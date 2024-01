15 styles français pour les voyages d’hiver à partir de 9 $

Ayant grandi à Miami, ma garde-robe était assez cohérente : elle ne changeait pas avec les saisons car il n’y en avait pas. Lorsque j’ai déménagé en France il y a plus de dix ans, j’ai vite réalisé que même sur la Côte d’Azur, vivant à Nice, j’aurais besoin de quelques couches supplémentaires l’hiver prochain. En tant que journaliste de voyage qui couvre des destinations aussi opposées que l’Arctique suédois et l’Antarctique, ma garde-robe s’est élargie pour inclure de tout, du matériel d’expédition et de ski (thermiques, vestes isolées) aux basiques plus élégants d’inspiration française que je porte maintenant à la maison dans Paris.





Les Français ont des garde-robes soigneusement organisées qui permettent de se préparer pour les journées les plus grises et les plus froides avec autant d’élégance que s’ils étaient prêts à être au premier rang de la fashion week. Exit les doudounes volumineuses, jusqu’aux chevilles, les bonnets et les manteaux en laine informes. Quelle horreur ! A leur place, structurés vestes en daim superposé sur des cardigans en tricot ou hauts à manches longues et finitions en dentellele moindre soupçon de peau sur le devant déboutonné ou dézippé – et, bien sûr, le look complété par un simple accessoire comme un écharpe surdimensionnée ou casquette gavroche rétro.





La beauté de la superposition est que vous pouvez retirer une ou deux pièces sans compromettre votre ensemble. De plus, il y a un peu de mystère sur ce qu’il y a en dessous. cardigan manteau en tricot fait partie de ce qui ajoute à l’attrait (c’est-à-dire je ne sais quoi a rendu les Parisiens si intrigants, après tout). Avec ces 15 articles – à partir de seulement 9 $ sur Amazon – vous n’aurez jamais le blues de l’hiver en ce qui concerne votre garde-robe. Inspirez-vous des Français avec les incontournables du style ultime qui vous aideront à ressembler à un Parisien, où que vous soyez.











Veste Sézane en Daim Camel

Sézane est une marque parisienne qui définit le look cool et décontracté de la ville. La majorité de mes amis français utilisent Sézane comme base de leur garde-robe, achetant quelques pièces phares qu’ils peuvent mélanger et assortir tout au long de l’année. Cette veste oversize en daim camel en est l’exemple parfait : elle s’adapte aux saisons et semble intemporelle tout en restant quelque peu tendance (le chic des années 70 est toujours à la mode). C’est cher, je sais, mais pour une veste en cuir fabriquée en atelier qui durera une décennie (ou deux), c’est une pièce qui vaut l’investissement. En hiver, portez-le sous un manteau plus épais ou sur un pull fin en cachemire ou une chemise boutonnée en soie crème. Facile à emporter et suffisamment polyvalente pour être portée au dîner à la place d’un blazer, sur une robe au printemps pour le déjeuner ou même dans un avion en voyage, c’est une pièce digne d’une folie en haut de ma liste cette saison.







Sac bandoulière à triple fermeture éclair

Les sacs noirs sont des incontournables toute l’année, mais en hiver, j’aime éclaircir mon look avec des nuances plus douces comme le caramel et le cognac. Ce sac à bandoulière rectangulaire à triple fermeture éclair est idéal pour les villes comme Paris puisque la bandoulière réglable lui permet de tomber parfaitement à la hauteur des hanches sur des manteaux plus épais (contrairement aux bretelles en chaîne plus courtes qui glissent souvent). Assez grand pour contenir tous les essentiels dont vous aurez besoin pour la journée (portefeuille, clés, téléphone) sans être trop encombrant, cet élégant sac à bandoulière en similicuir deviendra rapidement votre sac préféré au quotidien — et vous finirez par le porter. le soir, comme moi, je vais dans les bars à vin et les restaurants.





Avec plus de 30 000 notes, vous savez que celui-ci est gagnant. « C’est presque bizarre l’espace dont il dispose par rapport à sa petite taille ! » déliré un acheteur. “C’est un très bon sac de tous les jours et j’utilise rarement mes autres sacs à main, y compris ceux de créateurs, car celui-ci s’adapte à tout ce dont j’ai besoin lorsque je suis en déplacement ou que je fais du shopping.”







Chemise décontractée en chambray J.Crew

Les chemises boutonnées en chambray à manches longues ont été mes préférées au cours de la dernière décennie pour tout, des visites de vignobles en Espagne aux safaris en Afrique du Sud (j’en porte même une dans ma photo professionnelle). J’ai toujours choisi du chambray de coton fin et plus léger, mais à Paris ces derniers temps, je constate un changement de style. Les filles se tournent vers des versions plus amples, moins ajustées, plus épaisses et au délavage moyen. Quand j’ai vu cette version marquée sur J.Crew, j’ai été instantanément vendu.





La poche poitrine unique et la poche fantôme sur le côté opposé sont une version plus tendance de cette pièce capsule. Ressemblant presque à une veste, c’est un excellent ajout à une garde-robe d’hiver puisque vous pouvez la porter de nombreuses façons différentes. Le denim sur le denim est mon choix personnel, laissant la majorité des boutons du bas défaits pour qu’il pende librement sur un jean large ceinturé et une paire de talons chaton (si je sors) ou des baskets à plateforme si je le porte pendant. le jour.







