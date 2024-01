15 plus grandes questions auxquelles les Lions de Détroit seront confrontés cette intersaison

Avec des rêves de super Bowl anéantis et remplacés par une accalmie de l’intersaison, les Lions de Détroit entrent dans une période de questions difficiles.







Beaucoup de choses se sont bien passées pour les Lions cette saison, mais beaucoup de choses ont aussi mal tourné. La finale contre le 49ers de San Francisco » résume ces montagnes russes : une brillante première mi-temps étouffée par les propres folies de Détroit. Cela ne veut pas dire que les Lions ont connu une mauvaise saison, car elle a été véritablement historique et mérite d’être célébrée.

Mais alors qu’une saison de NFL est mise de côté, la suivante retient notre attention. Les Lions ont beaucoup de questions auxquelles il faut répondre. Ces réponses peuvent arriver dans une semaine, un mois ou même un an, mais elles persistent malgré tout.

Comment les Lions remplaceront-ils leurs entraîneurs partants ?

Les Lions risquent de perdre un leader crucial cette intersaison. Au moment d’écrire ces lignes, seuls deux postes d’entraîneur-chef restent vacants : le Seattle Seahawks et Commandants de Washington– mais Ben Johnson et Aaron Glenn pourraient toujours être embauchés. Les Seahawks ont prévu un entretien avec Johnson pendant que les commandants examinent les deux.

Johnson, l’un des favoris pour décrocher un poste d’entraîneur-chef, a joué un rôle déterminant dans la création de l’une des infractions les plus meurtrières de la ligue, avec une renaissance du quart-arrière Jared Goff et des saisons de recrue phénoménales pour Jahmyr Gibbs et Sam LaPorta. Glenn, quant à lui, a été un leader à part entière aux côtés de Dan Campbell, et malgré toutes les critiques que sa défense a subies cette saison, il a organisé des blitz et des couvertures opportunes qui ont permis aux Lions de rester dans les matchs. de la ligne de touche.

Il existe quelques options internes pour remplacer l’un ou l’autre coordinateur, mais rien n’est gravé dans le marbre, Kelvin Sheppard est un candidat sérieux pour remplacer Glenn, car son groupe de secondeurs était une force pour les Lions et sa personnalité est appréciée des joueurs et des entraîneurs. John Fox, assistant défensif senior, possède une vaste expérience en tant qu’entraîneur dans la NFL et pourrait également être une option. En dehors de l’équipe, les Lions pourraient même envisager l’ancien entraîneur-chef des Titans, Mike Vrabel, s’il est incapable de décrocher un poste d’entraîneur-chef et est prêt à reprendre ses fonctions de coordonnateur défensif.

Le poste de coordonnateur offensif compte également certains entraîneurs actuels en lice. Les meilleurs candidats sont probablement l’entraîneur-chef adjoint et entraîneur des demis Scottie Montgomery, le coordinateur du jeu de passes Tanner Engstrand et l’entraîneur des receveurs Antwaan Randle El. Engstrand, cependant, a suscité l’intérêt du Patriots de la Nouvelle-Angleterre pour leur poste de coordinateur offensif, tandis que Randle El passe un entretien pour le Boucaniers de Tampa Bay“ouverture. L’entraîneur de la ligne offensive Hank Fraley, quant à lui, est un candidat sérieux pour rejoindre Johnson à Washington en tant que coordinateur offensif, selon les rapports si l’embauche a lieu.

Non seulement les Lions risquent de perdre leurs meilleurs coordinateurs, mais il existe une forte possibilité que leurs entraîneurs de position soient également débauchés. Les Lions sont toujours l’équipe de Dan Campbell, mais perdre autant de lieutenants ferait mal.

Quels joueurs bénéficieront de prolongations de contrat ?

