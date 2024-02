15+ recettes de dîner végétarien anti-inflammatoires et saines pour le cœur

Ces dîners végétariens savoureux et nutritifs sont un excellent moyen de soutenir votre santé cardiaque. Chaque repas est faible en sodium et en graisses saturées pour s’aligner sur un modèle alimentaire sain pour le cœur. De plus, pour aider à combattre les symptômes embêtants de l’inflammation comme les problèmes digestifs, les douleurs musculaires et les raideurs articulaires, ces plats savoureux regorgent d’aliments aux propriétés anti-inflammatoires. Cela comprend une variété de légumes orange foncé et vert foncé, de légumineuses, de grains entiers et de graisses saines. Vous préparerez des recettes saines et délicieuses comme notre recette de pâtes aux pois chiches, aux champignons et au chou frisé et aux fajitas végétariennes une fois que vous les aurez essayées.

Soupe de lentilles rouges au safran

Cette copieuse soupe de lentilles rouges utilise des épices courantes dans la cuisine persane : curcuma, cumin et safran. Dégustez-le avec une baguette tiède ou du riz vapeur.

Orzo aux haricots blancs, épinards et tomates séchées au soleil, citron et feta

Ce plat de pâtes tout-en-un avec des haricots blancs, des épinards et des tomates séchées au soleil est vif et vibrant et vous permet un nettoyage facile. Faire griller l’orzo avant d’ajouter le bouillon ajoute une autre couche de saveur. Une autre feuille verte foncée comme le chou frisé haché ou la bette à carde peut remplacer les épinards, mais peut mettre plus de temps à se flétrir dans la poêle. Si vous utilisez un vert plus résistant, ajoutez-le à la poêle pendant les 5 dernières minutes de cuisson.

Sauté aux champignons et au tofu Ce sauté de légumes au tofu est rapide et facile, ce qui en fait un excellent repas en semaine. Le tofu cuit au four a une texture ferme et savoureuse qui croustille bien dans une poêle chaude. Vous pouvez le trouver dans des saveurs comme le teriyaki et le sésame, qui sont tous deux délicieux ici. Ou optez pour une version fumée, qui a la même texture avec une saveur plus corsée. Servir sur du riz brun.

Soupe aux légumes arc-en-ciel

Cette recette de soupe vibrante et saine contribue à votre bien-être. Il contient une variété de légumes colorés, comme les tomates, qui contiennent du lycopène, un composé phytochimique qui peut aider à réduire l’inflammation. La base de la soupe est préparée à l’avance et conservée dans des récipients séparés. Ajoutez simplement le bouillon et faites-le chauffer au micro-ondes lorsque vous êtes prêt à manger. Si vous ne souhaitez pas voyager avec du bouillon de légumes ou si vous n’avez pas accès à un micro-ondes, vous pouvez utiliser du bouillon réduit en sodium et simplement ajouter de l’eau chaude.

Bols de légumes rôtis avec pesto pour préparation de repas Vos collègues seront jaloux lorsque vous préparerez ce déjeuner sain composé de légumes rôtis et de riz brun. Préparez 4 déjeuners lorsque vous avez le temps et vous aurez des déjeuners à emporter (ou des dîners prêts à manger) pendant plusieurs jours – prenez simplement un récipient en sortant le matin.

Ash-eh Reshteh (soupe persane aux haricots et aux pâtes)

Ash-eh reshteh est une soupe copieuse aux haricots et aux nouilles remplie d’herbes fraîches. La soupe végétarienne est souvent préparée pour le Norouz, le Nouvel An persan, mais elle est délicieuse à tout moment.

Fajitas végétariennes

Ces fajitas végétariennes regorgent de poivrons doux et d’oignons rouges. Un avocat crémeux et des tortillas chaudes complètent le repas. Les légumes à eux seuls constituent une excellente recette de préparation de repas à avoir sous la main. Servez-les sur du riz ou réchauffez-les sur des chips tortilla garnies de fromage fondant. Pour carboniser un peu vos tortillas, placez-les sur un feu de gaz moyen et faites cuire jusqu’à ce qu’elles noircissent par endroits, en les retournant une fois. Placer sur une assiette et couvrir d’un torchon propre pour garder au chaud.

