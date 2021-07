150 morts et villages détruits après des inondations soudaines qui ravagent le nord-est de l’Afghanistan, selon les talibans

Des responsables afghans locaux ont déclaré qu’au moins 40 personnes étaient décédées mercredi soir et que plus de 100 étaient toujours portées disparues.

La catastrophe s’est produite au milieu de pluies torrentielles dans le district de Kamdesh de la province montagneuse orientale du Nuristan tôt jeudi. Une crue soudaine massive a balayé une vallée étroite et a dévasté un village situé sur les pentes.

La colonie malheureuse se composait d’une centaine de maisons et plus de la moitié d’entre elles ont été détruites, ont déclaré deux responsables locaux.

Ces habitants, épargnés par les inondations, recherchent désespérément des survivants. Jusqu’à présent, 40 corps ont été retrouvés – soit dans l’eau, soit sous les décombres de leurs propres maisons, a déclaré à Reuters Saadullah Payenda Zoy, qui dirige le conseil provincial.

Mais le nombre de morts devrait continuer d’augmenter car plus de 100 personnes seraient portées disparues, selon Samiullah Zarbi, porte-parole du ministère d’État à la Gestion des catastrophes.

Un porte-parole du gouverneur du Nuristan, Haafiz Abdul Qayum, a donné des chiffres encore plus élevés, affirmant qu’au moins 60 personnes avaient été tuées.

Les responsables ont noté qu’il était difficile de recevoir des informations fiables de la région – l’une des provinces les plus pauvres et les plus reculées – en raison du contrôle des talibans dans la région. Les militants combattent le gouvernement depuis des décennies et ont rapidement capturé de nouveaux territoires ces dernières semaines à la suite du retrait des troupes américaines du pays déchiré par la guerre.

La présence militante au Nuristan a empêché l’armée du pays d’aider aux efforts de sauvetage après la crue éclair, selon le gouverneur.

Les talibans ont déclaré dans un communiqué qu’ils envoyaient leurs propres équipes de secours pour aider les villageois à rechercher des survivants, selon l’Associated Press. Il a également promis de garantir un accès sûr au district de Kamdesh pour les agences d’aide humanitaire.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !