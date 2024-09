15 nouvelles choses que votre iPhone peut faire dans iOS 18.1

Apple devrait lancer iOS 18.1 en octobre, apportant le premier ensemble de fonctionnalités Apple Intelligence aux modèles iPhone 15 Pro et iPhone 16. Cette mise à jour marque une avancée significative dans l’intégration de l’IA d’Apple, offrant une nouvelle expérience Siri contextuelle et une gamme de fonctionnalités supplémentaires alimentées par l’apprentissage automatique sur l’appareil et de grands modèles de langage. Quelques nouvelles commandes de fonctionnalités pratiques sont également à venir.



Bien que toutes les fonctionnalités d’Apple Intelligence ne soient pas disponibles immédiatement, iOS 18.1 introduit plusieurs améliorations visant à rendre votre iPhone plus intelligent et plus intuitif. Ci-dessous, nous avons répertorié 15 nouvelles choses que votre iPhone pourra faire lors du déploiement de la mise à jour le mois prochain.

Réinitialisez votre centre de contrôle



Avec iOS 18, Apple a rendu le centre de contrôle entièrement personnalisable, mais il n’y a aucun moyen d’annuler vos modifications si les choses deviennent compliquées. Heureusement, iOS 18.1 introduit un moyen simple de repartir à zéro. Dans Paramètres ➝ Centre de contrôle, vous trouverez une nouvelle option pour réinitialiser votre centre de contrôle à sa disposition par défaut. Cette fonctionnalité est parfaite si vous avez effectué trop de personnalisations et que vous souhaitez revenir à une table rase sans tout réorganiser manuellement.

Prenez des selfies avec le contrôle de la caméra



Camera Control bénéficie d’une mise à niveau selfie dans iOS 18.1. Désormais, vous pouvez passer à la caméra frontale sans toucher votre écran. Ouvrez simplement l’application Appareil photo en appuyant sur le bouton de contrôle de l’appareil photo, puis faites glisser votre doigt sur le bouton pour parcourir les options d’objectif. Recherchez l’icône de personne en haut pour activer la caméra selfie, ce qui facilite la capture de cet autoportrait parfait.

Relisez votre texte



Les fautes de frappe embarrassantes pourraient appartenir au passé. La nouvelle fonctionnalité Outils d’écriture d’iOS 18.1 comprend une puissante fonction de relecture. Il vérifie non seulement les erreurs d’orthographe et de grammaire, mais suggère également des améliorations dans le choix des mots et la structure des phrases. Vous pouvez accepter toutes les suggestions d’un simple clic ou les consulter une par une, accompagnées d’explications.

Réécrivez votre texte



Besoin de changer le ton de votre message ? Le nouvel outil Rewrite est capable de faire exactement cela. Que vous souhaitiez que votre texte paraisse plus convivial, professionnel ou concis, cette fonctionnalité peut ajuster votre style d’écriture sans altérer le contenu principal. C’est comme avoir un éditeur personnel à portée de main, qui vous aide à communiquer plus efficacement dans n’importe quelle situation.

Résumer les longs e-mails



Si vous souffrez fréquemment d’une surcharge de votre boîte de réception, cela devrait être une fonctionnalité bienvenue. Lorsque vous recevez un long e-mail, vous verrez désormais un bouton « Résumer » qui permet à Apple Intelligence de créer un aperçu concis. Choisissez parmi des options telles qu’un bref paragraphe, des points clés ou même une liste à puces. Cet outil permet de saisir rapidement l’essence des messages importants sans lire chaque mot. De plus, votre boîte de réception affiche désormais un bref résumé généré par l’IA au lieu des premières lignes de chaque e-mail, vous aidant ainsi à hiérarchiser vos réponses plus efficacement.

Répondre aux questions sur les produits Apple



Votre iPhone devient un expert Apple averti avec iOS 18.1. Siri peut désormais accéder à une vaste base de données d’informations sur les produits, vous aidant à comprendre les fonctionnalités de l’appareil, à localiser les paramètres et même à fournir des didacticiels sur la façon d’effectuer des tâches. C’est comme si l’assistance Apple était intégrée à votre appareil, disponible chaque fois que vous en avez besoin.

