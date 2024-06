150 000 personnes célèbrent le défilé de la fierté malgré les réactions négatives

Quelque 150 000 personnes, dont des milliers de Coréens LGBTQ et leurs partisans, se sont rassemblées samedi dans le centre de Séoul pour les célébrations annuelles de la fierté, bien que le lieu traditionnel de l’événement ait été interdit par les autorités pour la deuxième année consécutive.

Le mariage homosexuel reste méconnu dans la quatrième économie d’Asie, et les militants soulignent depuis longtemps la nécessité d’une législation interdisant la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.

Le défilé de la fierté de cette année, marquant son 25e anniversaire et l’un des plus grands d’Asie, s’est vu refuser l’autorisation de se rassembler sur la place de Séoul, en face de l’hôtel de ville, où se déroulent traditionnellement les principales festivités.

Le maire conservateur de Séoul, Oh Se-hoon, a déclaré qu’il « ne pouvait personnellement pas être d’accord avec l’homosexualité », mais les autorités municipales ont imputé la faute à un conflit d’horaire et ont déclaré que le lieu avait déjà été réservé pour un événement en plein air sur le thème des livres.

L’événement s’est plutôt déroulé dans les rues du centre de Séoul, avec la participation d’entreprises et d’organisations, dont l’ambassade américaine, IKEA et Amnesty International, pour montrer leur soutien.

Les zones entourant les principales artères de Séoul, Namdaemun-ro et Ujeongguk-ro, étaient remplies de participants enthousiastes portant des costumes et du maquillage sur le thème de l’arc-en-ciel, des bulles soufflant et de nombreux ballons orange agités – la couleur thématique de l’édition de cette année.

« La gamme de couleurs symbolise une qualité intermédiaire entre le rouge et le jaune. Elle n’a sa place nulle part mais existe indépendamment, (…) à l’image de notre façon d’être queer », ont déclaré les organisateurs dans un communiqué.

Selon les organisateurs de la Pride, trois autres lieux gérés par le gouvernement de la ville de Séoul, dont le Musée d’histoire de Séoul, ont également été interdits d’être utilisés pour des événements parallèles en raison de « conflits sociaux ».

La décision des autorités était « absurde », mais elle n’enlève rien à la fierté que les personnes LGBTQ ressentent pour cet événement annuel, a déclaré à l’AFP Na Joo-youn, participante.

« Je suis ouvertement homosexuelle, ce qui signifie que je dois souvent me battre pour ce que je crois, ce qui rend parfois difficile de vivre comme moi-même », a déclaré Na, 26 ans.

« Aujourd’hui, j’aime être moi-même. Ceux qui s’opposent à la Pride Parade existent depuis longtemps, mais quoi qu’ils fassent ou disent, ils ne peuvent pas effacer notre existence. »

Les festivals LGBTQ ont souvent été la cible de groupes chrétiens évangéliques, qui ont jeté des bouteilles d’eau et insulté les manifestants de la Fierté et ont tenté de bloquer leur route en s’allongeant dans la rue dans le passé.

À quelques centaines de mètres des rues principales où se tenait le festival, des manifestants chrétiens ont dénoncé les droits LGBTQ, brandissant des pancartes indiquant « Non !! Mariage homosexuel » et « Le pays construit avec du sang et de la sueur s’effondre à cause de l’homosexualité ». «

« Nous nous opposons à l’homosexualité parce que nous voulons que ceux qui pensent qu’ils sont ‘homosexuels’ soient vraiment heureux en acceptant les voies de Dieu, qui ne permettent que l’union d’un homme et d’une femme », a déclaré Jang Mi-young, 65 ans. Un manifestant chrétien, a déclaré à l’AFP.

Près d’un quart des 52 millions d’habitants de la Corée sont chrétiens et les églises restent une arène politique importante, en particulier pour les législateurs.

Outre le fait que le festival est toujours confronté à des difficultés pour trouver des lieux, les tentatives visant à faire adopter des lois interdisant la discrimination fondée sur la sexualité traînent depuis 2007 environ, les législateurs subissant la pression des organisations conservatrices et religieuses.

« Il ne serait pas exagéré de dire que les droits humains des minorités sexuelles dans la société coréenne régressent (au lieu de répondre) aux normes mondiales », a déclaré Hyeonju, l’un des organisateurs du festival.

Le festival de cette année comprenait un groupe d’homosexuels coréens protestant contre l’offensive israélienne à Gaza.

Agitant le drapeau palestinien et des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre », ils ont accusé Israël de « rose-washing » ou se vantant de son acceptation de la communauté LGBTQ pour dissimuler les violations des droits des Palestiniens.

« Comme le dicton ‘LGBTQ est partout’ n’est pas qu’une déclaration rhétorique mais contient une vérité littérale, de nombreuses minorités sexuelles vivent, sont blessées et meurent en Palestine, où un génocide est commis », ont-ils déclaré dans un communiqué.

« Les homosexuels vivant en Corée souhaitent profondément la survie et la libération des homosexuels palestiniens. » (AFP)