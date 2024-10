16 ans plus tard, Ubisoft déclare qu’il continue de réaliser « Beyond Good And Evil 2 »

Au-delà du Bien et du Mal 2 Ubisoft

Ubisoft est assiégé de toutes parts en ce moment, où au cours des derniers mois seulement, il a sorti un jeu Star Wars quelque peu sous-performant dans Outlaws, a vu le nombre de joueurs de XDefiant baisser, a retardé Assassin’s Creed Shadows et dissous son équipe Prince of Persia. Tout cela a conduit à une baisse du cours des actions et à des discussions sur la privatisation totale de l’entreprise.

Alors, vous pardonnerez un certain scepticisme à propos de ce rapport qui oui, bien qu’annoncé en 2008, et ré-révélé en 2017, Ubisoft affirme que des progrès sont toujours en cours sur Beyond Good and Evil 2.

Le rapport vient de Kotaku qui a fait confirmer à Ubisoft que le jeu avait un nouveau directeur créatif Fawzi Mesmar, qui remplace Emile Morel, tragiquement décédé en 2023. Les deux responsables originaux du projet, le créateur Michel Ancel et le producteur Guillaum Brunier, ne sont plus sur le projet. Ancel a quitté Ubisoft en 2020 et Brunier a été remplacé par Francis Coldeboeuf, comme l’a rapporté Kotaku en juillet.

Il est vraiment difficile de croire que ce jeu existe encore dans les entrailles les plus profondes de l’enfer du développement. Voici la bande-annonce originale de 2008 si vous avez oublié quand cela a été annoncé à l’origine :

Et puis la nouvelle bande-annonce cinématographique captivante qui a été créée il y a sept ans en 2017 à l’E3, à l’époque où l’E3 existait encore.

Il reste stupéfiant de constater qu’Ubisoft, une société dont la capitalisation boursière est réduite à seulement 1,5 milliard de dollars, jongle avec autant de projets et de franchises à tout moment. Bungie, un studio de jeux uniques, a été racheté par Sony pour 3,5 milliards de dollars. Ubisoft a Assassin’s Creed, Far Cry, Avatar, Star Wars, The Crew, Prince of Persia et un certain nombre de jeux de marque Tom Clancy en production à tout moment. Maintenant, un retour à Rayman aussi, semble-t-il. De plus, que devrait être un énorme projet AAA, Beyond Good and Evil 2, tapi en arrière-plan depuis une décennie et demie ? Il suffit de dire que l’idée selon laquelle Ubisoft est trop dispersé est logique. Certes, ils ont un parcelle d’employés, 19 000 selon le dernier décompte, mais sa valeur a été réduite à une infime fraction de celle d’autres studios beaucoup plus petits au fil des ans. Activision Blizzard compte 13 000 employés et a été racheté par Microsoft pour 69 milliards de dollars.

J’ai du mal à croire que Beyond Good and Evil 2 sortira un jour, peu importe ce qu’ils disent ici. Ubisoft a suffisamment de problèmes pour lesquels cela ne semble pas être quelque chose dont ils pourront lutter contre le contrôle, mais je suppose que nous attendrons et verrons.