Offrez des réponses intelligentes aux e-mails et aux messages



La communication est améliorée avec Smart Reply dans iOS 18.1. Lorsque vous recevez un e-mail ou un message, votre iPhone analyse le contenu et suggère des réponses contextuellement pertinentes. Ces options rapides facilitent la réponse rapide et appropriée, vous permettant ainsi d’économiser du temps et des efforts dans votre correspondance quotidienne.

Résumer plusieurs notifications de messages



Rattraper les discussions de groupe devrait devenir beaucoup plus facile. iOS 18.1 peut résumer plusieurs notifications de messages sur votre écran de verrouillage, vous donnant un aperçu rapide sans avoir besoin d’ouvrir l’application. Cette fonctionnalité vous aide à rester au courant des conversations sans vous laisser submerger par une surcharge de notifications.

Créer des films de mémoire à partir d’une brève description



Revivez facilement vos moments préférés grâce à la nouvelle fonction Memory Movie. Fournissez simplement une description telle que « Mon chat en 2024 » ou « Orlando en été » et votre iPhone sélectionnera automatiquement les photos pertinentes et choisira la musique appropriée. Vous pouvez personnaliser davantage l’ambiance et ajouter des scènes spécifiques, transformant ainsi vos souvenirs en magnifiques courts métrages avec un minimum d’effort.

Supprimer les objets indésirables des photos



Perfectionnez vos photos avec le nouvel outil Clean Up. Cette fonctionnalité vous permet de supprimer facilement les objets indésirables de vos images. Qu’il s’agisse d’un photobomber ou d’un élément distrayant en arrière-plan, vous pouvez désormais appuyer, encercler ou passer le pinceau sur l’objet pour le faire disparaître. L’outil est suffisamment intelligent pour préserver les éléments importants, garantissant ainsi que vos sujets principaux restent intacts.

Résumez vos transcriptions audio



Transformez de longs enregistrements en contenu digeste grâce à la nouvelle fonctionnalité de transcription. Lorsque vous enregistrez de l’audio dans des applications telles que Notes, votre iPhone peut désormais fournir une transcription ainsi qu’un résumé. Ceci est particulièrement utile pour capturer et distiller des informations provenant de conférences, de réunions ou d’entretiens, ce qui facilite la révision et le partage des points clés.

Réduisez vos interruptions



Prenez le contrôle de vos notifications avec le nouveau mode de concentration Réduire les interruptions. Cette fonctionnalité intelligente filtre vos alertes, vous montrant uniquement les notifications les plus importantes nécessitant une attention immédiate. Cela devrait être utile lorsque vous avez besoin de vous concentrer mais que vous ne voulez pas manquer des informations cruciales.

Enregistrez vos appels téléphoniques



iOS 18.1 introduit l’enregistrement des appels téléphoniques. Pendant un appel, vous verrez un bouton d’enregistrement dans le coin supérieur gauche de l’écran. Appuyez dessus et après avoir informé tous les participants, l’appel sera enregistré. Ces enregistrements sont stockés dans l’application Notes, où vous pouvez accéder aux transcriptions et aux résumés générés par l’IA, ce qui facilite la révision des conversations importantes.

Résumer les articles Web



La lecture de longs articles est sur le point de devenir plus facile avec cette amélioration de Safari. Lorsque vous utilisez le mode Lecteur, vous pouvez désormais appuyer sur un bouton pour qu’Apple Intelligence résume l’article pour vous. Cette fonctionnalité distille rapidement les points principaux, vous permettant de saisir l’essence du contenu sans lire chaque mot.

Générer des rapports Apple Intelligence



Si vous êtes curieux de savoir comment Apple Intelligence fonctionne sur votre appareil, iOS 18.1 offre de la transparence grâce au nouveau rapport Apple Intelligence. Trouvée dans la section Confidentialité et sécurité de l’application Paramètres, cette fonctionnalité vous permet d’exporter vos données Apple Intelligence. Il nécessite une authentification Face ID, garantissant la protection de votre vie privée tout en donnant un aperçu de la façon dont l’IA améliore votre expérience iPhone.