15000 réfugiés du Myanmar fuient vers l’Inde alors que de violents affrontements font rage au milieu de la répression post-coup d’État

Des individus ont fui la frontière montagneuse du Myanmar vers l’État indien du Mizoram depuis que des policiers ont emprunté la route pour s’échapper après avoir refusé de participer aux violents efforts visant à réprimer les manifestations pro-démocratie à la suite du coup d’État du 1er février.

En avril, seuls environ 1800 personnes du Myanmar avaient fui en Inde, mais le vice-président du conseil de planification de l’État du Mizoram, H.Rammawi, a confirmé le 18 mai que le nombre est maintenant passé à plus de 15 400 et est « Augmentant de jour en jour. »

Le Mizoram et certaines parties du Myanmar sont liés ethniquement, certaines familles étant réparties des deux côtés de la frontière, d’où la décision de beaucoup de chercher refuge dans la région indienne.

Rammawi a déclaré que 6000 résidents du Myanmar se sont installés dans la capitale du Mizoram, Aizawl, et que les autres sont répartis dans les cinq districts de l’État. Alors que l’afflux dans la région est soutenu par des résidents et des organisations non gouvernementales, les responsables ont demandé un soutien supplémentaire aux autorités fédérales.

Des groupes de surveillance au Myanmar ont rapporté que des milliers de résidents des zones le long de la frontière ont fui vers les pays voisins ou dans la jungle pour éviter les combats qui ont éclaté à la suite du coup d’État. Mindat, près de la frontière indienne, a été soumise à la loi martiale ces derniers jours alors que les forces armées cherchaient à réprimer le soulèvement pro-démocratie.

Depuis que l’armée a pris le pouvoir et arrêté les dirigeants civils démocratiquement élus, y compris Aung San Suu Kyi, le 1er février, au moins 802 manifestants anti-coup d’État ont été tués dans de violents affrontements et environ 4 120 militants ont été arrêtés.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!