15 octobre 2023 – L’actualité de Mercure

Depuis l’avènement du bridge contractuel il y a 98 ans, diverses méthodes d’évaluation manuelle sont apparues. Le 4-3-2-1, un décompte de cartes élevé, mis en avant en 1915 à l’époque du bridge des enchères, a été popularisé par Charles Goren. Ce n’est peut-être pas la méthode la plus précise, mais elle a le mérite de la simplicité et n’a pas été déplacée.

Une bonne évaluation prendra en compte de nombreux facteurs : les combinaisons longues et leur qualité, les combinaisons courtes, les honneurs singleton, les honneurs en combinaison et la présence de cartes spot intermédiaires. De plus, la « valeur positionnelle » d’un honneur peut changer à mesure que les enchères se déroulent.

Dans l’accord d’aujourd’hui, North a ouvert un club ; sa main était trop forte pour 1SA avec 18 bons points et une paire de dix. Lorsque Sud a offert un cœur, la main de Nord ne valait pas vraiment une relance – jusqu’à ce que l’Ouest ait offert des carreaux. Puis North s’est amélioré : son roi de carreau était un gagnant assuré.

Quelle que soit la précision de vos enchères, vous devez toujours jouer les cartes avec prudence. Contre quatre cœurs, West mène la reine de carreau. Comment le Sud devrait-il procéder ?

Supposons que le Sud gagne avec l’as pour mener un atout vers le mort. L’Ouest prend l’as et mène un autre carreau, et l’Est coupe le roi et mène un trèfle. West gagne et encaisse un diamant. En bas d’un.

Sud doit remporter le premier carreau au mort et diriger un trèfle. L’Ouest gagne et mène un autre carreau, mais le mort joue bas, et si l’Est coupe (se défausser n’est pas mieux), il ne fait que couper le perdant du carreau du Sud. Sud joue bas, remporte le retour de pique, obtient sa main en coupant un trèfle et mène un atout. L’as de West remporte le troisième et dernier pli des défenseurs.

Concessionnaire Nord

N.-É. vulnérable

NORD

SAK

Hong Kong 10 8 3

NSP 5 3

CKQ10 5

OUEST

S 10 2

QAQ

DQJ10 8 7 6

CA 4 2

EST

SQJ9 8 7

H 6 4

J 9

C 9 8 7 6 3

SUD

S 6 5 4 3

HJ 9 7 5 2

DA 4 2

CJ

Nord est Sud Ouest

1 C Passe 1 H 2 D

4H All Pass

Lead d’ouverture – DQ

