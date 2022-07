15 offres Amazon Prime Day 2022 les plus populaires, selon les lecteurs de CNET

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Le premier jour de Journée Amazon Prime est terminé et nous sommes maintenant bien dans la seconde moitié de l’événement, et il ne manque pas d’offres à voir.

Lors d’événements comme celui-ci, même s’il y a tant d’offres disponibles, il y a toujours des gagnants clairs. Nous avons passé au crible nos rapports Amazon (qui ne contiennent aucune information personnelle) pour voir quelles étaient les offres les plus populaires basées sur les achats.

Nous avons décrit ci-dessous 15 des meilleures offres selon les propres lecteurs de Crumpe. Beaucoup d’entre eux sont encore disponibles en ce moment, alors assurez-vous de saisir ce que vous voulez avant la fin de la vente ce soir.

Echo Dot (4e génération) plus ampoule intelligente gratuite : 20 $

L’offre la plus populaire parmi les lecteurs de CNET était cet ensemble qui comprenait le dernier Echo Dot et une ampoule intelligente Sengled gratuite. Amazon n’a plus l’ampoule en stock, mais vous pouvez toujours obtenir l’Echo Dot seul pour seulement 20 $.

Clé Amazon Fire TV : 17 $

Si vous n’avez pas besoin de 4K dans votre matériel de streaming, ce Fire TV Stick est le meilleur pari pour vous. Au prix de moins de 20 $ pour la première fois, c’est le moment idéal pour obtenir le très populaire Fire TV Stick et le brancher sur votre téléviseur existant. Avec cela, vous pouvez obtenir un accès instantané à toutes vos applications de streaming préférées et plus encore sans avoir besoin d’un nouveau téléviseur pour le faire.

Grands sacs poubelles de cuisine Amazon Basics (120 pièces): 12 $

Presque tout le monde a une poubelle à la maison, ce qui signifie que presque tout le monde a besoin de sacs pour y entrer. Vous ne faites que les jeter à la fin, alors pourquoi payer trop cher pour des sacs poubelles ? Cette offre vous rapporte 120 sacs de bonne qualité pour seulement 12 $. Achetez-les maintenant et vous n’aurez plus à y penser plus tard.

Prise intelligente Amazon : 13 $

Qu’il s’agisse de votre première prise intelligente ou que vous en ayez des tonnes, il n’y a pas plus facile à configurer que la propre prise intelligente d’Amazon. Vous le sortez de la boîte et le branchez, et Alexa peut le voir instantanément pour que vous puissiez commencer à l’utiliser. À ce prix, vous voudrez peut-être en utiliser quelques-uns dans la maison.

Apple AirPod Pro : 170 $

Les AirPods Pro sont facilement l’un des choix les plus populaires dans écouteurs sans fil là-bas, avec beaucoup de fonctionnalités intéressantes dans un boîtier compact. Entre les embouts en silicone pour un meilleur ajustement, la suppression du bruit, l’étui de chargement MagSafe et bien plus encore, les gens affluent vers l’opportunité d’obtenir une paire au prix le plus bas de l’année. L’offre est toujours disponible, vous avez donc le temps de rejoindre la fête AirPods Pro si vous le souhaitez.

Fire TV Stick 4K : 25 $

Si vous avez un téléviseur 4K et que vous souhaitez regarder des médias 4K, le Fire TV Stick 4K est la solution. C’est un juste milieu en matière de prix et il offre facilement plus que son prix en termes de fonctionnalités. Ou vous pouvez passer pour quelques dollars de plus au Fire TV Stick 4K Max, qui offre de meilleures performances et le Wi-Fi 6.

Mini cuiseur à riz Hamilton Beach : 24 $

Si vous n’avez jamais utilisé de cuiseur à riz, vous manquez quelque chose. Éliminez toutes les conjectures sur la quantité d’eau à utiliser, la durée de cuisson du riz et tout le reste et laissez ce mini cuiseur à riz Hamilton Beach le gérer pour vous. Il crée un riz parfait à chaque fois avec beaucoup moins d’effort de votre part.

