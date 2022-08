150 migrants déplacés d’un centre d’asile néerlandais surpeuplé

TER APEL, Pays-Bas (AP) – Les autorités ont déplacé 150 migrants jeudi soir d’un centre de demandeurs d’asile surpeuplé dans le nord-est des Pays-Bas vers deux salles de sport dans une ville centrale, atténuant les souffrances de certaines des personnes qui campaient en plein air dans températures estivales caniculaires.

La ville d’Apeldoorn a annoncé qu’elle avait fourni un logement à court terme pour atténuer la crise et que les demandeurs d’asile déménageraient après quatre jours vers un autre lieu.

Des centaines de migrants dorment à l’extérieur dans des conditions sordides juste à l’extérieur du petit village de Ter Apel parce que le centre d’asile est trop plein pour les héberger, établissant des comparaisons avec les camps de migrants surpeuplés sur les îles grecques.

La situation est si sombre que la branche néerlandaise de Médecins sans frontières y a envoyé une équipe jeudi, la première fois que l’agence lance une mission aux Pays-Bas.

Un bébé de 3 mois est décédé au centre Ter Apel cette semaine. Les autorités enquêtent sur la cause du décès. Et jeudi, deux hommes ont été transportés à l’hôpital, l’un après avoir subi une crise cardiaque et un autre dont le diabète n’était pas traité depuis des semaines alors qu’il traversait l’Europe pour rejoindre les Pays-Bas.

“Ce sont 700 personnes qui dorment dans la rue : pas de douches, de très mauvaises installations, pas de soins de santé de la part des institutions”, a déclaré jeudi à l’Associated Press la directrice néerlandaise de Médecins sans frontières, Judith Sargentini.

Le gouvernement néerlandais, une organisation faîtière pour les municipalités et l’agence d’hébergement des demandeurs d’asile sont en pourparlers pour fournir plus de places pour héberger les migrants à travers le pays.

Alors que de nombreuses villes néerlandaises offraient des places aux Ukrainiens qui ont fui la guerre dans leur pays, l’accueil s’est raréfié pour les demandeurs d’asile d’autres pays. La majorité des personnes arrivant à Ter Apel sont des Syriens fuyant la guerre civile acharnée de leur pays.

