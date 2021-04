Du noir et blanc à la couleur, de l’analogique au numérique et du numérique aux téléviseurs intelligents, Samsung Electronics a été présent à tous les moments historiques clés du développement du téléviseur. Au fil du temps, Samsung s’est imposé comme un leader mondial de la télévision en appliquant des technologies innovantes et en gardant une longueur d’avance lorsqu’il s’agit d’identifier les tendances mondiales du mode de vie.

Et l’innovation de Samsung n’a pas ralenti en 2021. Même à l’ère sans précédent de la pandémie mondiale, la société a enregistré une part de marché de la télévision basée sur les revenus de 31,9%1 en 2020. Il s’agissait du chiffre le plus élevé jamais enregistré par l’entreprise, ce qui signifie que Samsung a conservé sa place de numéro un sur le marché mondial de la télévision pour les 15e année consécutive. Dans cette série en deux parties, Samsung Newsroom explorera l’héritage des téléviseurs Samsung, qui sont depuis longtemps des pionniers dans le secteur.

Une histoire d’excellence

Samsung a lancé son premier téléviseur au monde en 1998 avec le lancement de son téléviseur de projection de 55 pouces. L’acquisition initiale de ce titre par la société a été en partie provoquée par son aide à diriger la transition mondiale de la télévision analogique à la télévision numérique.

Samsung a continué à changer le jeu en lançant son téléviseur LCD au début des années 2000. À cette époque, la société a popularisé avec succès les téléviseurs LCD muraux, conduisant à l’avènement de l’âge d’or des téléviseurs LCD. Samsung a également lancé un téléviseur LCD de 46 pouces (116 cm) – qui était alors le plus grand du secteur – et a par conséquent modifié l’approche d’un secteur qui ne s’était pas concentré jusqu’alors sur les téléviseurs à grand écran. Le téléviseur LCD de 46 pouces, qui coûtait plus de 13 000 USD à l’époque, a été très bien accueilli et a contribué au succès des téléviseurs LCD.

Le téléviseur LCD Bordeaux, lancé par Samsung en 2006, est un autre exemple qui montre comment la pensée innovante et hors des sentiers battus a changé à tout jamais le visage du secteur. Les développeurs ont commencé à remettre en question la faisabilité à long terme des téléviseurs épais et lourds à tube à vide et ont plutôt commencé à rêver de téléviseurs légers et esthétiquement sophistiqués. La télévision bordelaise en est le résultat, avec un chiffre d’affaires dépassant le million au cours des six premiers mois de sa sortie. Le téléviseur bordeaux présentait un haut-parleur qui a été déplacé des deux côtés du téléviseur vers le bas, et a souligné sa sophistication avec une couleur pourpre et des bords incurvés. En plus de marquer le lancement de la télévision bordelaise, 2006 a également été la première fois dans l’histoire de l’entreprise que Samsung se classe au premier rang sur le marché mondial de la télévision. L’entreprise a continué à occuper ce poste pendant 15 années consécutives et l’occupe toujours aujourd’hui.

L’engagement à réaliser la meilleure définition jamais vue

Dans le but de fournir la meilleure expérience absolue à ses utilisateurs de téléviseurs, Samsung a maintenu un engagement résolu à améliorer la résolution d’image. À une époque de modes de vie en constante évolution et d’un bassin de contenu en constante expansion, la véritable innovation technologique reste l’un des principaux moteurs pour conserver la première place de l’industrie télévisuelle.

Au CES 2009, Samsung a présenté le début de l’ère des téléviseurs LED. Les téléviseurs LED de la société utilisaient des diodes électroluminescentes (LED), qui sont des sources lumineuses à semi-conducteurs qui émettent de la lumière lorsque le courant les traverse, pour obtenir une résolution d’image très claire. Environ 50 ingénieurs ont travaillé pendant environ deux ans pour repenser complètement tous les composants du téléviseur, obtenant plus de 3000 brevets alors qu’ils travaillaient pour réaliser le potentiel de la technologie LED TV. Les téléviseurs résultants continueraient à se distinguer en créant un tout nouveau domaine pour l’industrie.

Le téléviseur QLED de Samsung, qui a atteint un volume de couleur de 100% pour la première fois dans l’industrie, est un autre produit qui a atteint le sommet de la technologie d’écran. En 2017, Samsung a lancé ce téléviseur de nouvelle génération, basé sur la technologie à points quantiques (QLED). Le téléviseur élève la technologie des points quantiques vers de nouveaux sommets grâce aux progrès de l’efficacité lumineuse, de la stabilité et d’un spectre de couleurs plus large. À ce moment, Samsung a souligné qu’il créerait une nouvelle norme pour le marché mondial de la télévision conformément à son slogan, «La prochaine innovation dans la télévision».

Samsung a dévoilé sa 2021 Neo QLED, une toute nouvelle technologie d’affichage, lors de son événement First Look avant le CES 2021. Neo QLED repose sur la technologie Quantum Mini LED, qui comprend des LED de 1/40e la hauteur des LED conventionnelles et sont contrôlés avec précision par la propre technologie Quantum Matrix de Samsung et le processeur Neo Quantum, un processeur d’image puissant avec des capacités de mise à l’échelle améliorées. Ainsi, Samsung, qui a gardé une longueur d’avance en ce qui concerne l’introduction de la future technologie d’affichage, continue de dominer le secteur mondial de la télévision tout en renforçant sa position unique sur le marché.

Refléter les goûts des utilisateurs – Le début de l’ère de l’intelligence

Après avoir dominé le marché mondial de la télévision pendant 15 années consécutives, les innovations de Samsung ont également transformé le mode de vie et la routine quotidienne des utilisateurs. Alors que de plus en plus d’utilisateurs avaient la possibilité de sélectionner manuellement le contenu qu’ils voulaient regarder, Samsung a lancé le Samsung TV App Store en 2010. En particulier, l’application a fourni une variété de contenu local de haute qualité pour différents pays, ce qui a contribué à élargir le nombre de téléspectateurs. piscines. En développant l’application en fonction des préférences de visionnage de chaque région et en accentuant les contenus tels que les sports, les films et la cuisine, Samsung a contribué à rendre l’expérience de visionnage plus agréable et à faire progresser son leadership.

Samsung propose également son Samsung TV Plus2 depuis le lancement du service en 2015. Samsung TV Plus est le service vidéo gratuit Smart TV de la société, qui offre un accès instantané aux actualités, aux sports, aux divertissements et plus encore. Le service a maintenant été étendu à 12 pays, donnant accès à plus de 60 millions de téléviseurs intelligents Samsung.

Samsung, qui a toujours été en tête du peloton lorsqu’il s’agit de rendre nos sociétés plus intelligentes, continuera de donner la priorité aux utilisateurs en leur permettant de sélectionner ce qu’ils veulent consommer et en adaptant ses offres à leurs goûts. Alors qu’il continue de démontrer la puissance du contenu, Samsung envisage d’étendre davantage ses expériences Smart TV en augmentant le nombre de pays où il peut fournir ses services, ainsi qu’en renforçant sa coopération avec les sociétés de radiodiffusion et les fournisseurs de contenu du monde entier.

1 Données de janvier 2021 publiées par le cabinet d’études de marché Omdia

2 Samsung TV Plus est actuellement disponible dans certaines régions, notamment les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne, la Suisse, l’Autriche, la Corée, l’Australie et le Brésil. La disponibilité du service peut varier selon la région et le produit.