(Offre expirée) Casque sans fil NyPots E90 : 22 $

Si vous recherchez une alternative AirPods Pro abordable, ce sont peut-être celles à considérer. À une fraction du coût, ces fonctionnalités ne sont pas identiques, mais elles ont un design similaire, sont confortables à utiliser pendant de plus longues périodes et sonnent plutôt bien pour le prix. Ceux-ci font un excellent cadeau pour vous-même ou un être cher.

Fire TV Stick 4K Max : 35 $

Le Fire TV Stick 4K Max est l’un des nouveaux sticks de streaming d’Amazon et également l’un des plus puissants de l’entreprise. On dit qu’il est jusqu’à 40 % plus puissant que le Fire TV Stick 4K standard et qu’il s’agit du seul Fire TV Stick qui prend actuellement en charge le Wi-Fi 6.

Roku Express 4K Plus : 25 $

Les clés de diffusion Fire TV d’Amazon volent généralement la vedette pendant Prime Day car elles sont si abordables et Amazon crée un certain battage médiatique autour d’elles. Le Roku Express 4K Plus est directement en concurrence avec le Fire TV Stick 4K, et bien qu’il se soit vendu un peu moins parmi nos lecteurs, il est impressionnant de voir à quel point il s’est classé cette année.

Spectacle d’écho 5 : 35 $

L’Echo Show 5 est l’écran intelligent le plus petit et le moins cher d’Amazon, il y a donc une bonne raison pour laquelle il a été si populaire ce Prime Day. Vous pouvez l’utiliser dans la cuisine sur votre bureau, votre table de chevet ou partout où vous souhaitez un appareil Alexa. Il peut afficher des images, faire des chats vidéo, contrôler les accessoires de la maison intelligente et bien plus encore.

Boules de séchage en laine (paquet de six) : 15 $

Il est temps d’arrêter d’acheter des feuilles de séchage jetables et de commencer à utiliser des boules de séchage en laine à la place. Nous sommes passés à ceux-ci il y a quelques années et n’avons pas regardé en arrière, honnêtement. Ils fonctionnent bien et une fois que vous avez fini de sécher vos vêtements, il vous suffit de les remettre dans le sac (ou de les laisser dans la sécheuse) et vous êtes prêt pour la prochaine fois que vous en aurez besoin.

(Offre expirée) Apple TV 4K (32 Go) : 109 $

L’Apple TV 4K a atteint un nouveau prix bas historique pour Amazon Prime Day, et les gens l’avalent. À un peu plus de 100 $, vous économisez environ 70 $ par rapport à ce qu’Apple le vend. Cela le rend moins cher que d’acheter la version non 4K, alors assurez-vous d’en prendre une maintenant avant que le prix ne remonte.

(En rupture de stock) Sacs de conservation alimentaire Ziploc pinte : 10 $

C’est l’un de ces essentiels de tous les jours que vous utilisez probablement assez souvent dans votre maison. Amazon en a un tas en vente avec des économies supplémentaires, ce qui en fait le moment idéal pour acheter une ou deux boîtes supplémentaires pour le garde-manger afin que vous n’ayez pas à payer le prix fort plus tard.

Écouteurs sans fil EarFun Air Pro 2 : 64 $

Bien qu’ils ne soient pas tout à fait en tête de notre liste des meilleurs écouteurs sans fil, les écouteurs EarFun Air Pro 2 sont certainement l’un des modèles les plus populaires parmi nos lecteurs. Le coupon de 10 $ sur la page a expiré, mais la baisse de prix Prime Day est toujours en vigueur, ce qui en fait encore un bon moment pour les récupérer. Avec 34 heures de lecture par charge, une suppression active du bruit et bien plus encore, ils sont d’un excellent rapport qualité-prix si vous voulez de nombreuses fonctionnalités sans dépenser trop d’argent.