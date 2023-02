15 millions de personnes dans le monde vivent sous la menace des inondations glaciaires : étude

Alors que les glaciers fondent et déversent d’énormes quantités d’eau dans les lacs voisins, 15 millions de personnes à travers le monde vivent sous la menace d’une inondation soudaine et mortelle, selon une nouvelle étude.

Selon une étude parue mardi dans Nature Communications, plus de la moitié des personnes vivant dans l’ombre de la catastrophe appelée débordement des lacs glaciaires se trouvent dans seulement quatre pays : l’Inde, le Pakistan, le Pérou et la Chine. Une deuxième étude, en attente de publication dans une revue à comité de lecture, répertorie plus de 150 explosions d’inondations glaciaires dans l’histoire et à l’époque récente.

C’est une menace à laquelle les Américains et les Européens pensent rarement, mais 1 million de personnes vivent à moins de 10 kilomètres de lacs potentiellement instables alimentés par les glaciers, selon l’étude.

L’une des inondations les plus dévastatrices s’est produite au Pérou en 1941 et a tué entre 1 800 et 6 000 personnes. Une inondation d’un lac glaciaire en 2020 en Colombie-Britannique, au Canada, a provoqué un tsunami d’eau d’environ 330 pieds (100 mètres) de haut, mais personne n’a été blessé. Une inondation glaciaire de 2017 au Népal, déclenchée par un glissement de terrain, a été filmée par des alpinistes allemands. Depuis 2011, le glacier Mendenhall en Alaska connaît de petites crues glaciaires annuelles dans ce que le Service météorologique national appelle le «bassin suicidaire», selon l’auteur principal de l’étude, Caroline Taylor, chercheuse à l’Université de Newcastle au Royaume-Uni.

De fortes pluies et une inondation d’un lac glaciaire se sont combinées en 2013 en Inde pour tuer des milliers de personnes. Une inondation mortelle de 2021 en Inde qui a été initialement attribuée à une explosion d’un lac glaciaire n’a pas été causée par une seule, selon des études ultérieures.

Les scientifiques disent jusqu’à présent qu’il ne semble pas que le changement climatique ait rendu ces inondations plus fréquentes, mais à mesure que les glaciers rétrécissent avec le réchauffement, la quantité d’eau dans les lacs augmente, les rendant plus dangereux dans les rares situations où les barrages éclatent.

« Dans le passé, nous avons eu des débordements de lacs glaciaires qui ont tué plusieurs milliers de personnes en une seule inondation catastrophique », a déclaré le co-auteur de l’étude, Tom Robinson, spécialiste des risques de catastrophe à l’Université de Canterbury en Nouvelle-Zélande. “Et avec le changement climatique, les glaciers fondent, de sorte que ces lacs grossissent et deviennent potentiellement plus instables.”

Dan Shugar, géoscientifique à l’Université de Calgary qui ne faisait pas partie des deux études, a déclaré qu’une grande partie de la menace dépend simplement du nombre de personnes vivant dans une zone d’inondation glaciaire.

“Dans un monde qui se réchauffe, nous nous attendons certainement à des lacs glaciaires plus nombreux et plus grands”, a déclaré Shugar dans un e-mail. “Mais la menace que ces lacs pourraient poser dépend de manière critique de l’endroit où vivent les gens et de leurs vulnérabilités.”

Robinson a déclaré que ce qui est différent dans son étude, c’est qu’elle est la première à examiner le climat, la géographie, la population, la vulnérabilité et tous ces facteurs pour obtenir “un bon aperçu de l’endroit du monde où se trouvent les endroits les plus dangereux” pour les 1 089 bassins glaciaires.

En tête de liste se trouve le bassin de Khyber Pakhtunkhwa au Pakistan, au nord d’Islamabad.

“C’est particulièrement mauvais”, a déclaré Robinson. “Beaucoup de gens et ils sont très, très vulnérables” parce qu’ils vivent dans une vallée en contrebas du lac.

Le problème est que les scientifiques concentrent trop d’attention sur le Pakistan, l’Inde, la Chine et l’Himalaya, souvent appelés l’Asie des hautes montagnes, et ignorent quelque peu les Andes, a déclaré Robinson. Les deuxième et troisième bassins les plus à risque se trouvent dans le bassin de Santa au Pérou et dans le bassin de Beni en Bolivie, selon le journal.

Après l’inondation meurtrière des Andes dans les années 1940, cette région “était en quelque sorte un chef de file” dans le travail sur les menaces d’inondation glaciaire, mais au cours de la dernière décennie, l’Asie des hautes montagnes a pris le relais en raison de la forte population, a déclaré l’Université de Dayton géologie professeur Umesh Haritashya, qui ne faisait pas partie des études.

L’Inde se classe en tête de liste des menaces, non pas tant en raison de sa configuration physique, mais en raison d’un « nombre considérable de personnes en aval ».

Trois bassins lacustres aux États-Unis et au Canada sont classés parmi les menaces les plus élevées, du nord-ouest du Pacifique à l’Alaska, mais ne sont pas aussi élevées que les régions d’Asie et des Andes avec peu de personnes dans la zone de danger. Ils se trouvent dans la péninsule de Kenai en Alaska – distincte du glacier Mendenhall près de Juneau – au nord-est de Washington et au centre-ouest de la Colombie-Britannique.

“Ce classement est une bonne liste de contrôle pour des recherches ultérieures”, a déclaré Oliver Korup de l’Université de Potsdam en Allemagne, co-auteur de la liste des crues des lacs glaciaires.

Seth Borenstein, Associated Press

Inondations en Colombie-Britannique 2021