1,5 million de dollars de dommages-intérêts dans une poursuite en diffamation contre la société de contrôle de la circulation de Langley

Les dirigeants d’une société de contrôle du trafic de Langley ont été condamnés à payer 1,5 million de dollars dans une affaire de diffamation qui a commencé par une rivalité autour d’un contrat majeur.

Le juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, Andrew PA Mayer, a statué que Valley Traffic Systems, son ancien propriétaire Phil Jackman, l’ancien vice-président de VTS Trevor Paine et leur ancien partenaire commercial Remon Hanna étaient tous responsables d’une campagne de diffamation menée contre une entreprise rivale de contrôle du trafic. Ansan Group et son patron, Raoul Malak en 2012 et 2013.

La diffamation a commencé par une rivalité et une brouille entre Hanna et Malak.

Hanna avait dirigé Advanced Traffic Solutions, qui avait travaillé comme sous-traitant pour le groupe Ansan.

Mais vers la fin de 2010, Hanna et Malak se sont disputés.

Hanna’s Advanced Traffic a commencé à travailler avec Valley Traffic Systems, une entreprise de Langley et l’une des plus grandes entreprises de contrôle de la circulation de la province. Hanna, qui a reçu des cartes professionnelles l’identifiant comme le « responsable principal des contrats » de VTS et qui travaillait à partir de leurs bureaux, travaillait avec VTS sur une offre pour un contrat majeur avec BC Hydro.

Cela les placerait en concurrence directe avec le groupe Ansan.

À la mi-2012, un article est apparu sur plusieurs sites Web sous des titres tels que « Raoul Malak Uncovered » et « Ansan Traffic Group Exposed », faisant de fausses allégations selon lesquelles Malak était impliqué dans des activités criminelles et dans des programmes de pots-de-vin.

Lors d’une phase antérieure de la longue procédure judiciaire, le juge a décrit l’article comme un « succès ».

Au cours des mois suivants, des cadres supérieurs de VTS ont envoyé les liens vers l’article à de nombreuses personnes, y compris des responsables de Langley City and Township et de la ville de Maple Ridge et de Telus.

À la fin août, BC Hydro a annoncé qu’elle cherchait des soumissionnaires pour un contrat visant à fournir des services de contrôle de la circulation à l’échelle de la province, l’entreprise gagnante fournissant des services directs pour le Lower Mainland et l’île de Vancouver, et par l’intermédiaire de sous-traitants pour le reste de la Colombie-Britannique.

Ansan et VTS ont soumissionné pour le contrat.

En septembre 2012, un courriel signé « Anonyme » a été envoyé au premier ministre de la Colombie-Britannique, Christy Clark, et au ministre de l’Énergie de l’époque, Rich Coleman, qui était le ministre responsable de BC Hydro.

Juste après la clôture des soumissions pour le contrat de BC Hydro, des liens vers l’article ont été envoyés aux employés de BC Hydro.

Pendant ce temps, Malak et les employés d’Ansan avaient pris connaissance de l’article fin juin et sollicitaient des injonctions judiciaires pour le faire retirer. L’article n’arrêtait pas d’apparaître sur de nouveaux sites, et un poème diffamatoire sur Malak est également apparu sous forme de diaporama sur YouTube.

Le groupe Ansan a dû porter plainte auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et a tenté avec succès de reprendre 12 domaines Internet où l’article calomnieux avait été publié.

Après l’entrée en vigueur de cette décision en février 2013, Hanna a envoyé un e-mail à Jackman et Paine, avec la décision de l’OMPI en pièce jointe, indiquant « Devinez, il en faut de nouveaux ! mdr ».

VTS a remporté l’offre de BC Hydro, après quoi aucun nouveau site Web diffamatoire n’est apparu.

Au cours des années suivantes, VTS a versé à Hanna 2,4 millions de dollars, ce qui, selon Malak, était un paiement pour la campagne de diffamation.

Dans le procès le plus récent, tenu pour déterminer les dommages-intérêts et si les différents accusés étaient conjointement responsables, Jackman et Paine ont fait valoir que Hanna agissait seule dans la campagne de diffamation.

Le juge Mayer a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, Hanna, Jackman et Paine « ont accepté et ont participé au dessein commun de mener une campagne de diffamation contre M. Malak et le groupe Ansan ».

Il a également découvert qu’une multitude de courriels envoyés par Jackman, contenant des liens vers les sites Web anti-Malak, faisaient partie de la campagne.

Le juge a également déclaré Valley Traffic Systems elle-même responsable en tant que société.

Mayer déclare que VTS, Jackman, Paine et Hanna sont tous solidairement responsables et accorde à Malak 500 000 $ en dommages-intérêts généraux et 200 000 $ en dommages-intérêts aggravés, le groupe Ansan 300 000 $ en dommages-intérêts généraux et le groupe collectif de plaignants, y compris Malak, Ansan et plusieurs sociétés de transport subsidiaires, des dommages-intérêts punitifs de 500 000 $ supplémentaires, pour un total de 1,5 million de dollars.

Jackman a dit au Heures d’avance de Langley il envisage de faire appel de la décision.

« Mes clients sont déçus des résultats », a déclaré l’avocat Tim Delaney, qui représentait Jackman, Paine et VTS. « Ils n’ont jamais rien eu à voir avec ce matériel diffamatoire. »

Ni Valley Traffic Systems ni Ansan n’existent encore en tant qu’entreprise indépendante.

En 2020, Ansan a été racheté par Universal Group, et trois mois plus tard, la même entreprise a acquis Valley Traffic Systems. Le Heures d’avance de Langley a contacté Universal Group, mais la société n’a fait aucun commentaire sur le jugement.

