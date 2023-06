150 questions auxquelles l’enquête Covid veut que Boris Johnson réponde

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

L’enquête Covid a envoyé à Boris Johnson une liste de 150 questions et demandes pour sa déclaration de témoin, ont montré des documents publiés par le Cabinet Office.

L’enquête britannique Covid-19 veut voir les messages et les cahiers WhatsApp conservés par l’ancien Premier ministre pour dresser un tableau de la façon dont les décisions ont été prises au sein du gouvernement jusqu’à et pendant les fermetures.

Mais Rishi Sunak a refusé de divulguer des documents non expurgés alors que son gouvernement a lancé jeudi une action en justice dans une dernière tentative pour protéger le matériel.

M. Johnson a déclaré qu’il remettrait «avec plaisir» les messages directement à l’enquête, mais n’a pas expliqué pourquoi il n’a pas divulgué les messages envoyés pendant le verrouillage de Covid 2020.

Voici quelques-unes des principales questions que l’enquête a posées à l’ancien premier ministre :

– Les structures et processus du gouvernement britannique/Cabinet Office pour faire face aux urgences au niveau du Premier ministre, du Cabinet, du Cabinet Office, des ministères et des départements ont-ils fonctionné efficacement et correctement permis de prendre des décisions clés concernant la réponse à Covid-19 ?

– Dans quelle mesure les décisions clés ont-elles été prises en dehors des processus officiels du gouvernement, par exemple lors de réunions informelles et sans procès-verbal ?

– Les conseils que vous avez reçus du conseiller scientifique en chef du gouvernement (GCSA) et du médecin-chef (CMO) ont-ils été transparents et clairs tout au long de la pandémie ? Les rôles du GCSA et du CMO ont-ils été efficaces pour exploiter et distiller les conseils de Sage à vous et aux autres principaux décideurs ? Vous êtes-vous senti capable de contester correctement leurs conseils ?

– Avez-vous eu des inquiétudes concernant l’adéquation ou la suffisance des avis scientifiques et autres avis d’experts (y compris, le cas échéant, les données sous-jacentes) sur lesquels les décisions étaient fondées ? Si oui, quelles étaient ces préoccupations ?

– Entre janvier et juillet 2020, avez-vous reçu un avis du secrétaire du Cabinet de l’époque selon lequel le secrétaire d’État à la Santé et aux Affaires sociales, le député Matt Hancock, devrait être démis de ses fonctions ? Si oui, pourquoi?

– Quelles mesures avez-vous prises en janvier 2020 pour vérifier l’état de préparation d’urgence du Royaume-Uni pour faire face à une pandémie ?

– Nonobstant le fait que le DHSC était le département gouvernemental responsable, pourquoi n’avez-vous assisté à aucune réunion Cobra concernant le Covid-19 avant le 2 mars 2020, compte tenu de la gravité de l’urgence ?

Boris Johnson a déclaré qu’il remettrait volontiers ses messages et cahiers WhatsApp directement à l’enquête Covid (Copyright 2023 The Associated Press. Tous droits réservés)

– Pourquoi avez-vous assisté à une réunion personnelle/sociale le soir du 19 mars, après avoir appelé le Royaume-Uni le 16 mars à cesser tout contact non essentiel avec les autres ?

– Quand avez-vous pris conscience que le Covid-19 pouvait se transmettre d’une personne à l’autre de manière asymptomatique ?

– Veuillez expliquer le concept d’« immunité collective » et dans quelle mesure la recherche de l’immunité collective fait partie de la stratégie du Gouvernement visant à prévenir une deuxième vague après la levée des restrictions sociales. Dans quelle mesure le Gouvernement considère-t-il qu’il serait possible de protéger les personnes vulnérables d’une infection grave dans le cadre d’une telle stratégie ?

– Veuillez confirmer si en mars 2020 (ou vers cette période), vous avez proposé à des hauts fonctionnaires et conseillers de vous injecter du Covid-19 à la télévision pour démontrer au public qu’il ne constituait pas une menace ? Veuillez fournir des détails sur le moment où une telle conversation a eu lieu et les circonstances dans lesquelles elle a eu lieu ?

– Le secrétaire de cabinet de l’époque, Lord Sedwill, le 12 mars 2020 (ou vers cette période), vous a-t-il conseillé d’informer le public d’organiser des « parties de la varicelle » afin de propager les infections de Covid-19 ? Quelle a été votre réponse à un tel conseil ?

– Quelle était votre compréhension quant à savoir si les personnes sortant de l’hôpital dans des maisons de soins seraient d’abord testées pour Covid-19? Le secrétaire d’État à la Santé et aux Affaires sociales vous a-t-il assuré, à tout moment, que ces tests seraient en place pour ces personnes avant leur sortie ?

– Veuillez expliquer quand et pourquoi un confinement national a été adopté en mars 2020 comme stratégie du gouvernement britannique pour répondre à la pandémie.

– Quelles discussions avez-vous eues avec la chancelière de l’époque concernant le programme Eat Out to Help Out avant sa mise en œuvre en août 2020 ? Avez-vous soutenu l’introduction du programme Eat Out to Help Out à l’époque ? Avez-vous envisagé à l’époque l’impact potentiel du régime sur le nombre d’infections au Covid-19 ?

– Avez-vous dit le ou vers le 22 septembre 2020 que vous aviez le sentiment que Sage vous avait « manipulé » pour imposer le premier confinement ?

– À l’automne 2020 ou vers cette période, avez-vous déclaré que vous préféreriez « laisser les corps s’entasser » plutôt que d’ordonner un autre confinement, ou des mots dans ce sens ? Si oui, veuillez décrire les circonstances dans lesquelles vous avez fait ces commentaires.

– Dans quelle mesure y a-t-il eu une approche à quatre nations de la réponse au Covid-19 ? Veuillez commenter l’efficacité du travail intergouvernemental et de la prise de décision entre le gouvernement britannique, le gouvernement écossais, le gouvernement gallois et l’exécutif d’Irlande du Nord pendant la pandémie.

– Veuillez expliquer quel impact, le cas échéant, vous considérez que les violations présumées des règles de restriction sociale et de verrouillage par les ministres, les fonctionnaires et les conseillers, et le débat public associé à ce moment-là, ont eu sur la confiance du public et le maintien du respect de ces règles par le public ?