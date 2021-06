150 millions de repas par an jetés plutôt que donnés aux affamés en raison de subventions gouvernementales de 600 millions de livres sterling

Les supermarchés, les agriculteurs et les fabricants sont incités à jeter les excédents alimentaires bons à manger en tant que déchets plutôt que de les donner pour nourrir les affamés grâce à un programme de subventions gouvernementales de 600 millions de livres sterling, L’indépendant révèle aujourd’hui.

Trois programmes versent de l’argent public aux opérateurs de déchets qui utilisent la digestion anaérobie (DA) pour créer du biogaz à partir de déchets alimentaires – un quatrième devant démarrer à l’automne pour un montant supplémentaire de 150 millions de livres sterling, portant la subvention totale à 750 millions de livres sterling.

Ces subventions, contre 200 millions de livres sterling il y a cinq ans, sont si lucratives que les opérateurs AD paieront même les entreprises alimentaires pour retirer leurs excédents de produits, plutôt que l’inverse.

Résultat, l’équivalent de 150 millions de repas en aliments comestibles est envoyé chaque année aux usines de DA, à un moment où les recherches de la Food Foundation montrent que 30% des parents s’inquiètent de nourrir leurs enfants cet été.

Pendant ce temps, les redistributeurs de nourriture qui acheminent les excédents de nourriture aux organisations caritatives et aux écoles – comme FareShare, The Felix Project et City Harvest – ne reçoivent aucune subvention gouvernementale et doivent compter, pour la plupart, sur des dons et des collectes de fonds.

L’Anaerobic Digestion and Bioresources Association (Adba), qui représente l’industrie, a admis que le nombre croissant d’usines de DA – construites en réponse aux programmes de subventions lucratifs – a faussé les pratiques commerciales des opérateurs de DA qui se font concurrence pour obtenir des déchets alimentaires. La concurrence est devenue si féroce qu’elle les a amenés à payer les magasins d’alimentation pour emporter leur surplus.

Adba a déclaré que l’augmentation de ces « frais d’entrée négatifs » était un « phénomène nouveau et croissant », tandis que les organisations caritatives de redistribution de la nourriture ont qualifié le problème de « folie totale ».

Luke Pollard, secrétaire de l’ombre à l’environnement, à l’alimentation et aux affaires rurales, a averti que le gouvernement « ne peut pas permettre que de la bonne nourriture soit prise aux familles affamées » et doit « s’attaquer au problème ».

Les subventions étaient initialement considérées comme une bonne idée, car la digestion anaérobie est une alternative plus verte pour l’élimination des déchets que l’incinération ou la mise en décharge, qui libère du méthane dans l’atmosphère.

Les usines de DA fonctionnent en pulvérisant les déchets alimentaires en boues et en les faisant passer dans un réservoir scellé géant (anaérobie signifie « sans oxygène ») pour créer deux produits : un digestat riche en nutriments que les agriculteurs utilisent comme engrais ; et le biogaz qui peut être vendu aux réseaux de gaz et d’électricité pour alimenter nos maisons.

Le digestat n’est pas rentable pour transporter de longues distances et est vendu au prix coûtant, mais le biogaz génère des millions – le gouvernement paie aux producteurs un tarif fixe, ou une subvention, en plus du taux du marché que les réseaux électriques déboursent. Ces subventions, garanties jusqu’à 20 ans, encouragent les opérateurs de déchets à dépenser les 15 millions de livres environ qu’il en coûte pour construire une usine de DA.

Usine de digestion anaérobie de Harper Adams à Newport, Shropshire (FLPA/John Eveson/Shutterstock)

Il y a maintenant 685 usines au Royaume-Uni, une augmentation d’environ 100 au cours des quatre dernières années, et entre elles, elles consomment 64 500 tonnes de nourriture par an qui « pourraient et devraient » être utilisées pour nourrir les affamés, selon une organisation caritative financée par le gouvernement. Programme d’action sur les déchets et les ressources (Wrap). Cela équivaut à plus de 150 millions de repas et représente plus du double des 51 420 tonnes de surplus alimentaires actuellement redistribués.

Pendant ce temps, 2,5 millions de colis alimentaires ont été remis aux personnes en crise par le groupe de banques alimentaires Trussell Trust au cours de la première année de la pandémie, tandis que 4,7 millions d’adultes souffrent d’insécurité alimentaire. À l’approche des vacances scolaires, 1,7 million d’élèves sont confrontés à des semaines sans repas scolaires gratuits.

Le patron de FareShare, Lindsay Boswell, a déclaré : « Les méchants dans ce domaine ne sont pas l’industrie AD, c’est le système de subventions. Ce que fait AD, transformer les déchets alimentaires en énergie verte, est une chose merveilleuse. Mais quand les gens ont faim à cause de la façon dont l’industrie de la DA est soutenue par le gouvernement, alors c’est de la folie et c’est faux.

