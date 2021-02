3. Le scénario était assis sur une étagère jusqu’à ce qu’un raton-laveur qui parle change tout

D’ici 2010, Zombieland écrivains Rhett Reese et Paul Wernick avait remis un script pour un film autonome de Deadpool qui a époustouflé Rob. Bien que leur scénario contienne tous les éléments clés qui apparaîtront dans le film fini, Fox était réticent à donner le feu vert.

«Le scénario que j’ai lu de Paul et Rhett en 2010 est le même film que vous avez vu en 2016, mais il est resté là pendant six ans», dit Rob. Il souligne que les seuls changements clés ont été la réduction de certains éléments et scènes dans le film réel.

Les choses ont finalement changé quand Dead Pool des images de test ont été divulguées à l’été 2014 et ont suscité une réaction enragée en ligne. Puis, des semaines plus tard, gardiens de la Galaxie a été un énorme succès estival pour Disney. Rob dit qu’un ancien dirigeant de Fox lui a dit que le lundi suivant Gardiensweek-end d’ouverture, Fox a rapidement allumé le feu vert Dead Pool, armé de la confiance qu’un film à tendance comique sur un groupe de héros moins annoncés pourrait encore trouver un public.

4. Tim Miller a été nommé directeur après le refus de noms plus établis

Rob se souvient que Enfants espion réalisateur Robert Rodriguez était sur le point de signer pour diriger, à l’été 2011, mais a finalement refusé. Puis Hot Fuzz réalisateur Edgar Wright s’est vu offrir le projet avant Tim Miller, un spécialiste des effets visuels qui n’avait jamais réalisé de long métrage, a décroché le concert.

« Tim avait faim de prouver à quel point il pouvait fléchir, et je pense que vous le voyez avec l’action, avec les effets spéciaux, avec les performances », dit Rob, qui félicite Tim pour avoir rendu le film si impressionnant malgré son budget limité. Il attribue également au réalisateur la création des yeux interactifs de Deadpool, qui « nous a donné le pays des mille mèmes », ironise Rob.

Stefan Kapičić a apprécié l’atmosphère discrète que Tim a réussi à créer au milieu du niveau de pression élevé. « Tim a cette façon spécifique et incroyable de vous détendre, et peut réveiller le talent que vous ne savez même pas que vous avez », explique l’acteur de Colossus. « C’est peut-être le meilleur réalisateur avec lequel j’ai travaillé. »