15 trafiquants de drogue présumés tués par une patrouille frontalière thaïlandaise

BANGKOK (AP) – Des soldats thaïlandais ont affronté des trafiquants de drogue présumés dans une zone boisée du nord du pays près de la frontière avec le Myanmar, tuant 15 personnes, ont annoncé jeudi les autorités.

Les soldats ont rencontré le groupe de suspects portant des sacs à dos mercredi soir et leur ont ordonné de s’arrêter, mais ils ont plutôt ouvert le feu, selon le groupe de travail de Pha Muang, l’unité militaire chargée de la sécurité dans les provinces frontalières du nord de la Thaïlande.

Un échange de tirs a suivi pendant environ 10 minutes, a indiqué l’agence. Aucun soldat n’a été blessé mais jeudi matin, lorsque l’armée est revenue inspecter les lieux dans le district de Fang de la province de Chiang Mai, elle a trouvé 15 passeurs présumés morts et 29 sacs à dos remplis de crystal meth, ont annoncé les autorités.

L’enquête était toujours en cours pour savoir si les suspects avaient apporté la méthamphétamine du Myanmar. La route est courante pour les drogues introduites en contrebande en Thaïlande.

La quantité exacte de crystal meth saisie n’était pas non plus immédiatement disponible, et le groupe de travail n’a pas précisé si des suspects se seraient échappés.

The Associated Press