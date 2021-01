Mais la sortie de MTV Films nous a offert de nombreux numéros de danse pour passer des heures à mémoriser, une bande-son solide (Rose« Tu me rends malade », Glaçon« Vous pouvez le faire », K-Ci et JoJo«Crazy») et la précieuse leçon que nous ne devons jamais laisser notre merde sur le sol.

De plus, il a présenté au monde un inconnu Kerry Washington comme la sœur de Derek, Chenille, qui a défié Sara lorsqu’elle a écarté toute mention de son privilège inhérent aux blancs en déclarant hardiment: « Il n’y a qu’un seul monde, Chenille. » Euhhhhh … Comme le dit Chenille, « C’est ce qu’ils vous apprennent. Nous savons différent. »

Il y a donc des parties qui sont encore claquantes.

Et avec le 20e anniversaire de la sortie du 12 janvier, nous sommes prêts à dépoussiérer nos meilleurs mouvements dignes de STEPPS et à danser en rond. Probablement autour de vous. Voici tout ce que vous avez peut-être oublié sur le film de 2001.