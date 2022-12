15 traditions de vacances que la famille royale britannique a suivies pendant le règne de la reine – National

C’est la saison des réunions de famille, des marchés festifs, des échanges de biscuits – et on se demande exactement comment ces membres de la famille royale très aisés passent les vacances.

Il s’avère que la Maison de Windsor avait plus que sa part de traditions de Noël originales et carrément inhabituelles qui vous laisseront perplexe. Des cadeaux anti-bâillons et des interdictions d’ail à l’étiquette appropriée de la tasse de thé et une pesée plutôt choquante avant et après le dîner (oui, vraiment!), Nous avons découvert certains des «commandements de vacances» les plus bizarres que la famille royale a suivis sous le règne de la reine Elizabeth II.

Tu assisteras… au déjeuner annuel des fêtes

Une semaine avant Noël, la reine Elizabeth organisait un déjeuner annuel au palais de Buckingham pour toute sa famille élargie – un liste d’invités exclusive qui totalise généralement plus de 50 personnes.

Bien qu’elle ait livré des invitations fantaisistes bien à l’avance, malheur à tous ceux qui ont décliné l’offre généreuse de passer l’après-midi à équilibrer leurs tasses de thé tout en se mêlant à une multitude de visages qu’on ne voit qu’une fois par an. On sait peu de choses sur l’événement top secret (aucune photographie n’était autorisée), laissant les observateurs royaux et les tabloïds britanniques spéculer sur ce qui s’est réellement passé derrière ces portes dorées.

Tu passeras… Noël à Sandringham

Si vous pensiez que préparer une dinde de Noël pour votre festin était stressant, comment pensez-vous que les cuisiniers royaux se sentent ? La semaine de Noël à Sandringham House, sur le terrain de ce qui est maintenant le domaine de Norfolk du roi Charles, est un incontournable absolu – bien que de rares exceptions soient parfois accordées.

Il était une fois, la famille proche ne serait pas autorisée à passer Noël loin de Sandringham. Demandez à Diana, princesse de Galles, qui n’a jamais pu passer le grand jour avec son clan Spencer. Ces dernières années, cependant, la reine a laissé une marge de manœuvre, laissant le prince William et la duchesse Kate rendre visite à la famille Middleton en 2014.

Tu vas… acheter des cadeaux dignes d’un bâillon

Mettez de côté toutes les idées préconçues que vous pourriez avoir sur les types de cadeaux que la famille royale s’achète pendant les vacances. Il s’avère qu’il s’agit d’un bon bâillon. La veille de Noël, les Windsor déposent leurs cadeaux sur une table et les échangent autour de tasses de thé bien chaudes.

Le thème? Bon marché, gai et complètement hilarant.

C’est vrai — pour se libérer et éviter d’afficher leur richesse, les La famille royale s’achète des cadeaux gag au lieu d’articles coûteux. Il y a quelques années, Kate a acheté à Harry, alors célibataire, un kit “Grow Your Own Girlfriend” tandis que le prince aurait acheté à sa grand-mère bien-aimée un bonnet de douche avec “Ain’t Life a B * tch” imprimé sur le dessus.

Oh, avoir été une mouche sur le mur quand la reine a ouvert ce cadeau.

Tu… marcheras jusqu’à l’église le matin de Noël

C’est une sorte de tradition annuelle pour les habitants de Norfolk d’aligner les rues menant à l’église St. Mary Magdalene sur le domaine de Sandringham pour apercevoir la famille royale alors qu’ils marchent pour assister au service du matin de Noël.

Le clan Windsor – moins les petits enfants – parcourt tout le chemin, saluant les observateurs royaux le long du chemin, à l’exception de la reine, qui arriverait rapidement à la porte de l’église en voiture.

Le service de 2017, en particulier, était un gros problème pour les fans royaux puisque c’était la première fois que la pas encore duchesse Meghan faisait la révérence à la reine en public. Naturellement, il a été disséqué par les médias pendant des jours après. Quelques points dont l’ancien acteur devait se souvenir : les révérences ne doivent jamais effleurer le sol ; vous mettez simplement une jambe derrière l’autre, permettez une légère flexion des genoux et inclinez légèrement la tête. (Markle l’a cloué, pour mémoire.)

Tu devras… toujours t’habiller formellement

Cela ne devrait pas vraiment surprendre, mais il faut quand même le dire : on ne se prélasse pas en pyjama, pas même le matin de Noël. (Nos sympathies vont aux petits – George, Charlotte et Louis.) On s’attend à ce que toute la famille soit habillé et prêt pour toutes les festivités du jour de Noël, du service religieux du matin au dîner officiel du soir. La pudeur d’abord, tout en restant à la mode.

Tu seras… pesé avant et après le dîner

Ce n’est pas une blague, mes amis. Selon expert royal et Majesté rédactrice en chef, Ingrid Stewart, chaque membre de la famille royale est pesé avant et après son dîner de Noël. (Nous vous donnerons un moment pour laisser cela pénétrer.) C’est apparemment une tradition qui remonte au début des années 1900 sous le règne du roi Édouard VII qui, pour déterminer si ses invités avaient été suffisamment nourris ou non, leur a demandé à tous de monter sur la balance.

