15 octobre 2023 Actualités sur la guerre Israël-Hamas

Une vue aérienne des maisons et des bâtiments détruits par les frappes israéliennes dans la ville de Gaza le 10 octobre. Shadi Tabatibi/Reuters

Israël se prépare à prochaine étape de sa guerre sur le Hamas, à la suite des attaques brutales du groupe militant palestinien du 7 octobre qui ont tué 1 400 personnes.

Après une semaine de frappes aériennes sans précédent sur la bande de Gaza, qui ont fait plus de 2 600 morts, Israël masse des troupes et du matériel militaire à sa frontière avec l’enclave contrôlée par le Hamas. Elle a averti quelque 1,1 million de personnes dans la moitié nord de la bande d’évacuer, selon les Nations Unies.

Alors qu’Israël se prépare à un offensive au sol Dans Gaza, voici ce que vous devez savoir sur ce territoire de 140 milles carrés – l’une des zones les plus densément peuplées de la planète.

Qu’est-ce que Gaza ? Gaza est une étroite bande de terre, mesurant seulement environ 25 milles de long et sept milles de large – soit un peu plus de deux fois la taille de Washington DC.

À l’ouest se trouve la mer Méditerranée, au nord et à l’est Israël et l’Égypte au sud.

C’est l’un des deux territoires palestiniens, l’autre étant le plus grand, occupé par Israël. Cisjordanie, qui borde la Jordanie.

Qui vit ici? Environ 2 millions de personnes sont entassées sur un territoire de 140 milles carrés. L’écrasante majorité des gens sont des jeunes, avec 50% de la population a moins de 18 ansselon l’Organisation mondiale de la santé.

Les musulmans assistent aux prières de l’Aïd al-Adha à Khan Younis, Gaza, le 28 juin. Ibrahim Abou Mustafa/Reuters

Presque tous les Gazaouis – 98-99 % – sont musulmansselon le Recueil d’informations sur le monde de la CIAavec la plupart des autres chrétiens.

Plus d’un million d’habitants de Gaza sont des réfugiés, dont huit camps de réfugiés palestiniens reconnusselon l’Office de secours et de travaux des Nations Unies.

Le Hamas détient le territoire depuis des années : En 2006, le Hamas a remporté une victoire écrasante aux élections législatives palestiniennes – les derniers scrutins organisés à Gaza.

Hamas est une organisation islamiste avec une aile militaire formée en 1987, issue des Frères musulmans, un groupe islamiste sunnite fondé à la fin des années 1920 en Égypte.

Le groupe considère Israël comme un État illégitime et une puissance occupante à Gaza. Contrairement à d’autres groupes palestiniens, comme l’Autorité palestinienne, le Hamas refuse de s’engager avec Israël.

Le groupe a revendiqué la responsabilité de nombreuses attaques contre Israël au fil des années et a été désigné comme organisation terroriste par des pays comme les États-Unis, l’Union européenne et Israël. La dernière guerre entre le Hamas et Israël remonte à 2021, elle a duré 11 jours et tué au moins 250 personnes à Gaza et 13 en Israël.

Le blocus persistant d’Israël : Malgré le retrait d’Israël de Gaza, Israël maintient depuis 2007 un contrôle strict sur le territoire au moyen d’un blocus terrestre, aérien et maritime. Depuis près de 17 ans, Gaza est presque totalement coupée du reste du monde, avec de sévères restrictions à la circulation des biens et des personnes.

Le blocus a été vivement critiqué par les organismes internationaux, dont l’ONU, qui a déclaré dans un rapport de 2022 rapport que les restrictions ont eu un « impact profond » sur les conditions de vie à Gaza et ont « miné l’économie de Gaza, entraînant un chômage élevé, une insécurité alimentaire et une dépendance à l’aide ».

Israël a déclaré que le blocus était vital pour protéger ses citoyens du Hamas.

