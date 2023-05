153 personnes arrêtées lors de la répression des gangs de rue au Salvador meurent en détention, selon un rapport

En mars 2022, El Salvador a institué des pouvoirs d’urgence pour lutter contre les puissants gangs de rue du pays.

Au moins 153 personnes incarcérées, qui n’ont jamais été reconnues coupables de leurs crimes présumés, sont mortes en détention, selon un rapport du groupe de défense des droits humains Cristosal.

Près de la moitié des détenus d’El Salvador ont souffert de morts violentes, y compris peut-être un refus délibéré de nourriture et d’assistance médicale.

Au moins 153 personnes emprisonnées depuis qu’El Salvador a institué des pouvoirs d’urgence en mars 2022 pour affronter les puissants gangs de rue du pays sont mortes en détention, selon un rapport publié lundi par le groupe de défense des droits humains Cristosal.

Aucun de ceux qui sont morts n’avait été reconnu coupable d’un crime dont ils étaient accusés au moment de leur arrestation. Il y avait quatre femmes parmi les victimes et les autres étaient des hommes.

Les décès sont le résultat de tortures et de blessures systématiques et graves, selon le rapport. Près de la moitié des victimes ont subi des morts violentes. Certains des décès montraient des signes qu’ils résultaient d’un refus délibéré d’assistance médicale, de médicaments et de nourriture, y compris certains décès dus à la malnutrition.

Les décès ont révélé des politiques punitives menées par des gardiens et des agents pénitentiaires. Le rapport indiquait que de telles actions auraient nécessité l’autorisation et le soutien des plus hauts responsables de la sécurité.

Le gouvernement n’a pas fourni de décompte officiel des décès parmi les personnes incarcérées.

Les pouvoirs spéciaux approuvés par l’Assemblée législative d’El Salvador en mars 2022 à la suite d’une recrudescence de la violence des gangs suspendent certains droits fondamentaux, comme informer une personne de ses droits au moment de l’arrestation et de la raison de celle-ci, ainsi que l’accès à un avocat.

Cristosal a déclaré avoir compilé les informations par le biais de travaux sur le terrain, y compris sur des fosses communes, et en recueillant des documents auprès de médecins légistes. Les enquêteurs ont également interrogé les familles et les voisins des victimes, ainsi que d’autres personnes emprisonnées puis relâchées.

L’organisation a appelé l’administration du président Nayib Bukele à répondre des conditions dans lesquelles les personnes sont détenues, à respecter la légalité, à libérer les innocents, à répondre pour ceux qui sont morts, à fournir toutes les informations disponibles aux familles des victimes et à mettre fin aux mesures mises en œuvre dans le cadre de la pouvoirs spéciaux.

Officiellement, le gouvernement a arrêté plus de 68 000 personnes sous les pouvoirs spéciaux depuis mars 2022. Plus de 5 000 personnes ont été libérées parce qu’elles n’ont pas pu convaincre un juge qu’elles étaient liées à des structures criminelles, selon les autorités.

D’autres groupes de défense des droits de l’homme et des gouvernements étrangers ont condamné les actions du gouvernement et ont appelé à la levée de ce qui était censé être des mesures temporaires.

Bukele, cependant, maintient des niveaux élevés d’approbation au Salvador pour ses actions contre les gangs.