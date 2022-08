150 migrants déplacés d’un centre d’asile néerlandais surpeuplé

La ville d’Apeldoorn a annoncé qu’elle avait fourni un logement à court terme pour atténuer la crise et que les demandeurs d’asile déménageraient après quatre jours vers un autre lieu.

Un bébé de 3 mois est décédé au centre Ter Apel cette semaine. Les autorités enquêtent sur la cause du décès. Et jeudi, deux hommes ont été transportés à l’hôpital, l’un après avoir subi une crise cardiaque et un autre dont le diabète n’était pas traité depuis des semaines alors qu’il traversait l’Europe pour rejoindre les Pays-Bas.