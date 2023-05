150 ans plus tard, la tragédie du pont de Dixon parmi les pires du pays

DIXON, Ill. (AP) – Gertie Wadsworth était dans les bras de sa grand-mère ce beau jour où le soleil a dissous les souvenirs désagréables d’un hiver long et brutal. Christan Goble a tenu la fillette de 3 ans et demi dans une foule de plus de 200 personnes sur le pont au-dessus de la rivière Rock. Après une procession sur l’avenue Galena depuis l’église baptiste le 4 mai 1873, le révérend JH Pratt a commencé à baptiser les paroissiens dans le courant vif et rapide.

Puis, avec une fissure aiguë et un crescendo de spectateurs hurlants chargés sur la passerelle piétonne devant des fermes imposantes, le pont de 4 ans s’est tordu, s’est brisé et s’est renversé. Quarante-six personnes ont péri, dont beaucoup ont été emmurées par le gril implacable juste sous la surface de l’eau. Avec 56 blessés, la tragédie du pont de Truesdell, il y a 150 ans jeudi, reste la pire catastrophe de pont de véhicules de l’histoire américaine.

« Ce n’est pas comme si le pont s’était simplement effondré et s’était effondré », explique Tom Wadsworth, 70 ans, rédacteur en chef à la retraite et expert de la calamité. « Ça se retourne sur ces gens. … Comme l’a dit le (Chicago) Tribune, la ferme ‘est tombée sous le poids et a emprisonné les condamnés dans une cage de fer avec laquelle ils ont coulé et d’où il n’y avait pas d’échappatoire.’

Wadsworth ne raconterait pas l’histoire si Gertie Wadsworth, son arrière-grand-mère, n’avait pas survécu. La tradition familiale veut que lorsque Goble, 51 ans, a plongé jusqu’à sa mort, elle a jeté le tout-petit dans la rivière hors de portée de la superstructure défaillante. Le tot a été secouru en aval.

Après la guerre de Sécession, Dixon, à 166 kilomètres à l’ouest de Chicago, était une ville en plein essor divisée par la formidable Rock River, un affluent du Mississippi sur lequel, à quelques kilomètres au nord et un demi-siècle plus tard, un jeune Ronald Reagan travaillerait comme sauveteur après le déménagement de la famille du futur président à Dixon en 1920.

Pendant des décennies, les ponts en bois avaient succombé aux crues déchaînées. Les électeurs fatigués de 1868 ont exigé un pont de fer. Le conseil municipal a choisi la conception de Lucius Truesdell parmi 14 propositions malgré les avertissements de l’ingénieur municipal concernant son manque d’uniformité et de force.

Le pont à péage de 75 000 $ a ouvert ses portes en janvier 1869 en grande pompe, même si, quelques semaines plus tôt, un pont Truesdell à Elgin s’était effondré. Il a été réparé et a de nouveau échoué six mois plus tard. La conception Truesdell a transporté le trafic dans d’autres villes de l’Illinois, y compris Chicago.

Les journaux post-catastrophe ont surnommé la période de Dixon « The Truesdell Trap » et « The Patent Wholesale Drowning Machine ». C’était choquant de voir comment la ferronnerie avait claqué sur les victimes comme une porte.

« Vous pouviez regarder en bas et voir leurs visages. Ils ne pouvaient pas remonter à la surface parce que tout ce fer était au-dessus d’eux », a déclaré Wadsworth. « C’est effrayant de regarder en bas, mais de lever les yeux et de voir la lumière du jour, d’être à seulement 12 pouces (30 centimètres) de l’air ? »

L’emplacement de la foule du 4 mai, regroupée sur la passerelle ouest, aide à expliquer pourquoi quatre des cinq décès étaient des femmes, ainsi que de nombreux enfants et adolescents. Des hommes chevaleresques ont cédé des points d’observation privilégiés du pont aux femmes et aux filles et se sont dirigés vers la banque, a déclaré Wadsworth. Les garçons grimpaient au sommet des fermes.

Mais la mode féminine contemporaine pourrait aussi être à blâmer, théorise Wadsworth. Les années 1870 ont inauguré une agitation lourde et superposée à l’arrière de robes longues soutenues en dessous par une crinolette, une série de demi-cerceaux en métal recouverts de tissu.

« Vous n’allez gagner aucune course de natation olympique en portant l’une de ces choses », a déclaré Wadsworth.

La noyade, qualifiée dans les reportages de « strangulation », en a pris beaucoup. D’autres ont rencontré une mort encore plus horrible. Le fer entrecroisé dans le treillis a pivoté comme des cisailles, tranchant des victimes telles que Katie Sterling, 16 ans, qui était tellement empêtrée qu’il a fallu deux jours pour la libérer.

Plusieurs corps ont été repêchés à des kilomètres. Lizzie Mackey, 17 ans, a été récupérée à Sterling, à 23 kilomètres en aval. Les plus jeunes victimes étaient les sœurs Alphea et Lucia Hendrix, âgées de 6 et 4 ans, selon Patrick Gorman, un autre étudiant de la tragédie qui a aidé à collecter des fonds en 2011 pour un marqueur énumérant les noms des victimes.

Un nouveau mémorial sera consacré sur le site le dimanche 7 mai.

Pratt était ravagé par la culpabilité, admettant qu’il avait retenu la foule plus longtemps que nécessaire pour vanter les avantages de « venir à Jésus ». Mais il était un héros ce jour-là.

« Il a commencé à les attraper par les cheveux, par l’épaule et par le pantalon », a déclaré Wadsworth. « Il savait à quoi ressemblait le lit de la rivière. Il était sorti plusieurs fois pour des cérémonies de baptême, alors il savait jusqu’où il pouvait aller et attraper des gens et il en a eu 10 ou 15 lui-même.

Un siècle et demi plus tard, les pertes de Truesdell le maintiennent au sommet des pires défaillances de ponts véhiculaires de l’histoire américaine. Le naufrage du Silver Bridge sur la rivière Ohio de l’Ohio à la Virginie-Occidentale en 1967 a également fait 46 morts, mais il y a eu neuf blessés contre 56 à Dixon.

L’horrible effondrement en 1981 des allées piétonnes d’un hôtel de Kansas City a fait 114 morts, le plus grand nombre de morts dans l’histoire des États-Unis.

Le séparant de l’affaire Truesdell, il y a quatre incidents de pont ferroviaire, dont un autre dans l’Illinois. En 1887, un chevalet est tombé de sous un train à Chatsworth, à 103 miles (166 kilomètres) au sud-ouest de Chicago, tuant 82 passagers alors que les voitures étaient projetées les unes dans les autres comme un télescope alors qu’elles claquaient le talus opposé.

Comme il l’avait fait lors de l’effondrement d’Elgin, Truesdell a blâmé le sabotage pour l’échec de Dixon. Dans une lettre à un journal du Massachusetts, où il vivait, il se défend faiblement :

« Cela fait près de 18 ans que j’ai commencé à construire des ponts en fer, et les ponts Elgin et Dixon sont les seuls qui sont tombés, et aucune perte de vie sauf à Dixon. Peut-on en dire autant d’un autre plan ? »

John O’connor, Associated Press