15 millions de décès supplémentaires dans le monde ont été causés par le COVID sur deux ans – OMS | Nouvelles du monde

Près de 15 millions de décès excédentaires dans le monde à la fin de 2021 ont été causés par le COVID, selon les chiffres publiés par l’Organisation mondiale de la santé.

Il estime qu’un total de 336,8 millions d’années de vie ont été perdues dans le monde en raison de la pandémie qui a été déclarée début 2020.

Cela signifie qu’en moyenne, chaque décès excessif a entraîné une perte de plus de 22 ans de vie, le montant le plus élevé étant perdu chez les personnes âgées de 55 à 64 ans.

Le rapport est l’indication la plus claire à ce jour de l’héritage dévastateur de la pandémie à l’échelle mondiale.

COVID n’est plus une urgence sanitaire mondiale



L’évaluation de l’OMS sur la santé mondiale appelle également à une réponse mondiale à la menace croissante des maladies non transmissibles (MNT) telles que les cancers, les troubles cardiaques et le diabète qui, si elles ne sont pas maîtrisées, pourraient représenter 86 % de tous les décès d’ici 2050.

Malgré les progrès de la médecine, les maladies non transmissibles font désormais près des trois quarts de toutes les vies perdues chaque année.

Si cette tendance se poursuit, les MNT devraient représenter environ 86 % des 90 millions de décès annuels d’ici le milieu du siècle, prévient le rapport de l’OMS sur les statistiques sanitaires mondiales.

Cela signifie que 77 millions de décès seront dus aux MNT, soit une augmentation de près de 90 % depuis 2019.

L’OMS appelle à une action « déterminée et collective » pour lutter contre ce qu’elle décrit comme « une menace sanitaire sans cesse croissante pour les générations futures ».

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré : « Le monde doit tirer les leçons des deux dernières décennies, y compris la tragédie de ces années de pandémie.

« L’un des plus importants d’entre eux est la connaissance que nous avons en notre pouvoir pour éviter les décès et les maladies inutiles et créer des systèmes de santé et des sociétés plus solides, plus équitables et plus résilients. »

Il existe également des inquiétudes plus larges quant à la manière dont la pandémie a exacerbé les inégalités en matière de santé et entravé les améliorations dans la lutte contre le paludisme, la tuberculose et les maladies tropicales dites négligées.

Le rapport de cette année comprend pour la première fois une section consacrée au changement climatique et à la santé et appelle à une « réponse coordonnée et renforcée ».