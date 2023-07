16 avril 2015 – Section locale de Shaw

Le spectacle Spring Fling débute samedi à Morris

MORRIS – La première église baptiste de Morris accueillera son exposition d’artisanat / vendeur Spring Fling de 9 h à 14 h samedi à 1650 W. Route 6, Morris. Il y aura une variété d’artisans et de vendeurs. Il est organisé par Women In The Potter’s Hand, First Baptist Church Women’s Ministry.

Petit-déjeuner aux crêpes prévu à St. Ann’s

CHANNAHON – Le club des hommes de l’église catholique St. Ann à Channahon organisera un petit-déjeuner aux crêpes de 9 h à midi dimanche à la salle paroissiale de St. Ann, 24500 S. Navajo Dr.

Le petit-déjeuner comprendra des crêpes, des saucisses, des œufs brouillés, du jus d’orange, du café et du lait. Le coût est de 6 $ pour les adultes et de 3 $ pour les enfants de 11 à 3 ans, avec un maximum de 20 $ pour une famille immédiate.

Vente de charité de printemps organisée chez First United Methodist

MORRIS – La première église méthodiste unie de Morris tiendra sa braderie de printemps de 9 h à 19 h le 22 avril et de 9 h à 17 h le 23 avril. L’église est située au 118 W. Jackson St., Morris.

L’Église Méthodiste Unie organisera un dîner en voiture

COAL CITY – L’église méthodiste unie de Coal City, 6805 E. McArdle Road à Coal City, organisera un dîner de côtelettes de porc en voiture de 16 h à 19 h le 25 avril. Tous les repas seront emballés dans des contenants à emporter.

Les dîners coûtent 10 $ et comprennent deux côtelettes de porc, des pommes de terre au fromage, des fèves au lard, de la compote de pommes et un petit pain.

Les desserts sont disponibles pour 2 $ chacun, les choix étant la tarte aux pommes, la tarte aux cerises, le gâteau au chocolat ou le gâteau blanc.

Tous les profits iront au fonds de construction de l’église. Seulement 150 dîners sont disponibles, alors venez tôt.

New Community Christian organise un dîner de côtelettes de porc

MORRIS – La New Community Christian Church, 705 E. Washington St. à Morris, organise son dîner annuel de côtelettes de porc le 26 avril.

Le coût est de 10 $ pour deux côtelettes et de 8 $ pour une côtelette. Les repas comprennent les accompagnements, les desserts et les boissons.

Les plats à emporter sont disponibles après 10 h 30 et les repas sur place de 12 h 30 à 14 h. Les bénéfices aident les jeunes de l’église à payer les camps d’été et les retraites.

St. Joseph organise un déjeuner annuel dans quelques semaines

MARSEILLE – L’église catholique Saint-Joseph de Marseille organise son déjeuner buffet de salades annuel, parrainé par la Société Alter & Rosary, de 11 h à 13 h 30 le 26 avril. Le coût est de 8 $ pour les adultes, 4 $ pour les enfants de 12 à 6 ans. , et les enfants de 5 ans et moins mangent gratuitement. Le déjeuner aura lieu à la salle paroissiale, 200 rue Broadway, Marseille. Les clients peuvent manger sur place ou emporter.

L’Église Méthodiste Unie accueillera le Ladies Tea

COAL CITY – Le comité de collecte de fonds de l’église méthodiste unie de Coal City organise de 13 h à 15 h le 3 mai un thé pour les dames à l’église méthodiste unie de Coal City, 6805 E. McArdle Road à Coal City. Le déjeuner comprendra une soupe, des sandwichs, un plateau de légumes, des scones, des pains au thé et un dessert.

Le divertissement sera assuré par Shelley Crawford, une chanteuse, danseuse, actrice de Chicago et originaire de Coal City.

Les billets coûtent 15 $ et sont disponibles à l’église pendant les heures de bureau de l’église : de 8 h à midi et de 12 h 30 à 14 h 30 du lundi au jeudi ou chez Rolando’s Furniture à Coal City. Le thé des dames est ouvert à toutes les dames de la communauté. Pour information, composez le 815-634-8670.

L’église de l’espoir a besoin de personnes pour le Rock-A-Thon

GARDNER – Le Rock-a-Thon annuel de l’Église de l’Espoir aura lieu de midi à 15 h le 3 mai au Gardner Gazebo.

L’église a besoin de rockers et de sponsors. Tous les profits profitent au groupe de jeunes de l’église. L’événement est en conjonction avec la neuvième édition du Red Carpet Corridor Festival. Des commandes de pétunias roses sont prises pour aider à embellir Gardner pour le festival qui se tiendra du 2 au 3 mai. Pour plus d’informations ou pour passer une commande de pétunias, appelez Ida Schopp au 815-237-2287.

L’Assomption Catholique organise le déjeuner de mai

Les « Marthas » de l’église catholique Assumption à Coal City organisent leur déjeuner de printemps annuel de 11 h à 13 h le 6 mai au Berst Center, 180 S. Kankakee St., Coal City.

À partir de 12h30, Bunco et Euchre seront joués avec des prix à remettre. Les billets pour le déjeuner coûtent 8 $ par personne et 5 $ pour Bunco et Euchre. Les billets seront vendus à la porte et des plats à emporter sont disponibles.