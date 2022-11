1,5 million de rappels de vaccins bivalents administrés – Shaw Local

Le département de la santé publique de l’Illinois a annoncé jeudi que plus de 1,5 million d’habitants de l’Illinois avaient reçu un rappel bivalent COVID-19 depuis qu’il était disponible début septembre.

“Alors que les jours raccourcissent et que le temps se refroidit, nous continuons de voir des virus respiratoires se propager rapidement dans l’Illinois et dans tout le pays – cela inclut le VRS, la grippe et le COVID-19”, a déclaré le directeur de l’IDPH, le Dr Sameer Vohra, dans un communiqué de presse. . “Les États-Unis sont actuellement confrontés à leur taux d’hospitalisation pour grippe le plus élevé depuis une décennie, les jeunes enfants et les personnes âgées étant les plus à risque. Les vaccins restent nos meilleurs outils pour prévenir les pires conséquences du COVID-19 et de la grippe. Je recommande fortement à tous ceux qui n’ont pas obtenu une protection complète contre le COVID-19 et la grippe de se faire vacciner immédiatement. Le nouveau rappel bivalent COVID-19 et le vaccin contre la grippe ciblent les souches actuelles de ces virus.

Le 1er septembre, le CDC a autorisé deux nouveaux vaccins de rappel bivalents qui incluent un composant d’ARNm de la souche d’origine pour fournir une réponse immunitaire largement protectrice contre le COVID-19 et un composant d’ARNm ajouté en commun entre la variante omicron BA.4 et BA. 5 lignées pour offrir une meilleure protection contre le COVID-19 causé par la variante omicron.

L’IDPH a annoncé jeudi 2 187 nouveaux cas confirmés et probables de COVID-19 et 19 décès supplémentaires.

Mercredi soir, l’Illinois comptait 1 109 patients COVID-19 à l’hôpital. Parmi ceux-ci, 147 se trouvaient dans des unités de soins intensifs et 42 étaient sous ventilateurs.

Pour mercredi, l’État a administré 26 378 vaccins.

Taux de cas pour 100 000 : 15,1 (en baisse de 1,1 par rapport à mercredi)

Pourcentage de lits de soins intensifs disponibles : 19%

Admissions à l’hôpital pour un diagnostic de COVID-19 (moyenne mobile sur sept jours) : 103 (comme mercredi)

Décès hebdomadaires signalés : 54

L’Illinois a enregistré 3 834 925 cas au total de virus et 35 327 personnes sont décédées.

Mise à jour comté par comté: À partir de la mi-avril, l’IDPH fournira une mise à jour comté par comté axée sur le taux de cas pour 100 000 personnes, le pourcentage de lits de soins intensifs disponibles, une moyenne mobile sur sept jours des admissions à l’hôpital diagnostiquées par COVID-19 et hebdomadaire des morts.

La définition d’une hospitalisation pour COVID-19 est comme suit: la moyenne sur sept jours du nombre quotidien d’admissions à l’hôpital ayant reçu un diagnostic de COVID-19, mesurée à l’aide du système de surveillance syndromique de l’Illinois.

L’Illinois recueille toutes les visites aux urgences et aux patients hospitalisés grâce à la surveillance syndromique de tous les hôpitaux de soins aigus de l’Illinois en temps quasi réel. Les données sont présentées avec un décalage de trois jours pour laisser le temps au diagnostic d’être signalé.

Comté Taux de cas/100 000 % de lits de soins intensifs disponibles Admissions à l’hôpital diagnostiquées COVID-19

(moyenne mobile sur 7 jours) Hebdomadaire

des morts bureau 16.5 17 0 0 Chicago 14.4 16 20 16 DeKalb 13.9 25 1 0 DuPage 14.1 27 8 0 grincheux 20.2 17 0 0 Kane 12.1 27 3 1 Kendall 17.4 17 1 0 Lac 14.5 26 5 4 la salle 20 17 0 0 Lee 19.2 25 1 0 Lorgner 14.9 25 0 1 McHenry 13 26 2 0 De banlieue

Cuisiner 15.8 16 26 11 Côté blanc 9.8 25 1 0 Sera 13.9 19 6 2

Mise à jour des vaccins : Jeudi, l’IDPH a signalé qu’un total de 29 701 575 doses de vaccins COVID-19 avaient été distribuées dans tout l’État, avec 25 002 064 vaccins administrés.

Jeudi, 8 395 159 Illinoisiens ont été entièrement vaccinés, soit 65,89 % de la population. L’Illinois a une population de 12 741 080 personnes.

Numéros CDC :

Parmi les résidents de l’Illinois âgés de 5 ans et plus :

Complètement vaccinés : 8 907 272 (74,7 %)

Au moins 1 dose : 9 854 326 (82,6 %)

Parmi les résidents de l’Illinois de 12 ans et plus :

Complètement vaccinés : 8 463 510 (78,1 %)

Au moins 1 dose : 9 353 236 (86,3 %)

Parmi les résidents de l’Illinois de 18 ans et plus :

Complètement vaccinés : 7 809 884 (79,3 %)

Au moins 1 dose : 8 637 409 (87,7 %)

Parmi les résidents de l’Illinois âgés de 65 ans et plus :

Complètement vaccinés : 1 855 616 (90,8 %)

Au moins 1 dose : 2 006 380 (95 %)

Il peut y avoir jusqu’à 72 heures de retard dans les rapports des fournisseurs de soins de santé sur les vaccins administrés.

Dans le nord de l’Illinois, voici le pourcentage de la population entièrement vaccinée par comté :

Chicago : 69,37 %

Cuisinier de banlieue : 73,57 %

Lac : 71,38 %

Mc Henry : 66,59 %

DuPage : 76,26 %

Kane : 67,07 %

Volonté : 67,40 %

Kendal : 70,47 %

La Salle : 58,85 %

Grincheux : 58,23 %

De Kalb : 56,94 %

Lutte : 57,34 %

Lee : 59,24 %

Côté blanc : 52,17 %

Bureau : 57,16 %