150 dauphins morts en Amazonie ; les scientifiques blâment l’eau à 102 degrés

Plus de 150 de ces animaux en voie de disparition sont morts dans ce lac de l’État d’Amazonas au Brésil, alarmant les scientifiques et les défenseurs de la faune. La cause est inconnue, mais les scientifiques estiment que les causes les plus probables sont la chaleur extrême et la sécheresse, probablement liées au changement climatique et au phénomène El Niño.