"157 points sont devenus 86": Congrès sur l’escroquerie de type Vyapam dans le Madhya Pradesh

Les allégations d’irrégularités dans l’examen d’entrée des fonctionnaires du fisc ont dominé l’assemblée du Madhya Pradesh mercredi, le Congrès de l’opposition déclarant que les notes d’au moins un candidat méritant étaient presque divisées par deux. Le député du Congrès Jaivardhan Singh a cité le cas de Neetu Rajput, un résident de Raigarh, qui avait obtenu 157 points dans le score informatisé donné immédiatement après le test. Mais après « normalisation », son score a énormément chuté.

M. Singh, ancien ministre, s’est interrogé sur la justification de la « normalisation ».

« J’ai la preuve qu’une candidate a obtenu 157 points, mais elle n’en a obtenu que 86 lorsque ses résultats ont été publiés en ligne… la justification invoquée était la normalisation… Qu’est-ce que c’est exactement ? Comment c’est décidé ? » a-t-il déclaré à NDTV dans une interview exclusive.

Puis, dans une veine moqueuse, il a ajouté: « En fait, ce qu’ils font (c’est) ceux qui doivent être ajustés reçoivent plus de points au nom de la normalisation, tandis que ceux qui doivent être éliminés voient leur nombre baisser ».

« Aujourd’hui, j’ai demandé à l’assemblée combien de Patwaris avaient été choisis, et ils ont dit qu’il y en avait environ 8 000. Ce système est devenu totalement opaque, indiquant une corruption importante dans ce processus », a-t-il ajouté.

Le Congrès allègue des irrégularités massives, se demandant comment 117 candidats qui ont passé l’examen pour les postes du groupe 2 et du sous-groupe 4 Patwari – un agent des recettes – d’un centre dirigé par un député du BJP ont réussi et sept d’entre eux se sont avérés être les meilleurs buteurs.

Le NRI College, Gwalior, appartient au député BJP Sanjeev Kushwaha, M. Kushwaha a rejeté les allégations, les qualifiant de politiquement motivées avant les prochaines élections.

M. Singh a déclaré qu’il avait également écrit une lettre au comité de sélection des employés, s’enquérant de Neetu Rajput.

« Sept personnes qui se sont classées dans le top 10 sont issues du même centre d’examen… il est clair qu’elles ont repris leur ancien jeu », a-t-il ajouté, faisant référence à l’escroquerie Vyapam de 2013, dans laquelle plusieurs politiciens et bureaucrates de haut niveau auraient été impliqués.

La candidate dont le cas a été cité à l’assemblée de l’État, Neetu Rajput, a déclaré à NDTV que ses notes avaient baissé d’un autre pour cent entre la déclaration des résultats et la « normalisation ».

« Après l’examen, l’écran de l’ordinateur affichait 157 points pour moi… Mais lorsque le résultat a été proclamé, je n’ai obtenu que 87,3 points, qui ont été réduits à 86,1 après le processus de normalisation. Où sont passés mes points restants ? » dit-elle.

Fille d’une famille d’agriculteurs, elle dit se préparer à cet examen depuis quatre ans.

« Une arnaque s’est produite. Les candidats non éligibles obtiendront le poste, tandis que les candidats qui travaillent dur comme nous resteront dans les champs agricoles », a-t-elle ajouté en s’effondrant.

Elle a dit qu’elle connaissait un autre candidat, Pankaj Bhilala, qui a vécu une expérience similaire.

M. Bhilala, qui vient d’une famille tribale, a déclaré que si ses notes informatisées étaient de 124, il n’en avait obtenu que 86 lors de la proclamation des résultats. Après « normalisation », il est descendu à 76.

« Ma mère, une veuve, dirige la famille et elle ne peut plus soutenir mes préparatifs pour les tests de recrutement du gouvernement. Cela ne me laisse d’autre choix que de devenir agriculteur dans le village », a-t-il ajouté.

Les meilleurs buteurs de l’examen faisaient partie des 9,78 étudiants lakh qui ont passé l’examen.

Les résultats ont été annoncés le 30 juin, suivis lundi de la liste des 10 meilleurs candidats.

Le ministre d’État Narottam Mishra a déclaré que le comité de sélection du personnel avait passé l’examen le 26 avril et qu’à ce jour, il n’avait reçu aucune plainte. Il a également indiqué qu’il ignorait quel centre d’examen était au cœur de la polémique.

« 8 600 personnes ont été sélectionnées dans tout l’État. 114 personnes ont été sélectionnées dans quel centre ? Il y a un total de 78 centres dans le Madhya Pradesh, 9 78 000 documents ont été distribués dans 13 villes. Cela dure depuis 35 jours. Il y a il y avait 70 épreuves… Sur les sept qui ont réussi, il y a six filles… Il ne faut pas diffamer comme ça », a-t-il ajouté.