À l’aube de l’intersaison, les Lions disposent d’un certain espace pour faire du bruit en agence libre, mais une part importante de cet argent pourrait finir dans les poches de joueurs déjà sous contrat. Les sélections de classe du repêchage 2021, Penei Sewell et Amon-Ra St. Brown, font partie de la première équipe All-Pros et gagneront un salaire important le plus tôt possible. Les Lions feraient bien de les enfermer avant que l’agence libre ne soit sur la table : étant donné le début de leur carrière, le prix ne fera qu’augmenter avec le temps.

L’éléphant dans la pièce est Jared Goff. 2024 est la dernière année de son contrat actuel, et étant donné à quel point son jeu faisait partie intégrante de ces séries éliminatoires, il ne fait aucun doute que les Lions le considèrent comme leur titulaire la saison prochaine. Le problème se pose de savoir comment le valoriser. La plupart d’entre nous peuvent convenir qu’il n’est pas au niveau d’un Patrick Mahomes ou d’un Josh Allen, mais que le prochain niveau de quart-arrière est tout à fait sujet à débat. Des rapports et des rumeurs circulent selon lesquels Kirk Cousins, qui aura 36 ans en août, cherche un contrat d’une moyenne comprise entre 40 et 50 millions de dollars par saison. Reste à savoir s’il l’obtiendra ou non. Que considéreront Goff et les Lions comme un prix raisonnable ? Combien d’argent les Lions sont-ils prêts à dépenser pour Goff alors que son coordinateur offensif est susceptible d’être embauché ailleurs ?

Quels agents libres faut-il ramener ?

Les noms importants qui entrent en agence libre pour les Lions ne manquent pas. La ligne offensive fait face à un remaniement potentiel avec Jonah Jackson, Graham Glasgow, Halapoulivaati Vaitai, Matt Nelson et Dan Skipper sur des contrats expirant. Josh Reynolds entre en agence libre après un désastreux Championnat NFC jeu. Brad Holmes a échangé contre Donovan Peoples-Jones au cours de la dernière année de son contrat de recrue et on ne sait toujours pas s’il en a fait suffisamment au cours de son court passage avec les Lions pour susciter un retour d’intérêt.

Du côté défensif, CJ Gardner-Johnson, Kindle Vildor, Romeo et Julian Okwara, Charles Harris, Benito Jones et Jalen Reeves-Maybin sont également à la recherche de nouveaux contrats. Les Lions pourraient être confrontés à une défense remaniée la saison prochaine, pour le meilleur ou pour le pire.

Combien de ces agents libres sont des resignatures infaillibles pour les Lions ? Jackson, Glasgow et Reeves-Maybin sont probablement en tête de ma liste, mais Brad Holmes ressentira-t-il la même chose ?

Comment les cornerbacks seront-ils abordés ?

Du début à la fin, le secondaire des Lions n’a pas réussi. Cameron Sutton a été nommé CB1 et a connu des difficultés, abandonnant 889 verges en tête de la ligue en saison régulière et obtenant sa pire note PFF depuis sa saison recrue de 113 en 2017. Peut-être plus crucialement, il a abandonné une position en tête de la ligue. 284 verges en séries éliminatoires. Le spot CB2 a été un carrousel toute la saison, avec Jerry Jacobs, Emmanuel Moseley, Khalil Dorsey et enfin Kindle Vildor prenant le départ aux points cette saison. Aucun de ces joueurs n’a impressionné à part Moseley, dont les deux clichés avant une blessure au LCA mettant fin à la saison étaient trop peu nombreux pour porter un jugement. Vildor a terminé deuxième pour le nombre de verges autorisées en séries éliminatoires avec 260 verges, ce qui fait un total de 544 verges cédées par les meilleurs cornerbacks des Lions en séries éliminatoires. Le prochain non-Lion le plus proche était le secondeur des Chiefs de Kansas City, Nick Bolton, qui a accordé 176 verges en trois matchs éliminatoires.

Non seulement les Lions doivent revoir la profondeur de leur cornerback, mais ils ont également besoin d’un partant en face de Sutton. Les Lions ont un excellent arrière défensif en Brian Branch, mais rien d’autre. Chaque équipe de la NFL a besoin d’un coin verrouillé, mais les Lions en ont particulièrement besoin.

