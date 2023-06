16-19 juin 2023 – Section locale de Shaw

Les informations contenues dans les procès-verbaux de police sont obtenues auprès du Département de la police de Genève. Les personnes figurant dans les rapports de police qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant les tribunaux.

• Gretchen C. Koch, 18 ans, du bloc 35W300 de Fox River Drive, canton de St. Charles, a été inculpée le 19 juin de deux chefs d’accusation de délit de batterie domestique et de consommation d’alcool par un mineur dans le bloc 100 d’Aberdeen Court.

• Ian M. Anderson, 39 ans, sans-abri, a été inculpé le 16 juin de conduite désordonnée et d’intrusion criminelle sur un terrain après avoir été avisé de ne pas entrer. Anderson s’était rendu à la Bibliothèque publique de Genève, 227 S. Seventh St., à 12h32 ce jour-là, criant et provoquant des troubles. La police l’a escorté et le bibliothécaire voulait qu’il soit banni. À 12 h 49, Anderson est retourné à la bibliothèque et criait et crachait, ce qui a entraîné son arrestation.