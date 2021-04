Le téléviseur, souvent la pièce maîtresse de la maison, est bien plus qu’un simple appareil de consommation de contenu. Les téléviseurs peuvent présenter de nouvelles fonctions en plus de créer l’ambiance pour la maison avec leurs conceptions esthétiques. En analysant les modes de vie des utilisateurs et en leur proposant ses nouveaux produits et stratégies, Samsung propose depuis longtemps aux utilisateurs une gamme de choix de téléviseurs attrayants pour répondre à leurs besoins.

Avec ses solutions de télévision innovantes, Samsung, leader du marché mondial de la télévision depuis 15 ans consécutifs, réalise «Une meilleure normalité» dans la vie réelle des utilisateurs. Dans la deuxième partie de cette série, Samsung Newsroom examine comment les tendances mondiales et les produits innovants tels que la gamme de téléviseurs Samsung ont façonné la manière dont les consommateurs vivent leur vie.

Comment les téléviseurs de style de vie reflètent nos vies distinctes

Les utilisateurs contemporains passent beaucoup de temps avec leurs téléviseurs. Ainsi, il est important qu’ils choisissent un téléviseur qui correspond à leur style de vie individuel. Conformément à sa philosophie de développement de produits, qui donne la priorité au «respect des préférences de tous les utilisateurs», Samsung a développé des innovations dans des domaines allant de la conception d’écran à l’expérience utilisateur. Et avec Samsung ouvrant la porte à une ère de téléviseurs de style de vie plus flexibles et personnalisables, les utilisateurs n’ont plus besoin d’adapter leur style de vie à leurs téléviseurs.

Un aspect initial que Samsung a analysé était des modèles distincts à travers différentes générations et différents modes de vie. Une variété de modes de vie a été prise en compte afin de développer des produits qui répondraient à une gamme de besoins. Par exemple, The Sero, un téléviseur Samsung capable d’alterner entre l’orientation verticale et horizontale, a été lancé pour répondre aux besoins d’une génération Millennial qui aime consommer du contenu mobile. De même, The Serif, un téléviseur au design emblématique, a été développé pour satisfaire ceux qui apprécient l’attrait esthétique. The Frame, un téléviseur qui peut être accroché comme une œuvre d’art, est destiné à ceux qui accordent la priorité à l’attrait artistique.

Le Premiere, un projecteur à ultra-courte focale (UST) qui transforme la maison en cinéma, en est un autre exemple. Le premier projecteur laser triple de ce secteur avec une résolution 4K et une interface utilisateur Smart TV offre une expérience de visionnage in-home cinéma remarquable. Samsung est allé encore plus loin en répondant à une gamme de besoins diversifiés des utilisateurs avec The Terrace, un téléviseur d’extérieur qui permet aux utilisateurs d’étendre leurs expériences de divertissement à domicile à l’extérieur.

Plus grand est meilleur: les tendances derrière l’évolution des téléviseurs haut de gamme

Des facettes autrefois mineures de notre vie comme la formation à domicile, le télétravail et l’apprentissage à distance sont devenues des éléments majeurs de nos routines régulières récemment. Comme nous devons passer plus de temps à l’intérieur, plus de gens travaillent et jouent à la maison, faisant de nos écrans nos fenêtres sur le monde. Ainsi, de plus en plus d’utilisateurs investissent dans des écrans plus grands et des téléviseurs premium, la vulgarisation de divers services OTT y contribuant également. L’année dernière, les experts prévoyaient que les ventes de téléviseurs grand écran (plus de 75 pouces) et de téléviseurs à résolution 8K augmenteraient respectivement de 22% et 118% cette année.1

Samsung Electronics a également pris en compte cette tendance en diversifiant sa gamme de modèles de téléviseurs QLED pour inclure des options de 85, 75, 65 et 55 pouces. Pour satisfaire davantage les utilisateurs ayant des attentes diverses en matière de fonctionnalités de télévision grand écran, Samsung a également mis en œuvre une résolution maximale de 8K sur les téléviseurs et a maintenu un accent particulier sur la qualité sonore. En particulier, la technologie OTS (Object Tracking Sound) de Samsung, une fonction de son dynamique qui correspond au mouvement des objets à l’écran, permet aux utilisateurs de ressentir des sons plus réalistes tout en consommant leur contenu. Pour offrir davantage de performances de jeu optimisées, Samsung s’est également associé à AMD pour développer les premiers téléviseurs prenant en charge Freesync Premium Pro pour les jeux PC et console dans sa gamme 2021 Neo QLED et QLED.

De nos jours, les utilisateurs peuvent profiter du meilleur des écrans dans le confort de leur maison. Par exemple, le modèle MICRO LED 110 ”que Samsung a dévoilé en décembre 2020 innove dans le domaine de l’affichage premium en montrant aux utilisateurs à quel point un téléviseur grand écran peut être attrayant. La MICRO LED utilise des lumières LED de taille micrométrique pour éliminer le rétroéclairage et les filtres de couleur utilisés dans les écrans conventionnels. Il est auto-éclairant, produisant des couleurs et une luminosité incroyablement réalistes grâce à ses 24 millions de LED contrôlées individuellement. La conception Monolith de l’écran, définie par son rapport écran / corps de plus de 99%, lui permet en outre de s’intégrer naturellement partout dans la maison. La nouvelle fonction Multi View, qui permet aux utilisateurs de regarder jusqu’à quatre sources de contenu différentes simultanément, est également disponible sur les LED MICRO de Samsung.

Eco-Friendly – De la fabrication à l’élimination

En matière d’environnement, Samsung a adopté des politiques respectueuses de l’environnement qui couvrent le cycle de vie de ses produits TV, en commençant par la phase de fabrication. L’utilisation de matières plastiques recyclées a été appliquée à certains produits dans le processus de fabrication, et l’Eco-Packaging de l’entreprise, qui voit les matériaux d’emballage précédemment mis au rebut upcyclés, a été mis en œuvre. Utilisé pour la première fois pour les téléviseurs de style de vie 2020, Samsung étend maintenant ce schéma d’emballage à l’ensemble de la gamme de téléviseurs 2021.

La société a également introduit des télécommandes à cellules solaires, qui peuvent être rechargées par la lumière intérieure, la lumière extérieure ou via USB. Ces télécommandes seront présentes sur tous les modèles Neo QLED 2021, éliminant ainsi le besoin de piles jetables.

La vision «Écrans partout, écrans pour tous» de Samsung vise non seulement à offrir la meilleure expérience d’écran à tous les utilisateurs, mais aussi à contribuer à la réalisation d’un avenir durable. Pour l’avenir, Samsung Electronics continuera de travailler pour fournir des solutions d’affichage optimales et créer des innovations centrées sur les personnes tout en répondant aux environnements et aux tendances en constante évolution.

1 Le cabinet d’études de marché OMDIA a prévu qu’en 2021, les expéditions de téléviseurs grand écran (plus de 75 pouces) atteindraient 7,62 millions d’unités, soit une augmentation de 22% par rapport aux 6,27 millions d’unités de l’année dernière. Il a également prédit que les expéditions de téléviseurs 8K atteindraient 571000 unités en 2021, dépassant les 262000 unités en 2020.