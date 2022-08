16 autres États espèrent peser sur le procès pour avortement de l’Idaho

BOISE, Idaho (AP) – Seize autres États demandent à peser sur le procès du ministère américain de la Justice contre l’Idaho au sujet de son interdiction stricte de l’avortement.

Le ministère de la Justice a poursuivi l’État de l’Idaho dirigé par les républicains plus tôt ce mois-ci, affirmant que l’interdiction de l’avortement qui doit entrer en vigueur le 25 août viole une loi fédérale obligeant les hôpitaux financés par Medicaid à fournir un “traitement stabilisateur” aux patients en situation d’urgence médicale. En juillet, l’administration du président Joe Biden a déclaré aux hôpitaux que la loi sur les traitements médicaux d’urgence et le travail, ou EMTALA, les obligeait à fournir des services d’avortement si la vie de la personne enceinte était en danger.

Dans des documents judiciaires déposés vendredi, l’Indiana, l’Alabama, l’Arkansas, le Kentucky, la Louisiane, le Mississippi, le Montana, le Nebraska, le Dakota du Nord, l’Oklahoma, la Caroline du Sud, le Dakota du Sud, le Tennessee, le Texas, l’Utah, la Virginie-Occidentale et le Wyoming ont qualifié les directives du gouvernement fédéral de ” conditions d’octroi d’EMTALA » et ont déclaré qu’ils n’avaient pas le pouvoir de prévaloir sur la loi de l’État.

L’utilisation de la clause de suprématie pour faire respecter les conditions des subventions fédérales est “fondamentalement, un non-démarrage”, ont déclaré les États dans des documents judiciaires.

Les États soutiennent également que la loi sur l’avortement de l’Idaho n’entre pas directement en conflit avec la loi fédérale, car il est possible pour les hôpitaux de se conformer aux deux, simplement en refusant le financement fédéral.

L’interdiction de l’avortement dans l’Idaho fait de la pratique d’un avortement un crime, mais elle permet aux médecins de se défendre devant les tribunaux en démontrant que la procédure était nécessaire pour sauver la vie d’un patient.

Les gouvernements des États de partout aux États-Unis surveillent l’affaire de près. Plus tôt cette semaine, 20 États et Washington, DC, ont déposé un dossier d’ami du tribunal avec le gouvernement fédéral et affirmant que leurs propres résidents seraient mis en danger s’ils avaient une urgence médicale pendant leur grossesse et dans l’Idaho. Des États voisins comme l’Oregon et Washington ont également déclaré qu’ils craignaient «l’effet d’entraînement» que l’interdiction de l’avortement créerait alors que les patientes de l’Idaho souffrant de grossesses extra-utérines ou d’autres urgences sont obligées de rechercher des soins en dehors de l’État.

Des coalitions d’associations médicales majeures, dont l’American College of Emergency Physicians, l’American College of Obstetricians and Gynecologists et d’autres, ont également déposé des mémoires dans l’affaire, affirmant que la loi de l’Idaho est trop vague et difficile à interpréter médicalement, et qu’elle obligerait les prestataires de soins de santé de choisir entre violer la loi de l’État et être accusé d’un crime, ou violer la loi fédérale et faire face à des amendes et à la perte du financement fédéral.

Les organisations médicales affirment également que la loi met les femmes enceintes en grave danger en limitant ou en retardant le type de soins qu’elles peuvent obtenir en cas d’urgence.

Le juge de district américain B. Lynn Winmill doit entendre les arguments lundi matin sur la question de savoir si la loi devrait être temporairement empêchée d’entrer en vigueur pendant que le procès progresse devant le tribunal.

Quoi qu’il en soit, la plupart des avortements sont désormais illégaux dans l’Idaho. Une loi criminalisant la pratique ou l’assistance à un avortement après environ six semaines de gestation est officiellement entrée en vigueur vendredi. La loi prévoit des exceptions pour les avortements pratiqués en cas d’urgence médicale ou en cas de viol ou d’inceste – tant que la personne enceinte fournit au médecin une copie d’un rapport d’application de la loi, qui prend généralement des semaines ou des mois à obtenir dans l’Idaho.

L’interdiction totale de l’avortement remplacera l’interdiction existante si elle est autorisée à entrer en vigueur jeudi.

Pourtant, les avortements sont effectivement interdits dans l’État depuis le 12 août, lorsque la Cour suprême de l’Idaho a déclaré qu’une autre loi permettant aux parents potentiels d’un embryon ou d’un fœtus de poursuivre les fournisseurs d’avortement pour au moins 20 000 $ pourrait entrer en vigueur. En vertu de cette loi, un violeur serait interdit de poursuite, mais les membres de la famille d’un violeur seraient autorisés à poursuivre.

Rebecca Boone, Associated Press