15 villes américaines les plus abordables pour les personnes qui veulent vivre seules

Sur 50 des villes les plus peuplées, les suivantes ont été classées les plus abordables, mesurées par les coûts médians des studios en tant que part du revenu moyen des personnes seules dans chaque ville.

Mais si vous êtes célibataire et que vous n’aimez pas les colocataires, courtage en ligne RentHop trouvé les 15 villes américaines où le loyer est le plus abordable.

Albuquerque, au Nouveau-Mexique, se classe comme la ville la plus abordable du pays pour les locataires célibataires. Les studios à Albuquerque ont un prix médian de 700 $, et la personne seule moyenne n’aurait besoin de dépenser que 15,33 % de son revenu pour s’en offrir un.

Étant donné que les experts financiers recommandent de viser 30 % ou moins pour les frais de logement, c’est une très bonne affaire.

Il y a aussi quelques surprises dans le classement. Seattle et Denver ont des prix de location relativement élevés, les studios coûtant plus de 1 400 $. Mais ces villes ont également des revenus annuels moyens élevés – près de 100 000 $ – qui compensent les coûts supplémentaires.

En revanche, New York est l’endroit le moins abordable pour vivre si vous êtes célibataire, car le coût d’un studio dans la Grosse Pomme en pourcentage du revenu est de près de 44 %. Le loyer des studios à New York a grimpé de 23 % l’année dernière, selon l’étude.

Pour compiler les données sur les prix des logements, RentHop a utilisé chaque studio répertorié sur son site du 1er janvier 2022 au 18 novembre. Alors que les célibataires peuvent vivre dans des maisons plus grandes, les studios ont été choisis car ils représentent le mieux l’espace minimum dans lequel on peut vivre seul.

Les chiffres sur le revenu représentent le revenu moyen des ménages non familiaux, tel que mesuré par le US Census Bureau, avec un recul d’un an à partir de novembre 2022. Comme il s’agit de chiffres moyens plutôt que médians, le revenu pourrait être légèrement supérieur à ce que gagnent la plupart des gens.

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire

Ne manquez pas : Voici combien d’argent vous auriez si vous aviez investi 1 000 $ dans McDonald’s il y a 10 ans