« Nous avons travaillé avec un producteur de carottes qui nous donnait 10 tonnes de carottes par semaine et qui s’est arrêté subitement. Lorsque nous lui avons demandé pourquoi, il a répondu : « Nous avons des usines de DA prêtes à nous l’acheter maintenant et nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas le prendre ». »

Il a ajouté que les subventions ont eu pour « conséquence imprévue » d’utiliser l’argent des contribuables pour renverser la « hiérarchie du gaspillage alimentaire » acceptée par le gouvernement – ​​qui stipule que les aliments excédentaires qui sont comestibles doivent d’abord être redistribués aux gens.

Il y a à peine cinq ans, les entreprises agroalimentaires payaient aux opérateurs AD des « frais d’entrée » pouvant aller jusqu’à 63 £ par tonne pour se débarrasser de leur surplus de nourriture, alors qu’aujourd’hui, Adba a déclaré que le prix moyen était de 0 £ par tonne. Adba estime qu’environ 15 % des transactions impliquaient des opérateurs AD qui paient pour emporter des déchets, ce qui représente environ 120 000 tonnes sur les 800 000 traitées chaque année par les fournisseurs de produits alimentaires.

Interrogés sur leurs accords avec les opérateurs AD pour les excédents alimentaires comestibles, aucun des 10 principaux supermarchés n’a révélé s’ils étaient payés.

Charlotte Morton, directrice générale d’Adba, a déclaré : « Il est difficile de connaître le montant exact des frais d’entrée négatifs car les informations sont jugées commercialement sensibles et ne sont pas facilement disponibles, mais nous estimons qu’environ 15 % des transactions de déchets alimentaires AD impliquent l’opérateur AD payant pour l’enlèvement des déchets. Les usines de DA sont fortement en concurrence pour les déchets alimentaires car les revenus de DA dépendent de la production d’énergie et les déchets alimentaires produisent beaucoup de biogaz.

Il existe actuellement trois programmes de subvention pour la DA : l’obligation renouvelable pour soutenir la production d’électricité, d’une valeur de 127 millions de livres sterling par an ; la Renewable Heat Incentive, d’une valeur de 385 millions de livres sterling, pour soutenir la production de biogaz et de biométhane ; et 88 millions de livres sterling de tarifs de rachat, incitant à la production d’électricité renouvelable. À partir d’août, des subventions seront également disponibles dans le cadre du programme de soutien au gaz vert de 150 millions de livres sterling pour les nouvelles usines produisant du biométhane, une forme d’énergie plus verte que le biogaz.

Mais même ceux qui sont derrière les usines de DA remettent en question les subventions disponibles et l’impact qu’elles ont. Adba a dit L’indépendant: « Nous aussi, nous voulons que la nourriture comestible aille aux gens et ne soit pas gaspillée. Le problème réside dans les programmes de subventions gouvernementales, car ils mettent trop l’accent sur l’énergie produite par les usines de DA, ce qui fausse le comportement économique et produit des résultats indésirables. La DA est une technologie de gestion des déchets, la plus verte que nous ayons, et qui doit être soutenue par rapport aux autres méthodes d’élimination des déchets. Mais il ne fait aucun doute que nous avons besoin d’une refonte et d’un nouveau système. »

Dan Purvis, directeur de l’exploitation de la société d’AD du sud de Londres, Bio Collectors, a déclaré : « Le modèle de subvention était un outil formidable pour lancer AD, mais il a maintenant dépassé sa date de péremption. Ma conviction est que les subventions antidumping devraient être supprimées et que les énergies renouvelables devraient être autonomes et être facturées aux tarifs du marché. Mais le gouvernement doit créer le bon cadre global. »

Le PDG de l’entreprise, Paul Killoughery, a déclaré qu’il soutenait l’idée que les excédents de nourriture comestible devraient aller aux humains, mais a averti que la suppression de toutes les subventions serait un « désastre » pour le changement climatique, car les plantes AD ne seraient plus viables. « Pour être clair, nous ne voulons pas rivaliser avec FareShare et Felix et nous soutenons l’idée que tous les surplus alimentaires comestibles devraient aller aux humains. Mais cela laisse plus de 3 millions de tonnes de déchets alimentaires non comestibles à traiter et nous sommes la meilleure solution pour prévenir les impacts environnementaux désastreux de l’incinération et de la mise en décharge.

Le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales a déclaré : « Notre priorité est d’empêcher le gaspillage alimentaire en premier lieu. Lorsque les déchets ne peuvent être évités, les déchets comestibles doivent être redistribués. Dans les cas de gaspillage alimentaire inévitable, la digestion anaérobie présente le meilleur résultat environnemental, en raison de la génération de biocarburant et de digestat.