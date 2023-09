15 morts après l’arrivée tardive des pompiers philippins sur l’incendie d’une usine ; retard causé par la pluie, mauvaise adresse

Un incendie a tué 15 personnes jeudi dans une petite usine de vêtements située dans un quartier résidentiel des Philippines, où les pompiers ont été retardés par des inondations, la circulation et une adresse erronée, a indiqué un responsable de la protection contre les incendies.

La plupart des victimes semblaient être des ouvriers d’usine et des menuisiers qui dormaient dans des chambres lorsque l’incendie s’est déclaré jeudi matin.

Certains ont été retrouvés morts dans une allée à l’extérieur des chambres et le propriétaire de l’usine et son enfant figuraient parmi les morts, a déclaré le surintendant principal Nahum Tarroza du Bureau de protection contre les incendies.

Trois personnes ont survécu avec leurs blessures en sautant du deuxième étage de l’usine à deux étages, paniquées, a déclaré Tarroza. Les trois ont été transportés à l’hôpital.

L’arrivée des pompiers a été retardée d’environ 14 minutes après qu’une averse et un vent de la mousson ont provoqué des inondations et des embouteillages et qu’une mauvaise adresse a été donnée aux pompiers, a déclaré Tarroza.

Tarroza a déclaré qu’il ordonnerait une enquête sur la réponse tardive des pompiers.

L’incendie dans l’enclave résidentielle de Pleasant View, dans le village de Tandang Sora, dans la banlieue de Quezon, a été éteint en deux heures. Une enquête est en cours pour déterminer la cause et déterminer si les règles de sécurité ont été enfreintes par le propriétaire de l’usine, ont indiqué des responsables.

L’usine stockait des matériaux combustibles et des textiles utilisés dans la confection de vêtements et imprimait également des motifs sur des chemises utilisées pour la promotion commerciale, ont indiqué les responsables du village.

La construction de bâtiments et d’enclaves résidentielles non conformes aux normes de sécurité et l’application laxiste des règles de sécurité ont provoqué des incendies meurtriers aux Philippines dans le passé.

En 1996, l’incendie d’une discothèque a tué 162 personnes, pour la plupart des étudiants célébrant la fin de l’année scolaire, dans la ville de Quezon. Environ 400 personnes étaient rassemblées dans la discothèque Ozone lorsque l’incendie s’est déclaré, mais beaucoup n’ont pas pu s’échapper car la sortie de secours était bloquée par un nouveau bâtiment voisin.

Quatre-vingt-treize autres personnes ont été blessées dans cet incendie, l’un des plus grands incendies de discothèques au monde ces dernières décennies.