Baskets New Balance 327

Même en hiver, les baskets restent un incontournable du dressing parisien. Combinaison de fonctionnalité et de mode, ces baskets à la silhouette fine s’inspirent du style urbain des années 1970 avec leur languette rétro en nylon et leurs accents en daim de couleur rouille. Idéal avec un pantalon cargo et des chaussettes tube à rayures, ce look épuré est celui que les Français donnent au style sans effort. Mieux encore, vous pouvez porter ces baskets toute l’année – et même les utiliser comme vêtements d’entraînement lorsque vous n’avez pas de place dans votre valise pour une autre paire. «J’aime tellement ces chaussures que j’en ai deux paires», a déclaré un acheteur. “Je reçois des compliments à chaque fois que je porte ces chaussures, et tous mes amis sont jaloux qu’elles soient épuisées”, ajoute un autre.







Casquette Gavroche Rétro

Le béret est souvent considéré comme le chapeau parisien par excellence, mais je peux compter sur une main le nombre de fois où je l’ai vu porté en ville. Une alternative plus populaire (et élégante) courante en hiver est une casquette gavroche rétro comme celle-ci, en particulier dans une texture semblable à du velours côtelé. “Au début, ce chapeau était juste pour Halloween, mais quand il est arrivé, j’ai été impressionné. Je vais certainement l’ajouter à ma rotation de chapeaux d’hiver”, a déclaré avec enthousiasme un critique. Mon préféré quand il pleut ou, dans de rares occasions, qu’il neige, je peux lisser mes cheveux en un chignon bas, enfiler cette casquette et un manteau d’hiver ajusté, et voilà — un style instantané.







Écharpe surdimensionnée à gros carreaux

J’ai découvert que le cliché est vrai : les Français portent toujours un foulard, quelle que soit la saison. Mais la période de l’année fait impact sur l’écharpe que vous choisissez de porter. Puisque Paris n’obtient jamais aussi froid en hiver, vous êtes moins susceptible de voir des tricots épais ou des écharpes infinies volumineuses. Au lieu de cela, les Parisiens se tournent vers le cachemire de type pashmina ou les gros châles de style scandinave, comme celui-ci à carreaux avec des pompons. Semblable à des looks plus chers par des favoris cultes comme Acne Studios, cette option adaptée au portefeuille est tout aussi chic à un prix beaucoup plus abordable. Étant donné que la majorité de ma garde-robe d’hiver est neutre (je garde mes imprimés pour les températures plus chaudes), le plaid coquelicot est une belle façon de bousculer mon ensemble, qu’il s’agisse d’une tenue entièrement noire comme des leggings en cuir et un haut en soie ou d’un élégant. look après-ski sur les pistes.







Free People – Ensemble pull et jupe

Bien que la robe pull soit un classique de l’hiver, je préfère une version plus ajustée de ce look sous la forme d’un ensemble, ce qui signifie que vous ne serez pas alourdi par trop de tissu et que vous ne vous soucierez pas (autant) de la longueur de la jupe. . Cet ensemble de pulls amples est celui avec lequel je voyagerai (et dans) toute la saison, et je continuerai à mélanger et assortir les pièces le reste de cette année. Associez-le à des bottines à talons et à un manteau d’hiver de type trench et vous êtes prêt à tout, du musée au dîner à Paris. Au printemps et en été, portez-la avec une veste en jean oversize et des sandales ou des chaussures compensées, ou optez pour des baskets confortables pour une journée de visite en ville. Surnommé « un incontournable sans saison » par les clients de Free People, cet ensemble est même celui que vous pouvez porter sur un bikini à la plage – ce que vous me verrez certainement faire dans le sud de la France cet été.











Levi's – Veste de moto en fausse peau de mouton

Ma veste en cuir noire est un incontournable tout au long de l’année, mais en hiver, je l’échange contre quelque chose de plus épais qui me permet de la superposer en dessous. Une veste de moto en peau de mouton inspirée des années 1970 est le choix idéal lorsque le temps commence à se rafraîchir. Uniforme d’hiver parisien non officiel, ce look est adopté par les actrices, chanteuses et mannequins françaises les plus cool, qui arborent ce style sans effort comme si elles étaient nées avec. Bien que ceux-ci puissent coûter assez cher, en particulier de la part de certains créateurs français, cette fausse version de Levi’s est à la hauteur avec ses poignets, son ourlet et son col surdimensionné en fausse peau de mouton.





Les critiques disent que c’est “chaleureux et élégant» et « si confortable à porter ». Ce qui est encore mieux avec cette veste 100 % polyester, c’est qu’elle est lavable en machine, vous pouvez donc la porter tout au long de vos voyages d’hiver et la garder fraîche sans vous soucier d’une lourde facture de nettoyage à sec.







Sézane Haut manches longues bordé de dentelle

Les textures sont l’une des manières subtiles utilisées par les Français pour briser la monotonie de leur garde-robe hivernale. Enfilez un haut en soie transparente ou quelque chose de dentelle comme cette chemise à manches longues, et votre tenue est instantanément rehaussée. Le col haut avec bordure en dentelle est féminin et séduisant sans paraître trop convenable ou boutonné. Un haut comme celui-ci révèle juste assez de peau tout en restant adapté aux conditions météorologiques. Associez-le à un blazer en velours et à un jean foncé évasé et vous pourrez le porter au bureau ou lors d’un rendez-vous en amoureux. Je le porterais sous une veste en daim avec un pantalon large en cuir et des talons pointus aux yeux charbonneux et aux lèvres rouges classiques pour un dîner entre amis à Paris dans un endroit animé comme le nouveau. Boubale ou un bar à cocktails haut de gamme comme Cravanà Saint-Germain-des-Prés.







Cardigan manteau en tricot ouvert sur le devant

L’une des meilleures pièces à superposer qui vous accompagnera de l’automne au printemps, ce cardigan en tricot ouvert sur le devant en beige clair est un excellent moyen de donner à une tenue un look sophistiqué et assemblé. Simple et facile à enfiler en voyage, la veste jusqu’aux genoux est une alternative fantastique aux vêtements d’automne et…