15,5 millions regardent US-Iran sur FOX et Telemundo

Le but vainqueur de Christian Pulisic a propulsé les États-Unis au deuxième tour de la Coupe du monde. Le jeu a également donné un coup de pouce aux diffuseurs américains FOX Sports et Telemundo. À tel point que les États-Unis et l’Iran comptaient en moyenne 15,5 millions de téléspectateurs sur les deux partenaires de diffusion et leurs services de streaming, y compris Peacock Premium.

La victoire 1-0 des États-Unis a été le deuxième match américain le plus regardé pendant la Coupe du monde jusqu’à présent. Le match USA-Angleterre du Black Friday a été regardé par 19,9 millions de personnes sur FOX et Telemundo.

Les attentes sont que le match de ce samedi entre les Pays-Bas et les États-Unis pourrait établir un nouveau record. Le précédent record télévisé américain en anglais pour un match masculin est USA-Portugal en 2014 avec 18,2 millions de téléspectateurs sur ESPN.

Plus de détails sur le nombre de téléspectateurs américano-iraniens

FOX Sports rapporte un nombre de visionnages de 12,013 millions pour les États-Unis et l’Iran sur FOX et en streaming. De ce nombre, 959 004 ont diffusé le jeu via l’application FOX Sports.

À ce jour, FOX Sports compte en moyenne 3,145 millions de téléspectateurs par match de la Coupe du monde 2022 au cours des 31 premiers matchs joués. C’est une augmentation de 44 % par rapport à la Coupe du monde 2018. Cependant, il est important de noter que l’équipe nationale masculine des États-Unis ne s’est pas qualifiée pour Russie 2018.

Sur le réseau de langue espagnole Telemundo, ils ont une fois de plus vu un public massif regarder un match de la Coupe du monde en streaming. Sur les 3,5 millions de téléspectateurs qui ont regardé la télévision en espagnol et le streaming, 1,1 million d’entre eux ont regardé le match en streaming. US-Iran était disponible via Peacock Premium et l’application Telemundo Deportes.

Telemundo rapporte que l’audience américano-iranienne est le 11e match de la Coupe du monde à dépasser les 3 millions de téléspectateurs, doublant ainsi leur nombre depuis la Coupe du monde 2018 pour le même nombre de matchs.

L’autre match final du groupe B

Dans l’autre match du groupe B, le match Pays de Galles-Angleterre a attiré un pic d’audience de 18,7 millions de téléspectateurs sur la télévision et le streaming de la BBC. Il s’agit du match de Coupe du monde le plus regardé de la compétition du Qatar jusqu’à présent pour les diffuseurs britanniques.

Crédit photo : IMAGO / Agence MexSport