Étant donné que les Windsors profitent de trois énormes repas tout au long du jour de Noël, l’échelle semble plus qu’un peu excessive. Certaines traditions ne vieillissent pas bien.

Parlez-vous français ?

La reine parlait très couramment le français et préférait qu’il soit utilisé lors de tous les dîners officiels. Cela signifiait, le Le menu du dîner de Noël était censé être imprimé en français, aussi bien. On ne sait pas si Kate ou Meghan connaissaient la langue lorsqu’elles ont passé leur premier Noël avec la famille royale.

Tu ne mangeras pas… d’ail

Nous avons tous ces aliments ou ces assaisonnements que nous ne supportons tout simplement pas, que ce soit en raison de leur goût ou de leur texture. La reine Elizabeth, cependant, avait une aversion intense qui se trouvait également être un ingrédient de cuisine courant : l’ail. En tant qu’ancien chef royal John Higgins dit le Poste nationale en 2016, “ils manquent d’ail parce qu’à Buckingham Palace, on ne cuisine pas avec de l’ail. Je suppose, au cas où vous auriez le « rot royal ». » La vraie raison, selon les rapports ? La reine détestait l’odeur.

Tu… cesseras de manger une fois que Sa Majesté aura terminé

L’un des grands avantages d’être une reine est que, lorsqu’il s’agit de repas, c’est vous qui donnez le ton. Pendant les repas, lorsque la reine Elizabeth eut pris sa dernière bouchée, elle aurait posé tranquillement sa fourchette et tout le monde devrait suivre son exemple, qu’ils en aient fini ou non avec leur nourriture. Nous imaginons que cela a dû être une lutte pour la majorité de ses invités.

Tu devras… plier tes serviettes en deux

À table, les serviettes doivent être pliées en deux en tout temps pour éviter les taches disgracieuses et les morceaux de nourriture. Les Royals sont devraient s’essuyer doucement la bouche et les mains à l’intérieur du pli de leurs serviettes. Faire autrement risquerait de salir les vêtements — halètement ! – et des serviettes grossières colorées dans une variété de taches de nourriture moins qu’appétissantes. Hors de vue, hors de l’esprit.

Tu ne joueras pas… au Monopoly

Pendant les vacances, le la famille royale apprécierait les jeux de charades entraînants. La reine Elizabeth l’aimait tellement que personne d’autre ne serait autorisé à se retirer de la pièce tant qu’elle n’aurait pas fini de jouer. Mais il y a un jeu, en particulier, qui était strictement interdit — Monopole.

Oui, ce jeu de société où vous collectez des biens immobiliers et des cartes « sortez de prison gratuitement ». La raison? Dans le passé, c’est devenu trop compétitif et chauffé, alors la reine l’a fait bannir. Ce que nous voulons savoir, c’est qui était le coupable.

Tu devras… utiliser les ustensiles correctement

La majorité d’entre nous, roturiers, ne passent généralement pas de temps à s’attarder sur la façon dont nous coupons notre nourriture pendant un repas, mais les membres de la famille royale prennent leur étiquette à manger très, très au sérieux. Que vous soyez droitier ou gaucher, les couteaux doivent être tenus par la droite et les fourchettes par la gauche (dents vers le bas, bien sûr). Cela ne s’arrête pas là : une fois que vous avez coupé un morceau de nourriture, il doit être en équilibre sur le dos de la fourcheau lieu de percer avec les dents.

Tu devras… suivre le chef

Les entrées sont un facteur important dans la hiérarchie de la famille Windsor, et la Ordres de priorité ordre hiérarchique est cloué à une science exacte. La procession, naturellement, commençait par la reine et se poursuivait dans l’ordre de ceux qui suivaient le trône. Par exemple, avant sa mort en avril 2021, le prince Philip n’entrait jamais dans une pièce aux côtés de sa femme – il traînait toujours derrière elle de quelques pas lors de tous les événements publics et formels.

Désormais, le roi Charles sera le chef de meute.

Tu vas… boire le thé correctement

Oui, il existe une bonne façon de tenir une tasse de thé et une soucoupe – et, oui, cela signifie que vous l’avez probablement mal fait. Comme l’a dit l’experte en étiquette Myka Meier Personnes, on s’attend à ce qu’un royal utilise son pouce et son index pour tenir le haut de la poignée, le majeur soutenant doucement le fond de la tasse. Gardez ces pinkies cachés ! De plus, les femmes ont une règle supplémentaire à respecter – il faut siroter exactement au même endroit pour éviter les taches de rouge à lèvres autour du bord.

Tu ne… décrocheras pas la déco de Noël avant février

Bien que la plupart des invités de la reine Elizabeth aient commencé à quitter Sandringham House après le lendemain de Noël, la reine aurait continué l’ambiance festive jusqu’à la deuxième semaine de février. Bien que cela puisse sembler étrange pour certains, il y a en fait une raison très poignante derrière le désir de la reine de garder l’arbre et les guirlandes pendant un mois et demi supplémentaire.

Son père, le roi George VI, est décédé le 6 février 1952, et c’était sa façon de se souvenir de lui pendant la période des fêtes avant de retourner à Londres pour l’année.