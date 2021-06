153 employés du réseau hospitalier méthodiste de Houston licenciés ou démissionnés après avoir refusé d’obéir au mandat de vaccination contre les coronavirus – RT USA News

Plus d’une centaine de personnes ont perdu leur emploi dans un hôpital du Texas après avoir refusé de se faire vacciner contre le coronavirus et contesté en vain le mandat devant les tribunaux.

Le porte-parole méthodiste de Houston, Gale Smith, a déclaré aux médias que 153 travailleurs avaient vu leur emploi résilié ou démissionné mardi. Ils faisaient tous partie des près de 200 employés qui avaient été suspendus pour avoir manqué la date limite de vaccination obligatoire du 7 juin. Smith a ajouté que ceux qui ont finalement obtenu le coup ont été autorisés à reprendre le travail.

La société de santé méthodiste de Houston gère huit hôpitaux et emploie environ 25 500 personnes, dont près de 7 750 médecins, selon son site Internet.

Plus tôt ce mois-ci, un tribunal américain a rejeté une action en justice intentée par 117 employés qui ont déclaré qu’ils ne voulaient pas servir de « Cochons d’Inde » et a fait valoir que les vaccins fabriqués par Pfizer/BioNTech, Moderna et Johnson & Johnson ne sont pas assez sûrs car ils n’avaient reçu que l’approbation d’utilisation d’urgence de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. L’approbation complète par le régulateur a nécessité un examen plus approfondi.

Il y a eu un certain recul politique contre une éventuelle discrimination fondée sur le statut vaccinal. Des États comme l’Alabama, l’Arizona, la Floride, la Géorgie et l’Iowa ont interdit les passeports vaccinaux, selon US News & World Report.

Le gouverneur de l’Arizona, Doug Ducey, a rendu une ordonnance ce mois-ci interdisant aux universités publiques d’exiger la vaccination ou obligeant les étudiants à se faire tester ou à porter des masques pour les cours en personne. « Le vaccin fonctionne et nous encourageons les Arizonans à le prendre. Mais c’est un choix et nous devons le garder ainsi », dit Ducey.

