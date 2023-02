1500 joueurs participeront aux Jeux d’hiver de Khelo India à Gulmarg

Le ministre des Sports, Anurag Thakur, a déclaré jeudi que les Jeux d’hiver de Khelo India qui se tiendront ici seront les plus importants jusqu’à présent, puisque 1500 joueurs de tout le pays participeront à 11 événements au cours des six prochains jours.

“Plus de 1500 joueurs sont arrivés ici en provenance de 29 États et territoires de l’Union du pays pour participer à 11 événements sportifs au cours des six prochains jours. Ce sera le plus grand événement des Jeux d’hiver dans le pays jusqu’à présent”, a déclaré Thakur aux journalistes à Tangmarg, sur la route Srinagar-Gulmarg, à 36 kilomètres de Srinagar.

Thakur a également participé à un match de cricket sur neige à Tangmarg où il a reçu un accueil chaleureux et traditionnel.

“Cette chute de neige donne le coup d’envoi des Jeux d’hiver, pas ailleurs que dans un endroit connu comme le paradis sur terre. Je remercie les habitants pour leur accueil chaleureux et leur hospitalité », a déclaré le ministre.

Êtes-vous prêt pour les Jeux d’hiver exaltants et énergiques de Khelo India 2022 qui se tiendront à Gulmarg du 10 au 14 février. 1500 athlètes, 9 disciplines sportives et 1 champion !! Je vais regarder ces Jeux de près sur Doordarshan, voulez-vous ? pic.twitter.com/qEst54zx3e — Anurag Thakur (@ianuragthakur) 5 février 2023

Thakur a déclaré que Khelo India était un mouvement sportif dans le cadre duquel des Jeux de la jeunesse, des Jeux universitaires et des Jeux d’hiver se déroulent tout au long de l’année.

“Tout le pays attend de participer aux Jeux d’hiver de Khelo India. Khelo India est un mouvement… nous avons des Jeux de la jeunesse en cours au Madhya Pradesh », a-t-il déclaré.

