15 personnes meurent de la maladie à virus de Marburg, 63 sont infectées au Rwanda ; Vérifiez ici les symptômes et les mesures préventives

Le Rwanda a signalé 15 décès dus à la Maladie à virus de Marbourga déclaré le ministre rwandais de la Santé, Sabin Nsanzimana. Le pays a également enregistré 63 infections depuis le début de l’épidémie. Un mois après avoir confirmé l’épidémie de Marburg, Nsanzimana a fait état de progrès positifs, déclarant : « Nous avons eu 10 jours cumulés sans nouveau décès et un seul nouveau cas au cours de la même période ».

Le nouveau cas a été signalé mercredi et concerne un agent de santé qui s’occupe de patients infectés dans un centre de traitement depuis l’annonce de l’épidémie fin septembre.

Lors de la conférence de presse virtuelle, il a déclaré : « Même si un cas survenu au cours des 10 derniers jours constitue une bonne tendance, nous devons nous rappeler que ce n’est pas encore terminé. » L’agence de presse Xinhua a rapporté que Nsanzimana a déclaré que plus de 1 280 personnes avaient été vaccinées, y compris celles présentant un risque élevé de contracter le virus.

Le nombre de personnes en contact avec les patients de Marburg a diminué, passant de plus de 1 000 à environ 500, a-t-il déclaré, ajoutant que le ministère continuera à tester toutes les personnes présentant des symptômes du virus, avec plus de 5 000 personnes testées jusqu’à présent.

La maladie à virus de Marburg (MVD) est une maladie dont le taux de mortalité peut atteindre 88 %, mais qui peut être bien inférieur avec de bons soins aux patients. Les symptômes commencent par ceux de la grippe, mais peuvent évoluer vers de graves vomissements, des saignements et des problèmes neurologiques (cérébraux et nerveux). Les épidémies commencent généralement par se propager des chauves-souris ou des primates (comme les singes) aux humains. À partir de là, il peut se propager d’humain à humain et provoquer des épidémies.

Symptômes de la maladie à virus de Marburg

Les symptômes surviennent généralement en deux phases. Jetez ici un œil aux symptômes de la première phase qui peut durer de cinq à sept jours.

Fièvre

Frissons

Fort mal de tête

Toux

Douleurs musculaires ou articulaires

Mal de gorge

Éruption cutanée. Jetez ici un œil aux symptômes de la deuxième phase.

Douleur abdominale ou thoracique

Vomissement

Diarrhée

Vertiges

Perte de poids involontaire

Caca sanglant ou vomi

Saignement du nez, de la bouche, des yeux ou du vagin

Confusion.

Mesures préventives contre la maladie à virus de Marburg

Découvrez ici des conseils pour prévenir la propagation du virus mortel.

Évitez tout contact avec des personnes infectées

Éloignez-vous des personnes suspectées ou confirmées comme étant porteuses du virus de Marburg. Le virus se propage par contact direct avec des fluides corporels comme le sang, la salive ou les vomissures.

Hygiène des mains

Lavez-vous fréquemment les mains avec de l’eau et du savon ou utilisez des désinfectants à base d’alcool, en particulier après avoir visité des établissements de soins de santé ou avoir côtoyé des personnes potentiellement infectées.

Équipement de protection

Portez des gants, des masques et des blouses si vous prenez soin d’une personne soupçonnée d’être infectée par le virus de Marburg afin d’éviter la transmission de fluides.

Évitez tout contact avec les chauves-souris et les primates

Le virus de Marburg peut provenir de chauves-souris frugivores et de primates non humains, évitez donc les grottes et les zones où ces animaux sont courants.

Manipulez les corps infectés en toute sécurité

Si vous manipulez une personne décédée, utilisez un équipement de protection et suivez des protocoles stricts pour éviter tout contact avec des fluides corporels, car le virus reste contagieux après la mort.

(Avec les contributions de l’IANS)