Comment les sécurités seront-elles abordées ?

En continuant avec le secondaire, la position de sécurité était celle où les Lions avaient beaucoup de profondeur cette saison mais avec des résultats mitigés. CJ Gardner-Johnson a raté la majorité de la saison en raison d’une blessure et a fait plus la une des journaux avec son discours que son jeu. Kerby Joseph a totalisé quatre interceptions, un sommet pour l’équipe, mais son jeu a régressé par rapport à son impressionnante saison recrue. Tracy Walker était peut-être considérée comme l’autre sécurité du groupe de départ, mais il a été laissé de côté pendant toute la durée des séries éliminatoires.

Avec Gardner-Johnson un agent libre et Walker un candidat coupé (nous en parlerons plus tard), les Lions devront ajouter un morceau ou deux dans le secondaire pour compléter Joseph et Ifetu Melifonwu.

Comment la ligne défensive sera-t-elle abordée ?

Il suffit de regarder les totaux finaux de pressions de la PFF pour voir l’état de désarroi dans lequel se trouve la ligne défensive des Lions. Au cours de la saison, Aidan Hutchinson a terminé avec un nombre incroyable de 121 pressions, le plus grand nombre de la NFL. Le prochain joueur le plus proche de la liste des Lions ? Plaqueur défensif Alim McNeill avec 43. Cet écart absurde montre à quel point la course aux passes était essentiellement celle de Hutchinson et de personne d’autre. En fait, les joueurs avec le deuxième plus grand nombre de sacs de l’équipe étaient McNeill et Melifonwu avec six.

Vers la fin de la saison, les Lions subissaient principalement la pression de blitz bien conçus. Si les Lions veulent améliorer leur défense, tout commence par la course aux passes. Si les Lions peuvent ajouter un autre ailier défensif, alors le total de leurs sacs pourrait monter en flèche : trop de fois, les Lions étaient proches d’un sac mais n’ont pas réussi à boucler le quart-arrière.

Est-ce le moment de faire tapis avec l’agence libre et les échanges ?

Les Lions ont réalisé un superbe parcours lors de la saison 2023, mais il n’en reste pas moins que l’effectif n’était pas assez talentueux pour surmonter ses erreurs. Détroit se retrouve soudainement au bord d’une liste d’élite, mais il manque encore des étoiles à certains postes.

Comme mentionné, les Lions ont besoin d’un passeur pour compléter Hutchinson et d’un cornerback pour placer Sutton dans une position CB2 plus confortable. Avec le 29e choix du prochain repêchage, une étoile à ces postes est loin d’être garantie, même avec l’excellent record de Brad Holmes au repêchage. Si les Lions veulent changer la donne, ils devront peut-être débourser en agence libre ou progresser dans le repêchage.

Seront-ils prêts à faire tapis, même si cela leur coûte du salaire ou du capital de service ?

Y aura-t-il des victimes au plafond ?

Les Lions ne sont pas dans une situation désastreuse en termes de plafond, mais il y a certains joueurs dont la valeur sur le terrain sera étroitement liée à leur salaire. Tracy Walker est le nom le plus évident ici, car le supprimer permettrait à l’équipe d’économiser 5,5 millions de dollars par rapport au plafond. Les autres noms qu’ils pourraient considérer sont John Cominsky après une année creuse (économie de 4,6 millions de dollars) et Levi Onwuzurike (1,7 million de dollars).

La question est de savoir dans quelle mesure les Lions sont prêts à réduire leur profondeur afin d’économiser de l’argent. Quelqu’un comme Walker pourrait-il accepter une réduction de salaire semblable à Halapoulivaati Vaitai et Romeo Okwara lors de la dernière intersaison ? Même si Cominsky est peut-être surpayé par rapport à sa production, cela vaut-il la peine de se débarrasser d’un gars qui a joué plus de 600 snaps sur une ligne défensive déjà mince ?

Dans quelle mesure sont-ils prêts à…