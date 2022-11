15 offres du Black Friday que Best Buy, Amazon et d’autres ne peuvent égaler

Offres Black Friday sont disponibles sur presque tout en ce moment, y compris les abonnements et les logiciels. Que vous cherchiez à acquérir une nouvelle compétence en 2023 ou que vous souhaitiez rejoindre le Sam’s Club, rendre le tout plus abordable. Ces prix sont valables uniquement pour ce week-end, vous voudrez donc profiter des offres avant que les prix ne disparaissent.

Cette offre à durée limitée est le prix le plus bas que nous ayons vu pour cette licence à vie très populaire de Microsoft Office. Il est disponible pour Mac et Windows, alors assurez-vous de choisir celui qui convient à l’ordinateur que vous utilisez régulièrement.

StackSocial

Les produits Microsoft Office sont utilisés presque partout de nos jours et ils contiennent de nombreuses fonctionnalités à essayer et à apprendre. Au lieu d’essayer de vous frayer un chemin à travers les tâches quotidiennes, saisissez cet ensemble de formation afin que vous puissiez apprendre les tenants et les aboutissants du logiciel pour vous aider à devenir plus compétent.