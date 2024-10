15 morts, dont 5 enfants, après une frappe israélienne contre une école à Gaza, selon des responsables palestiniens

Une frappe israélienne contre une école abritant des déplacés dans le nord de Gaza a tué jeudi au moins 15 personnes, dont cinq enfants, selon le ministère de la Santé de Gaza.

L’armée israélienne a déclaré que la frappe visait des dizaines de militants du Hamas et du Jihad islamique qui s’étaient rassemblés à l’école Abou Hussein à Jabalia, un camp de réfugiés urbain au nord de Gaza où Israël mène une opération aérienne et terrestre majeure depuis plus d’une semaine.

Fares Abu Hamza, chef de l’unité d’urgence locale du ministère, a déclaré que des dizaines de personnes avaient été blessées lors de la frappe. Il a déclaré que l’hôpital Kamal Adwan voisin avait du mal à soigner les blessés.

« De nombreuses femmes et enfants se trouvent dans un état critique », a-t-il déclaré.

L’armée israélienne a déclaré avoir ciblé un centre de commandement géré par les deux groupes militants à l’intérieur de l’école. Il a fourni une liste d’une douzaine de noms de personnes qu’il a identifiées comme militants et qui étaient présentes au moment du déclenchement de la grève. Il n’a pas été possible de vérifier ces noms dans l’immédiat.

REGARDER | L’OMS déclare que la violence bloque les missions humanitaires : L’escalade de la violence dans le nord de Gaza bloque les missions humanitaires, selon le directeur de l’OMS Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré mercredi que les groupes humanitaires n’étaient pas en mesure d’atteindre le nord de Gaza pour fournir de la nourriture et des fournitures médicales alors que les troupes israéliennes se pressent dans la région depuis près de deux semaines.

L’ambassade de Beyrouth évacuée

Dans un autre développement, un bâtiment du centre de Beyrouth abritant les bureaux du réseau d’information Al Jazeera et l’ambassade de Norvège a été évacué après un avertissement.

Al Jazeera a rapporté que le bâtiment avait été évacué sans préciser d’où venait l’avertissement. Israël a ordonné l’évacuation de plusieurs bâtiments, ainsi que de villes et de villages entiers, avant des frappes contre ce qu’il considère comme des cibles liées au groupe militant du Hezbollah.

Il y a également eu plusieurs cas d’appels d’avertissement d’évacuation et de SMS qui se sont révélés faux, sur lesquels les agences de sécurité libanaises disent enquêter.

L’armée israélienne affirme mener des frappes précises contre les militants et essayer d’éviter de blesser les civils, mais ses frappes tuent souvent des femmes et des enfants.

Les militants dirigés par le Hamas ont déclenché la guerre lorsqu’ils ont pris d’assaut le sud d’Israël le 7 octobre 2023, tuant quelque 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et en enlevant environ 250 autres. Une centaine de captifs se trouvent toujours à Gaza, dont environ un tiers serait mort.

L’offensive israélienne a tué plus de 42 000 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza. Il ne fait pas de différence entre les civils et les combattants, mais indique que les femmes et les enfants représentent un peu plus de la moitié des victimes.