Ragoût des Trois Sœurs

Cette recette de ragoût des Trois Sœurs est facile à préparer, nutritive et délicieuse. Les Trois Sœurs sont du maïs, des haricots et des courges, plantés ensemble depuis des siècles par les peuples autochtones et signification spirituelle pour certains. Au Nouveau-Mexique, on dit souvent qu’un environnement sain signifie une culture saine, qui mène à des personnes en bonne santé, et la façon dont ces légumes poussent dans le jardin illustre cette notion d’interdépendance. Les haricots grimpent sur les tiges de maïs, les feuilles de courge ombragent le sol, limitant la croissance des mauvaises herbes, et les haricots fixent l’azote dans le sol et aident à stabiliser les tiges de maïs. Ce ragoût est parfait pour une froide journée d’hiver et merveilleux comme rappel le lendemain s’il vous reste des restes. Cette recette fait partie de notre coup de projecteur, Il existe un mouvement visant à revitaliser les cuisines et les savoirs autochtones : voici pourquoi c’est important.

Sliders végétariens aux haricots noirs, blettes et poblanos

Ces sliders végétariens sont copieux, savoureux et constituent un excellent plat principal riche en protéines. Prenez votre temps pour sécher les haricots : cela empêche les curseurs de s’effondrer. Vous pouvez faire 8 galettes plus grosses, pour s’adapter à des petits pains de taille normale, mais essayez de les garder d’environ 1/2 pouce d’épaisseur afin qu’elles chauffent sous le gril sans brûler.

Bol de quinoa végétalien aux légumes rôtis avec sauce verte crémeuse Dans une version végétalienne de la vinaigrette de la déesse verte, les noix de cajou constituent une base crémeuse avec des tonnes de saveurs d’herbes et de vinaigre de cidre de pomme. Arrosez-en partout sur ce bol de quinoa et de légumes rôtis pour préparer un dîner végétalien satisfaisant ou un déjeuner facile à emporter et prêt en seulement 30 minutes.

Bolognaise végétalienne aux champignons Cette recette de sauce bolognaise est adaptée des Essentiels de la cuisine italienne classique de Marcella Hazan. Nous remplaçons le bœuf et le porc par des champignons de Paris pour conserver cet aliment réconfortant traditionnel végétalien tout en ayant une saveur umami. Et même si certaines recettes nécessitent du vin rouge, cette recette reste fidèle à la sélection de vins blancs de Hazan.

Haricots noirs et avocat sur quinoa

Des graisses saines, des protéines végétales, des vitamines et des minéraux ne sont que quelques-uns des avantages de ce délicieux plat principal végétarien.

Sloppy Joes aux lentilles Cette recette simple de sloppy joes mijotés est parfaite pour les végétariens car le bœuf traditionnel est remplacé par des lentilles saines pour le cœur.

Bol de céréales arc-en-ciel avec sauce aux noix de cajou Ce bol vibrant regorge de nutriments pour vous rassasier pendant des heures. Recherchez les lentilles précuites dans la section réfrigérée du rayon des fruits et légumes.

Patate douce farcie avec vinaigrette au houmous Copieuse mais simple à préparer, cette patate douce farcie avec des haricots noirs, du chou frisé et une vinaigrette au houmous est un fantastique déjeuner à 5 ingrédients pour une personne !

Bol à céréales pour autocuiseur Préparez facilement ce bol de céréales végétarien sain dans votre Instant Pot. La cuisson sous pression de la patate douce est plus rapide et donne une texture parfaite. Un filet de vinaigrette épicée maison fait passer ce dîner facile au niveau supérieur.

Bolognese végétarienne à la mijoteuse Les haricots remplacent le bœuf haché dans cette sauce végétarienne copieuse qui est prête quand vous l’êtes, grâce à la mijoteuse. La préparation est simple et rapide à faire le matin avant de partir au travail. De retour à la maison, préparez simplement des pâtes de blé entier pour les servir et le dîner est prêt. S’il vous reste des restes, congelez-les pour un repas facile un autre jour.