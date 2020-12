LONDRES (AP) – Plus de 1500 camions ont été bloqués en Angleterre mardi matin, craignant que la Grande-Bretagne ne soit confrontée à des pénuries alimentaires si des restrictions de voyage mises en place pour ralentir la propagation d’une nouvelle souche de coronavirus ne sont pas levées bientôt.

Des dizaines de pays à travers le monde ont giflé des restrictions de voyage difficiles au Royaume-Uni ces derniers jours: du Canada à l’Inde, des pays ont interdit les vols en provenance de Grande-Bretagne, tandis que la France a interdit l’entrée de camions en provenance du pays pendant 48 heures à partir de dimanche soir alors que la tension est évaluée .

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a déclaré à la radio de la BBC que le gouvernement britannique «parlait constamment» avec la France pour parvenir à une résolution rapide afin de relancer le fret. Entre-temps, les camions s’entassaient dans le Kent, le comté du sud-est de l’Angleterre qui abrite certains des ports transmanche les plus populaires.

Patel a déclaré que 650 véhicules étaient alignés sur la route principale menant au port de Douvres, tandis que 873 autres avaient été redirigés vers l’aéroport désaffecté de Manston situé à proximité.

«Il est dans notre intérêt à la fois, les deux pays de garantir que nous avons un flux, et bien sûr, il y a des transporteurs européens en ce moment qui veulent rentrer chez eux», a-t-elle déclaré.

Bien que l’interdiction française n’empêche pas les camions d’entrer en Grande-Bretagne, cette décision a alimenté les inquiétudes concernant les pénuries à une période de l’année où le Royaume-Uni produit très peu de sa nourriture et dépend fortement des produits livrés d’Europe par camion.

De nombreux camions qui transportent des marchandises de Grande-Bretagne vers le continent reviennent chargés de marchandises. La peur est que ça tombe. De plus, certains chauffeurs ou leurs employeurs pourraient décider de ne pas entrer en Grande-Bretagne de peur de ne pas pouvoir rentrer chez eux.

Étant donné qu’environ 10 000 camions transitent chaque jour par Douvres, représentant environ 20% du commerce de marchandises du pays, les détaillants sont de plus en plus inquiets s’il n’y a pas de résolution prochainement.

Andrew Opie, directeur de l’alimentation et du développement durable au British Retail Consortium, a mis en garde contre d’éventuelles pénuries d’aliments comme la laitue, les légumes et les fruits frais, après Noël si les frontières ne «circulent pas assez librement» à partir de mercredi.

«Le problème, ce sont les camions vides, donc les camions vides qui sont maintenant bloqués dans le Kent, ils doivent retourner dans des endroits comme l’Espagne pour récupérer le prochain envoi de framboises et de fraises et ils doivent revenir dans le lendemain. , sinon nous verrons des perturbations », a-t-il déclaré.

Au cours du week-end, Johnson a imposé des mesures de verrouillage strictes à Londres et dans les régions voisines au milieu des inquiétudes croissantes concernant la nouvelle variante du virus.

Le directeur général de BioNTech – la société pharmaceutique allemande à l’origine d’un vaccin en cours de déploiement au Royaume-Uni et ailleurs – a déclaré qu’il était convaincu que son injection fonctionnerait contre la nouvelle variante, mais des études supplémentaires sont nécessaires pour en être parfaitement sûr.

Ugur Sahin a déclaré mardi que « nous ne savons pas pour le moment si notre vaccin est également capable de fournir une protection contre cette nouvelle variante » mais parce que les protéines de la variante sont à 99% les mêmes que les souches dominantes BioNTech a « la confiance scientifique » dans le vaccin.

Johnson a déclaré que les premières indications sont que la variante est 70% plus transmissible et qu’elle entraîne la propagation rapide des infections dans la capitale et ses environs.

En conséquence, il a abandonné un assouplissement planifié des règles pendant la période de Noël pour des millions de personnes et a imposé d’autres nouvelles restrictions sévères dans la zone touchée. Aucun mélange intérieur de ménages ne sera autorisé et seuls les déplacements essentiels seront autorisés.

Le virus est responsable de 1,7 million de décès dans le monde, dont près de 68000 en Grande-Bretagne, le deuxième plus grand nombre de morts en Europe, derrière les 69000 de l’Italie.

Le chaos à la frontière survient à un moment d’incertitude énorme pour la Grande-Bretagne, moins de deux semaines avant qu’elle termine sa sortie de l’UE et se libère des règles du bloc. Les discussions sur une relation commerciale post-Brexit entre les deux parties sont dans l’impasse.

Suivez la couverture AP de l’épidémie virale sur https://apnews.com/VirusOutbreak et https://apnews.com/UnderstandingtheOutbreak.