garder leur boisson en sécurité.

Amazone Connaissez-vous quelqu'un dans votre vie qui aime Star Wars, mais il a déjà tout ? Ces adorables taies d'oreiller vous feront rire, vous et votre partenaire, lorsque vous vous coucherez.

Dépôt à domicile Cette plante Hoya Heart montre que les plantes peuvent être aussi belles que les fleurs. C’est une plante d’intérieur formidable pour le pouce vert de votre vie qui aime faire pousser les choses. Au lieu d’une seule plante, vous en aurez trois pour vous rappeler votre affection.

La barre chocolatée de Dylan Pourquoi ne pas offrir des bonbons aromatisés aux fruits comme cadeau de la Saint-Valentin au lieu de simplement du chocolat ? La Candy Bar Tackle Box de Dylan donnera à toute dent sucrée une ruée vers le sucre avec ses cœurs gommeux acidulés, sa tire, ses guimauves et plus encore.

